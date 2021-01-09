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    Zack Snyder'ın zombi-soygun temalı yeni Netflix filmi Army Of The Dead'ten görseller paylaşıldı

    Justie League Snyder Cut ile ismi özellikle şu sıralar çok fazla geçen yönetmen Zack Snyder'ın yeni Netflix filmi Army Of The Dead'ten görseller paylaşıldı.
    1 gün (Son Güncelleme: 23 sa.)
    3,8b
    7
    16
    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Zack Snyder'ın zombi-soygun temalı yeni Netflix filmi Army Of The Dead'ten görseller paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Justice League'in ilk yönetmeni olan ancak projenin ortasında ayrılmak zorunda kalan Zack Snyder'ın yeni filmi Army Of The Dead'ten ilk bakış görselleri paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Başrolünde Haluk Bilginer ve Engin Günaydın'ın olduğu yeni Netflix filmi Azizler yayınlandı"

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    Zack Snyder'ın yönetmenliğini yaptığı Army of The Dead filmi soygun temalı bir film olacak ve zombilerin olduğu bir evrende geçecek. Kısaca zombi - soygun temalı bir film olacak. Filmin bu yıl içerisine Netflix üzerinden yayınlanması bekleniyor.

    Filmin konusu ise şöyle: Amerika'da ortaya çıkan bir zombi istilasının ardından, bir grup eski asker tarihin en büyük soygununu gerçekleştirebilmek için karantina bölgesine gider.

    Army of the Dead'in oyuncu kadrosunda ise Dave Bautista, Ella Purnell, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Matthias Schweighöfer, Raúl Castillo, Nora Arnezeder ve Samantha Win bulunuyor. Bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.



    https://www.ign.com/articles/army-of-the-dead-first-look-at-zack-snyders-zombie-movie Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    -Hocam soygun temalı zombi filmi yapılmış mıydı?

    -Yok üstad, iyi fikir. Eşcinsellik falan olacak mı?

    -Ya düşünmüyorum ama Netflix şart koşuyor. Araya bir iki sahne atacaz artık.

    -Üstad bir de Orta Doğu' da çeksek diyorum, zombi teröristler falan, nasıl olur?

    -Aslında fena fikir değil ama son Justice League'i biliyon. Bunda da filmin ortasında ayrılırsak seneye Director's Cut için kullanırız. Ha tutarsa ikinci filmde bunu yaparız. Bu arada siyahi arkadaş buldunuz mu?

    -Evet üstad anlaştık onla. Yarın katılacak aramıza.
    -Hocam soygun temalı zombi filmi yapılmış mıydı? -Yok üstad, iyi fikir. Eşcinsellik falan olacak mı? -Ya düşünmüyorum ama Netflix şart koşuyor. ...
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    3 Yanıt Yanıtla +18
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    elLbufFer (selçuk dabak) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazdım bir yere teşekkürler
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    Morichannn (Akın Özer) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlginç bir konun
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    zaten etraf zombi kaynıyor : !
    bundan 30 yıl önce tıp bu kadar ilerlememişti.
    ama şimdi etrafa bakıyorsun
    adam baypast olmuş ama hala daha emekli olmamış
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    ankaland (mehmet yok) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    zombi teması artık sıktı.. hep aynı.. çat küt patlat, bir kahraman var tabi.. sonra katılanlar beceriksizdir, kahramanlar sonra katılanlara kol kanat gerer yine beceriksizlerin ölümleri engelenemez.. filme soygunu bir ayrıntı olarak koymuşlar, 9,99 misali.. dünya yıkılmış bitmiş soygun ile çaldıkların ne işe yarayacak, tüm dünya senin zaten.. bir zaman ve yetenek israfı daha..
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    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    ooo aman tanrım, DC evrenini bok eden adam değil mi bu?
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    ugah6aiw 21 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    daha iyisini yapamaz yapana çamur atar...
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    Reaper87 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çöp bir yapım olacağı baştan belli...
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    -Hocam soygun temalı zombi filmi yapılmış mıydı?

    -Yok üstad, iyi fikir. Eşcinsellik falan olacak mı?

    -Ya düşünmüyorum ama Netflix şart koşuyor. Araya bir iki sahne atacaz artık.

    -Üstad bir de Orta Doğu' da çeksek diyorum, zombi teröristler falan, nasıl olur?

    -Aslında fena fikir değil ama son Justice League'i biliyon. Bunda da filmin ortasında ayrılırsak seneye Director's Cut için kullanırız. Ha tutarsa ikinci filmde bunu yaparız. Bu arada siyahi arkadaş buldunuz mu?

    -Evet üstad anlaştık onla. Yarın katılacak aramıza.
    3 Yanıt Yanıtla +18
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    elLbufFer (selçuk dabak) 1 gün ( Mesaj Silindi ) ÖzdalDoğru
    Güzel gidiyordun , devamını bekleriz :)
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 gün ( Mesaj Silindi ) ÖzdalDoğru
    Film endüstrisini kendi aklınızda yarattığınız dar kalıplara sokmaktan vazgeçseniz artık keşke.
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    ugah6aiw 21 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) ÖzdalDoğru
    eşcinselliğe kafayı takanlar sonradan ne çıktığını düşününce... burada epey var demektir...
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