Fiyat-performansa oynamak isteyen OnePlus Nord duyuruldu

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Yıllardır akıllı telefon pazarının her tanıtımı merakla beklenen üreticilerinden biri haline gelen OnePlus markası; orta seviyede fiyat-performansa oynayacak bir model üzerinde çalışıyordu. OnePlus Nord bu hafta resmiyet kazandı.

OnePlus Nord özellikleri ve fiyatı

OnePlus Nord akıllı telefon modelinde 6.44 inçlik Full HD+ AMOLED ekran yer alıyor. Ekran tazeleme hızı 90Hz iken dokunmatik örnekleme hızı ise 180Hz. Delikli çentik tasarımı ile oldukça agresif bir ekran-kasa oranına sahip durumda. Parmak izi okuyucu ekrana entegre.

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Telefona 2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşan Snapdragon 765G yonga seti güç veriyor. 6GB/8GB/12GB RAM seçeneklerinin yanı sıra 64GB/128GB/256GB depolama kapasiteleri yer alıyor. En düşük konfigürasyon sadece Hindistan’da satılacak.

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Arka kısımda 48MP Sony IMX586 OIS ana sensörün yanında 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Ön kısımda ise 32MP Sony IMX616 ana sensör ve 8MP ultra geniş açılı sensör yer alıyor.

Telefonun 4115mAh kapasiteli bataryası Warp Charge 30T hızlı şarj ile destekleniyor ve yüzde 70 seviyesine 30 dakika içerisinde çıkabiliyor. Şimdilik Türkiye’nin listede olmadığı OnePlus Nord için belirlenen fiyatlar şu şekilde:

OnePlus Nord 8GB RAM+128GB depolama – 399 Avro

OnePlus Nord 12GB RAM+256GB depolama – 499 Avro

https://www.gizmochina.com/2020/07/21/oneplus-nord-premium-midranger-flagship-features-low-price/

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