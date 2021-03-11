Zepp uygulaması, Amazfit marka akıllı saatleri ileriye taşıyor

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Ülkemize yeni giriş yapan giyilebilir teknoloji markası Amazfit, mobil cihazlara indirilen Zepp uygulaması ile kişiselleştirilmiş deneyim sunuyor. Yaklaşık 6 ay önce Amazfit mobil uygulamasının ismi Zepp olarak değiştirilmiş ve kapsamlı yenilikler eklenmişti. Zepp uygulamasını Amazfit marka akıllı saatler, bileklikler, giyilebilir ürünler ile kullanabiliyoruz. Firma, Zepp uygulamasını yeni yatırımlarla geliştirmeye devam ediyor.

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iOS ve Andoid cihazlarda kullanılabilen Zepp uygulamasıyla kullanıcılar sağlık ve spor aktivitelerini takip edebiliyor. Günlük rutinlerinin daha iyi hale gelmesine katkıda bulunacak verileri etkili bir şekilde yönetebiliyor. Zepp uygulaması yurt dışındaki Zepp marka ürünlerle de kullanılıyor.

Amazfit Türkiye Ülke Müdürü Murat Sungur Özkan, Amazfit akıllı giyilebilir cihaz kullanıcılarının Zepp’le birlikte sağlık ve spor aktivitelerini kontrol altına alabildiklerini ve uygulamanın sunduğu avantajlar sayesinde yaşam kalitelerini iyileştirebildiklerini belirtiyor.

Amazfit’in bağlı olduğu grup şirketleriyle yürüttüğü titiz araştırma ve deneylerle, çeşitli biyolojik veri türlerini izleme ve analiz etme konusunda önemli işlere imza attığına dikkat çeken Özkan, “Gelişmiş PPG biyoizleme optik sensörü BioTracker™ 2 (şu an beş biyolojik veri motorunu destekliyor), ExerSense™, RealBeats™ 2, PAI™ Sağlık Değerlendirme Sistemi resmi, OxygenBeats™ ve SomnusCare™ gibi sağlık sitemleri 2020 yılı Haziran ayında duyurulmuştu. Tüm bu teknolojilere güç veren Huangshan-2 AI yongası, daha yüksek bilgi işlem verimliliği ve daha düşük güç tüketimi özellikleriyle ilk neslin piyasaya sürülmesinden yalnızca 450 gün sonra hazır hale getirilmişti” şeklinde konuştu.

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