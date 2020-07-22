Zoom'un Türkiye'deki kullanıcı verileri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Dijital video konferans uygulaması Zoom, koronavirüs nedeniyle yıldızı parlayan şirketlerin başında geliyor. Zoom uygulaması ülkemizde iş ve eğitim amacıyla yoğun bir şekilde kullanılıyor. Zaman zaman adı güvenlik açıklarıyla gündeme gelse de kullanılmaya devam ediliyor. Zoom Türkiye’deki kullanım verilerini ve büyüme rakamlarını açıkladı.

Zoom’un Türkiye’de ücretsiz kullanıcı sayısı Nisan 2020’de Ocak 2020’ye göre 139 kat arttı. Türkiye’deki ücretli Zoom müşteri sayısı ise 10 kat arttı.

Ayrıca Bkz. "Fiyat-performansa oynamak isteyen OnePlus Nord duyuruldu"

Zoom’un yurt dışındaki kullanım verilerine baktığımızda Aralık 2019’da günlük ortalama 10 milyon toplantı katılımcısı bulunurken, Nisan 2020’de 300 milyon günlük toplantı katılımcısına ulaştı. Nisan 2020’deki kullanım oranları baz alındığında platformun toplam toplantı süresi yıllık 2 trilyon dakikayı geçti. 100 binden fazla K-12 seviyesinde okul, online eğitim ve iletişim ihtiyaçları için Zoom’u kullanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.