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    Zoom 4 ayda 300 milyon kullanıcı kazandı

    Son dönemde güvenlik zaafiyetleriyle gündeme gelse de Zoom uygulaması kullanıcı sayısında adeta patlama yapıyor. Son 1 ayda 100 milyon, son 4 ayda 300 milyon kullanıcı kazandı.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Zoom 4 ayda 300 milyon kullanıcı kazandı
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    Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok işyeri ve firma kapanırken içerik ve sohbet platformları adeta patlama yaptı. Kullanıcı sayılarını arttıran platformlar arasında en çok dikkat çeken şüphesiz Zoom.

    Patlama yaptı

    Hızlı ve kolay görüntülü görüşme imkanı sunduğu için kısa sürede popüler olan Zoom bununla birlikte barındırdığı açıklar ve güvenlik zaafiyetleriyle de gündem oldu. Yine de uygulamaya olan ilgi azalmadı.

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    Firma daha güvenli Zoom 5.0 sürümünü duyurmasının ardından kullanıcı sayısı ile ilgili de bazı detaylar paylaştı. Rakamlara göre Aralık sonunda 10 milyon kullanıcı kitlesine ulaşabilen Zoom uygulaması sadece 4 ayda 300 milyon kullanıcı kazandı.

    Salgının da etkisini gören uygulamanın günlük kullanıcı sayısının 300 milyonu geçtiği ifade ediliyor. Nisan ayı başında da 200 milyon civarında günlük kullanıcı vardı. Sadece 3 haftada 100 milyon daha kullanıcı kazanmış oldu.

    Salgın tüm şiddetiyle devam ettiği için Zoom popülaritesini arttıracak gibi görünüyor. Firmanın tamamen güvenliği iyileştirmeye odaklandığı 90 günlük süreç sonunda kalıcı bir oyuncu da olabilir.



    https://www.androidcentral.com/zoom-now-has-more-300-million-daily-users?utm_source=ac_tw&utm_medium=tw_card&utm_content=88948&utm_campaign=social Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    msavul4434 (Mustafa Savul) 23 dk.
    Kısa dönemde vurgun yapacaklar ama ilerleyen dönemlerde Microsoft Teams Zoom'un tüm iyi özelliklerini alıp sunarsa Business tarafın çoğunluğunu ele geçirebilir. Ama genede muhteşem bir büyüme oldu krizden büyüyerek çıkma diye buna denir.
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