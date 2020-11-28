Zmirror ile aydınlatma halkası ve akıllı ekran bir araya geliyor

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Kitle fonlama platformları üzerinde zaman zaman birden fazla konsepti bir araya getiren projeler görüyoruz. Zmirror hepsi bir arada projesi ile aydınlatma halkası, hoparlör ve akıllı ekran bir araya geliyor.

Zmirror özellikleri ve fiyatı

Zmirror projesi son dönemin yükselen trendlerini başarılı bir şekilde aynı çatı altında topluyor. Silindirik piramit şeklinde ana hoparlör gövde ve üzerinde ekranı çevrelemiş şekilde bir aydınlatma halkası tasarımı tercih edilmiş.

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Ana gövde Harman Kardon tarafından geliştirilmiş akıllı bir hoparlöre sahip. 360 derece ses verebilen hoparlör oldukça yüksek ses kalitesi sunuyor. WiFi ve Bluetooth üzerinden hoparlöre sesli komutlar vermek mümkün. Hoparlör üst kısımda daire şeklinde bir aynaya entegre. Bu ayna içerisinde de 7 inçlik bir akıllı ekran var.

Akıllı ekran ve hoparlör birlikte çalışıyor. Dokunmatik ekranda farklı uygulamalar çalıştırmak mümkün. Yine sesli komutlar ile bu uygulamalara erişebiliyorsunuz. Ekranın kamerası ise fotoğrafınızı çekerek yüz analizi yapıyor ve makyaj için önerilerde bulunuyor.

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Aydınlatma halkası ise 3 farklı ışık tonu ile yayınlar esnasında en iyi yüz görünüşünü yakalamanızı sağlıyor. Aynayı yukarı doğru çevirdiğinizde ise arka kısımdaki LED şerit bir gece lambası görevi görüyor.

CES 2020 fuarında yenilik ödülü de alan Zmirror en az 199$ bağış karşılığında alınabiliyor. Kampanyanın bitimine kısa süre kala proje ihtiyacının iki katı bağış toplamış durumda. Sevkiyatlar ise Şubat ayında başlayacak.

https://www.indiegogo.com/projects/zmirror-all-in-1-smart-mirror-personal-assistant

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