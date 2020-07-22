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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zoom'un Türkiye'deki kullanıcı verileri ortaya çıktı

    Dijital video konferans uygulaması Zoom, Türkiye'deki ücretli ve ücretsiz kullanıcı sayısındaki değişimi açıkladı. Koronavirüsün etkisiyle Zoom'un kullanıcı sayısı ciddi oranda arttı.
    3 sa.
    1,9b
    53
    11
    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Zoom'un Türkiye'deki kullanıcı verileri ortaya çıktı
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    Dijital video konferans uygulaması Zoom, koronavirüs nedeniyle yıldızı parlayan şirketlerin başında geliyor. Zoom uygulaması ülkemizde iş ve eğitim amacıyla yoğun bir şekilde kullanılıyor. Zaman zaman adı güvenlik açıklarıyla gündeme gelse de kullanılmaya devam ediliyor. Zoom Türkiye’deki kullanım verilerini ve büyüme rakamlarını açıkladı.

    Zoom’un Türkiye’de ücretsiz kullanıcı sayısı Nisan 2020’de Ocak 2020’ye göre 139 kat arttı. Türkiye’deki ücretli Zoom müşteri sayısı ise 10 kat arttı.

    Ayrıca Bkz. "Fiyat-performansa oynamak isteyen OnePlus Nord duyuruldu"

    Zoom’un yurt dışındaki kullanım verilerine baktığımızda Aralık 2019’da günlük ortalama 10 milyon toplantı katılımcısı bulunurken, Nisan 2020’de 300 milyon günlük toplantı katılımcısına ulaştı. Nisan 2020’deki kullanım oranları baz alındığında platformun toplam toplantı süresi yıllık 2 trilyon dakikayı geçti. 100 binden fazla K-12 seviyesinde okul, online eğitim ve iletişim ihtiyaçları için Zoom’u kullanıyor.



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    raxetul (Emrah Urhan) 3 sa. en beğenilen
    "kullanıcı verileri ortaya çıktı", "kullanım". Türkiye'de bazı CEO'lar sadece başlığı okuyup sonra saçma sapan açıklamalar yapıyorlar.
    Yanıtla +11
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    Neco. (Necdet Demir) 37 dk.
    Başlığa bak, içeriğe bak. Türkçe öğrenin kardeşim biraz.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    dL1burak (ander izoal) 30 dk. Neco.
    ben de veriler sızdırıldı sanıp tıkladım...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Virinom (Süleyman Kenar) 4 dk.
    Başlık atmasını bilmeyen editörler şurada iş yapıyor.
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    anakata 33 dk.
    Clickbait
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    Neco. (Necdet Demir) 37 dk.
    Başlığa bak, içeriğe bak. Türkçe öğrenin kardeşim biraz.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    dL1burak (ander izoal) 30 dk. Neco.
    ben de veriler sızdırıldı sanıp tıkladım...
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    Ribas0 (Ribas Diègo) 1 sa.
    Alternatifini/muadilini dört gözle bekledim ki pandemi bu kadar uzamasına rağmen gelmedi ya da ben göremedim. Bazı sıkıntıları illallah ettirdi. Bir ders için saatlerimizi yediği oldu.
    2 Yanıt Yanıtla
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 sa. Ribas0
    Microsoft Teams?
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    crawgard 33 dk. Ribas0
    bir sürü alternatifi var, tek yapman gereken "Google" adlı ağa girmek.Ve bazı kelimeleri tuslamak
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    Jon_Kar 2 sa.
    Bunun da vergilendirilmesi lazim



    Trde temsilcilik acmasi lazim



    Acmazlarsa yasaklamamiz lazim
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    darkaura 3 sa.
    her krizin, felaketin bir kazanani oluyor.
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    raxetul (Emrah Urhan) 3 sa. en beğenilen
    "kullanıcı verileri ortaya çıktı", "kullanım". Türkiye'de bazı CEO'lar sadece başlığı okuyup sonra saçma sapan açıklamalar yapıyorlar.
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