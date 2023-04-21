ZTE Axon 40 Lite tanıtıldı: 6.6 inç ekran, 50 MP kamera ve 4.500 mAh pil

Tam Boyutta Gör ZTE, Axon 40 serisi kapsamında yeni bir akıllı telefon tanıttı. Axon 40 Lite adı altında pazara sunulan model tasarım olarak Blade V41 Vita'ya benziyor. Orta sınıf saflarına katılan bu modelin arka yüzünde de dikey bir şerit mevcut.

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ZTE Axon 40 Lite, FHD+ çözünürlük (2400 × 1080 piksel) sunan 6.6 inç IPS ekrana sahip. Gücünü ise Mali-G57 MP1 GPU içeren sekiz çekirdekli Unisoc T616 yonga setinden alıyor. Cihazda 6 GB RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama birimi var.

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Akıllı telefonun kamera özellikleri şu şekilde:

50 megapiksel ana sensör

8 megapiksel ultra geniş açılı lens

2 megapiksel derinlik sensörü

16 megapiksel selfie kamerası

Fiyat etiketi de belli oldu

Çinli marka yeni modelde 22.5W hızlı şarj destekli 4.500 mAh pile yer vermiş durumda. Diğer özelliklerini yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, 3.5 mm kulaklık girişi, 4G LTE, WiFi, Bluetooth 5.0 ve GPS olarak sıralayabiliriz.

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ZTE Axon 40 Lite hali hazırda Meksika'da siyah ve mavi renk seçenekleriyle satın alınabiliyor. Akıllı telefonun diğer ülkelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz belli değil. Cihaz 3.999 Meksika pesosu karşılığında (220 dolar) satılıyor.

ZTE Axon 40 Lite Özellikleri

Ekran: 6.6 inç, IPS, 2400 × 1080 piksel

6.6 inç, IPS, 2400 × 1080 piksel İşlemci: Unisoc T616

Unisoc T616 Bellek: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 50 MP (ana), 8 MP (ultra geniş açılı) 2 MP (derinlik)

50 MP (ana), 8 MP (ultra geniş açılı) 2 MP (derinlik) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Pil: 4.500 mAh (22.5W şarj)

4.500 mAh (22.5W şarj) Bağlantı: 4G LTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C, kulaklık girişi

4G LTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C, kulaklık girişi İşletim sistemi: Android 12

Android 12 Renk: Siyah, Mavi

Siyah, Mavi Boyutlar: 163 × 74 × 8.3 mm

163 × 74 × 8.3 mm Ağırlık: 182 gram

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ZTE Axon 40 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı