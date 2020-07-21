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    Fiyat-performansa oynamak isteyen OnePlus Nord duyuruldu

    OnePlus Nord akıllı telefon modelinde 6.44 inçlik Full HD+ AMOLED ekran, Snapdragon 765G yonga seti, 48MP Sony IMX586 OIS sensör, Warp Charge 30T hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor.
    3 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yıllardır akıllı telefon pazarının her tanıtımı merakla beklenen üreticilerinden biri haline gelen OnePlus markası; orta seviyede fiyat-performansa oynayacak bir model üzerinde çalışıyordu. OnePlus Nord bu hafta resmiyet kazandı.

    OnePlus Nord özellikleri ve fiyatı

    OnePlus Nord akıllı telefon modelinde 6.44 inçlik Full HD+ AMOLED ekran yer alıyor. Ekran tazeleme hızı 90Hz iken dokunmatik örnekleme hızı ise 180Hz. Delikli çentik tasarımı ile oldukça agresif bir ekran-kasa oranına sahip durumda. Parmak izi okuyucu ekrana entegre.

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    Telefona 2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşan Snapdragon 765G yonga seti güç veriyor. 6GB/8GB/12GB RAM seçeneklerinin yanı sıra 64GB/128GB/256GB depolama kapasiteleri yer alıyor. En düşük konfigürasyon sadece Hindistan’da satılacak.

    Arka kısımda 48MP Sony IMX586 OIS ana sensörün yanında 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Ön kısımda ise 32MP Sony IMX616 ana sensör ve 8MP ultra geniş açılı sensör yer alıyor.

    Telefonun 4115mAh kapasiteli bataryası Warp Charge 30T hızlı şarj ile destekleniyor ve yüzde 70 seviyesine 30 dakika içerisinde çıkabiliyor. Şimdilik Türkiye’nin listede olmadığı OnePlus Nord için belirlenen fiyatlar şu şekilde:

    OnePlus Nord 8GB RAM+128GB depolama – 399 Avro

    OnePlus Nord 12GB RAM+256GB depolama – 499 Avro



    https://www.gizmochina.com/2020/07/21/oneplus-nord-premium-midranger-flagship-features-low-price/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    volkie (volkan Karşıyakalı) 2 sa. en beğenilen darkhair
    Se işlemcisi hariç çöp, alana yazık varsa paran iPhone 11 alacaksın yoksa zorlamaya gerek yok,

    Şu telefon se'yi susuz getirip susuz götürür, yazılım dahil
    Se işlemcisi hariç çöp, alana yazık varsa paran iPhone 11 alacaksın yoksa zorlamaya gerek yok, Şu telefon se'yi susuz getirip susuz götürür, yazılım dah...
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 1 sa. volkie
    Eğer hali hazırda android seviyorsanız dediğiniz doğru olabilir

    Fakat orta seviye cihazlarda androidin alması gereken çok yol var gibi. Güncelleme süresi düşük, kamera özellikle yazılımsal olarak geride. Benim gözümde SE ye göre en büyük avantajı pil/ekran/tasarım. Geri kalanda geri kısımda kalıyor benim gözümde
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    zdniz (dniz yıldırım) 1 sa. volkie
    tasarım haricinde 5 para etmez
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    alemburda34 1 sa.
    oneplus serisi gibi kolay imei atılıyorsa peynir ekmek gibi gider.
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    LacWer (Ahmet Lacwer) 2 sa. (düzenlendi)
    400€ vergiler ile ülkemize en az 5500 ₺ gelir. Şuan Oneplus 7T almak çok daha mantıklı ülkemiz için. Malum yolla alınsa dahi aradaki farka göre 7T daha mantıklı.
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    The Balance (Stigin DHli kuzeni ) 3 sa.
    Bu nasıl fiyat performans mübarek 5000 TL'ye bütçe cihazlar görüyoruz.
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 3 sa.
    Eğer pil ve büyük ekran için özel bir ihtiyacınız yoksa bu fiyat bandında SE rakipsiz bence
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    volkie (volkan Karşıyakalı) 2 sa. darkhair
    Se işlemcisi hariç çöp, alana yazık varsa paran iPhone 11 alacaksın yoksa zorlamaya gerek yok,

    Şu telefon se'yi susuz getirip susuz götürür, yazılım dahil
    2 Yanıt Yanıtla +10
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