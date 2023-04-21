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    ZTE Axon 40 Lite tanıtıldı: 6.6 inç ekran, 50 MP kamera ve 4.500 mAh pil

    Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE yeni Axon 40 Lite akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Unisoc yonga seti ile donatılan model 50 megapiksel kamera ve uygun fiyatla geliyor.
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    ZTE Axon 40 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    ZTE, Axon 40 serisi kapsamında yeni bir akıllı telefon tanıttı. Axon 40 Lite adı altında pazara sunulan model tasarım olarak Blade V41 Vita'ya benziyor. Orta sınıf saflarına katılan bu modelin arka yüzünde de dikey bir şerit mevcut.

    ZTE Axon 40 Lite, FHD+ çözünürlük (2400 × 1080 piksel) sunan 6.6 inç IPS ekrana sahip. Gücünü ise Mali-G57 MP1 GPU içeren sekiz çekirdekli Unisoc T616 yonga setinden alıyor. Cihazda 6 GB RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama birimi var.

    ZTE Axon 40 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefonun kamera özellikleri şu şekilde:

    • 50 megapiksel ana sensör
    • 8 megapiksel ultra geniş açılı lens
    • 2 megapiksel derinlik sensörü
    • 16 megapiksel selfie kamerası

    Fiyat etiketi de belli oldu

    Çinli marka yeni modelde 22.5W hızlı şarj destekli 4.500 mAh pile yer vermiş durumda. Diğer özelliklerini yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, 3.5 mm kulaklık girişi, 4G LTE, WiFi, Bluetooth 5.0 ve GPS olarak sıralayabiliriz.

    ZTE Axon 40 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    ZTE Axon 40 Lite hali hazırda Meksika'da siyah ve mavi renk seçenekleriyle satın alınabiliyor. Akıllı telefonun diğer ülkelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz belli değil. Cihaz 3.999 Meksika pesosu karşılığında (220 dolar) satılıyor.

    ZTE Axon 40 Lite Özellikleri

    • Ekran: 6.6 inç, IPS, 2400 × 1080 piksel
    • İşlemci: Unisoc T616
    • Bellek: 6 GB
    • Depolama: 128 GB
    • Arka Kamera: 50 MP (ana), 8 MP (ultra geniş açılı) 2 MP (derinlik)
    • Ön Kamera: 16 MP
    • Pil: 4.500 mAh (22.5W şarj)
    • Bağlantı: 4G LTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C, kulaklık girişi
    • İşletim sistemi: Android 12
    • Renk: Siyah, Mavi
    • Boyutlar: 163 × 74 × 8.3 mm
    • Ağırlık: 182 gram
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    F
    Faydalıİnsan 19 saat önce

    son derece güzel

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    emrahmt 1 gün önce

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    Mehmet Akif 007 1 gün önce

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    Mehmet Akif 007 1 gün önce

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    KiLLeR© 2 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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