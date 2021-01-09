Zack Snyder'ın zombi-soygun temalı yeni Netflix filmi Army Of The Dead'ten görseller paylaşıldı

Justice League'in ilk yönetmeni olan ancak projenin ortasında ayrılmak zorunda kalan Zack Snyder'ın yeni filmi Army Of The Dead'ten ilk bakış görselleri paylaşıldı.
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Zack Snyder'ın yönetmenliğini yaptığı Army of The Dead filmi soygun temalı bir film olacak ve zombilerin olduğu bir evrende geçecek. Kısaca zombi - soygun temalı bir film olacak. Filmin bu yıl içerisine Netflix üzerinden yayınlanması bekleniyor.
Filmin konusu ise şöyle: Amerika'da ortaya çıkan bir zombi istilasının ardından, bir grup eski asker tarihin en büyük soygununu gerçekleştirebilmek için karantina bölgesine gider.
Army of the Dead'in oyuncu kadrosunda ise Dave Bautista, Ella Purnell, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Matthias Schweighöfer, Raúl Castillo, Nora Arnezeder ve Samantha Win bulunuyor. Bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.
https://www.ign.com/articles/army-of-the-dead-first-look-at-zack-snyders-zombie-movie Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
-Yok üstad, iyi fikir. Eşcinsellik falan olacak mı?
-Ya düşünmüyorum ama Netflix şart koşuyor. Araya bir iki sahne atacaz artık.
-Üstad bir de Orta Doğu' da çeksek diyorum, zombi teröristler falan, nasıl olur?
-Aslında fena fikir değil ama son Justice League'i biliyon. Bunda da filmin ortasında ayrılırsak seneye Director's Cut için kullanırız. Ha tutarsa ikinci filmde bunu yaparız. Bu arada siyahi arkadaş buldunuz mu?
-Evet üstad anlaştık onla. Yarın katılacak aramıza.