ZTE Axon 40 Lite tanıtıldı: 6.6 inç ekran, 50 MP kamera ve 4.500 mAh pil

ZTE Axon 40 Lite, FHD+ çözünürlük (2400 × 1080 piksel) sunan 6.6 inç IPS ekrana sahip. Gücünü ise Mali-G57 MP1 GPU içeren sekiz çekirdekli Unisoc T616 yonga setinden alıyor. Cihazda 6 GB RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama birimi var.
Akıllı telefonun kamera özellikleri şu şekilde:
- 50 megapiksel ana sensör
- 8 megapiksel ultra geniş açılı lens
- 2 megapiksel derinlik sensörü
- 16 megapiksel selfie kamerası
Fiyat etiketi de belli oldu
Çinli marka yeni modelde 22.5W hızlı şarj destekli 4.500 mAh pile yer vermiş durumda. Diğer özelliklerini yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, 3.5 mm kulaklık girişi, 4G LTE, WiFi, Bluetooth 5.0 ve GPS olarak sıralayabiliriz.
ZTE Axon 40 Lite hali hazırda Meksika'da siyah ve mavi renk seçenekleriyle satın alınabiliyor. Akıllı telefonun diğer ülkelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz belli değil. Cihaz 3.999 Meksika pesosu karşılığında (220 dolar) satılıyor.
ZTE Axon 40 Lite Özellikleri
- Ekran: 6.6 inç, IPS, 2400 × 1080 piksel
- İşlemci: Unisoc T616
- Bellek: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP (ana), 8 MP (ultra geniş açılı) 2 MP (derinlik)
- Ön Kamera: 16 MP
- Pil: 4.500 mAh (22.5W şarj)
- Bağlantı: 4G LTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C, kulaklık girişi
- İşletim sistemi: Android 12
- Renk: Siyah, Mavi
- Boyutlar: 163 × 74 × 8.3 mm
- Ağırlık: 182 gram
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
son derece güzel
[resim] mükemmel
www.chatgpt4.com.tr
www.chat.chatgpt4.com.tr Turkey OpenAI
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)