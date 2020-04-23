Zoom 4 ayda 300 milyon kullanıcı kazandı

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Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok işyeri ve firma kapanırken içerik ve sohbet platformları adeta patlama yaptı. Kullanıcı sayılarını arttıran platformlar arasında en çok dikkat çeken şüphesiz Zoom.

Patlama yaptı

Hızlı ve kolay görüntülü görüşme imkanı sunduğu için kısa sürede popüler olan Zoom bununla birlikte barındırdığı açıklar ve güvenlik zaafiyetleriyle de gündem oldu. Yine de uygulamaya olan ilgi azalmadı.

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Daha güvenli Zoom 5.0 geliyor

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Firma daha güvenli Zoom 5.0 sürümünü duyurmasının ardından kullanıcı sayısı ile ilgili de bazı detaylar paylaştı. Rakamlara göre Aralık sonunda 10 milyon kullanıcı kitlesine ulaşabilen Zoom uygulaması sadece 4 ayda 300 milyon kullanıcı kazandı.

Salgının da etkisini gören uygulamanın günlük kullanıcı sayısının 300 milyonu geçtiği ifade ediliyor. Nisan ayı başında da 200 milyon civarında günlük kullanıcı vardı. Sadece 3 haftada 100 milyon daha kullanıcı kazanmış oldu.

Salgın tüm şiddetiyle devam ettiği için Zoom popülaritesini arttıracak gibi görünüyor. Firmanın tamamen güvenliği iyileştirmeye odaklandığı 90 günlük süreç sonunda kalıcı bir oyuncu da olabilir.

https://www.androidcentral.com/zoom-now-has-more-300-million-daily-users?utm_source=ac_tw&utm_medium=tw_card&utm_content=88948&utm_campaign=social

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