Zack Snyder'ın zombi-soygun temalı yeni Netflix filmi Army Of The Dead'ten görseller paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Justice League'in ilk yönetmeni olan ancak projenin ortasında ayrılmak zorunda kalan Zack Snyder'ın yeni filmi Army Of The Dead'ten ilk bakış görselleri paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "Başrolünde Haluk Bilginer ve Engin Günaydın'ın olduğu yeni Netflix filmi Azizler yayınlandı"

İlginizi Çekebilir

The Witcher 2. sezon çekimlerinden Geralt'ın olduğu görseller paylaşıldı

Zack Snyder'ın yönetmenliğini yaptığı Army of The Dead filmi soygun temalı bir film olacak ve zombilerin olduğu bir evrende geçecek. Kısaca zombi - soygun temalı bir film olacak. Filmin bu yıl içerisine Netflix üzerinden yayınlanması bekleniyor.

Filmin konusu ise şöyle: Amerika'da ortaya çıkan bir zombi istilasının ardından, bir grup eski asker tarihin en büyük soygununu gerçekleştirebilmek için karantina bölgesine gider.

Army of the Dead'in oyuncu kadrosunda ise Dave Bautista, Ella Purnell, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Matthias Schweighöfer, Raúl Castillo, Nora Arnezeder ve Samantha Win bulunuyor. Bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

https://www.ign.com/articles/army-of-the-dead-first-look-at-zack-snyders-zombie-movie

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.