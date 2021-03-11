Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zepp uygulaması, Amazfit marka akıllı saatleri ileriye taşıyor

    Amazfit akıllı cihazlar için geliştirilen Zepp mobil uygulaması, Amazfit marka akıllı saatlere, akıllı bilekliklere ve giyilebilir ürünlere yetenek katıyor.
    11 Mart 2021, 09:55 (6 sa.)
    881
    32
    5
    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Ülkemize yeni giriş yapan giyilebilir teknoloji markası Amazfit, mobil cihazlara indirilen Zepp uygulaması ile kişiselleştirilmiş deneyim sunuyor. Yaklaşık 6 ay önce Amazfit mobil uygulamasının ismi Zepp olarak değiştirilmiş ve kapsamlı yenilikler eklenmişti. Zepp uygulamasını Amazfit marka akıllı saatler, bileklikler, giyilebilir ürünler ile kullanabiliyoruz. Firma, Zepp uygulamasını yeni yatırımlarla geliştirmeye devam ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Görmeden araba sürdüğünüz oyun Blind Drive, mobil cihazlar için yayınlandı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Amazfit resmen Türkiye'de | Amazfit GTR2 akıllı saat ilk izlenimler

    iOS ve Andoid cihazlarda kullanılabilen Zepp uygulamasıyla kullanıcılar sağlık ve spor aktivitelerini takip edebiliyor. Günlük rutinlerinin daha iyi hale gelmesine katkıda bulunacak verileri etkili bir şekilde yönetebiliyor. Zepp uygulaması yurt dışındaki Zepp marka ürünlerle de kullanılıyor.

    Amazfit Türkiye Ülke Müdürü Murat Sungur Özkan, Amazfit akıllı giyilebilir cihaz kullanıcılarının Zepp’le birlikte sağlık ve spor aktivitelerini kontrol altına alabildiklerini ve uygulamanın sunduğu avantajlar sayesinde yaşam kalitelerini iyileştirebildiklerini belirtiyor.

    Amazfit’in bağlı olduğu grup şirketleriyle yürüttüğü titiz araştırma ve deneylerle, çeşitli biyolojik veri türlerini izleme ve analiz etme konusunda önemli işlere imza attığına dikkat çeken Özkan, “Gelişmiş PPG biyoizleme optik sensörü BioTracker™ 2 (şu an beş biyolojik veri motorunu destekliyor), ExerSense™, RealBeats™ 2, PAI™ Sağlık Değerlendirme Sistemi resmi, OxygenBeats™ ve SomnusCare™ gibi sağlık sitemleri 2020 yılı Haziran ayında duyurulmuştu. Tüm bu teknolojilere güç veren Huangshan-2 AI yongası, daha yüksek bilgi işlem verimliliği ve daha düşük güç tüketimi özellikleriyle ilk neslin piyasaya sürülmesinden yalnızca 450 gün sonra hazır hale getirilmişti” şeklinde konuştu.

    Zepp Zepp Zepp Zepp Huami Inc. Spor Ücretsiz 123M

    Zepp (formerly Amazfit‪)‬ Zepp (formerly Amazfit‪)‬ Zepp (formerly Amazfit‪)‬ Zepp (formerly Amazfit‪)‬ Huami Inc. Sağlık ve Fitness Ücretsiz 429.7 MB



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Samsung'un yapay zeka destekli görünmez klavyesi

    TheJudgé 15 saat önce

    Görünmez klavyede görmeden tuşlara nasıl basıcaz ? bunu ancak görmeden klavye kullanan insanlar yapar

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Yerli üretim Xiaomi telefonlar Nisan ayında satışa sunulacak
    3 sa.
    "Akkuyu tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak"
    15 sa.
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ssbrutality (Okan Günaydın) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    notify & amazfit uygulamasi varken ve muhteşemken.. şansı çok zor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Belli ki bir sponsorluk var. Eger Murat Sungur Özkan goruyorsa okusun, uygulama iyi degil. Cok kotu bir arayuzu var, yillardir kullanmama ragmen bazen aradigim seyi bulmakta zorlaniyorum, ayrica adim sayari %30 civarinda sapiyor, bir duzeltemediler yillardir, gps acinca adim sayar katedilen mesafeden oturu sanirim cok daha duzgun calisiyor ama gps olmayan cihazlarda ya da gps kapaliyken rezalet olcuyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mifit'ten çok farkı var mı?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A ailkayu (A.İlkay Uzunburun) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Müjdeler olsun yurdumun toprağına taşına" uygulamanın adı değişmiş...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    G Grkwnxs (Grkwn Nxs) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir de kullanana sor, saat ile senkronize olup adım bilgilerini almaktan aciz bir stabil olmayan bir yazılım. 5-10 kere gir çık yaptıktan sonra ancak senkronize edebiliyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 7 dk. Chrome tarayıcısının Android sürümüne, site önizleme işlevi geldi 37 dk. Twitter mobil uygulamada tam boy resim gösterimine başlıyor 1 sa. Mercedes-Benz V-Serisi, dudak uçuklatan fiyatıyla Türkiye'de 1 sa. Huawei'nin global pazarda satışa sunacağı ilk masaüstü bilgisayar ortaya çıktı 2 sa. Instagram Lite, Android platformunda kullanıma sunuldu 2 sa. 2021 Honda Civic Sedan'ın üretim versiyonu Çin'de görüntülendi 3 sa. İşte yeni Dacia Logan yerine Türkiye'ye gelecek model: 2021 Renault Taliant 3 sa. Poco X3 NFC için Android 11 güncellemesi Avrupa'da başladı 3 sa. Yerli üretim Xiaomi telefonlar Nisan ayında satışa sunulacak 4 sa. Kaset teknolojisinin mucidi hayatını kaybetti 5 sa. Hasselblad kameralı OnePlus 9'un ultra geniş açılı kamera performansı paylaşıldı 6 sa. Grafik kartı pazarı 10 kat büyüyecek 6 sa. iPhone 12 mini üretimi azaltılıyor 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN Zepp uygulaması, Amazfit marka akıllı saatleri ileriye taşıyor Sonraki "Akkuyu tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak" 16 sa. Samsung'un yapay zeka destekli görünmez klavyesi 16 sa. Rusya ve Çin güçlerini birleştiriyor: Ay'da uzay üssü kuracaklar 16 sa. Görmeden araba sürdüğünüz oyun Blind Drive, mobil cihazlar için yayınlandı 17 sa. Twitch'e reklam satışları için yayıncı puanlama sistemi gelebilir 18 sa. Oyun şirketi Atari'den kripto para kumarhanesi geliyor 18 sa. Google, Chrome OS'un 10. yılını birçok yeni özellik ve iyileştirmelerle kutluyor! 19 sa. Netflix'in Idris Elba başrollü Western temalı filmi Concrete Cowboy'ın yayın tarihi açıklandı 19 sa. Şık tasarım ve performans bir arada - Casper Nirvana X500! 19 sa. Naughty Dog 'multiplayer odaklı' yeni bir PS5 oyunu hazırlıyor olabilir 20 sa. Arcade spor oyunu Ultimate Rivals: The Court, Apple Arcade için duyuruldu 20 sa. Önümüzdeki hafta tanıtılacak Toyota X Prologue'dan ilk teaser geldi 21 sa. Koronavirüs aşısı üreten firmalar ne kadar kazanacak? 21 sa. Disney+'ta yayınlanacak olan Percy Jackson dizisinden ilk detaylar paylaşıldı 22 sa. AirPods 3'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı 22 sa. Nvidia zorda: RTX 3060 kazım sınırlamasını Çinli madenciler aştı 22 sa. PS Store'da yeni kampanya başladı: İşte dikkat çeken indirimler 23 sa. Apple’dan Almanya’ya 1 milyar dolarlık yatırım 23 sa. BluTV’nin ilk dönem dizisi Yeşilçam'dan ilk görseller paylaşıldı 23 sa. Netspeed ile Netflix Anlaştı Sunucular Türkiye’ye Geldi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız