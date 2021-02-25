ZTE, ekran altı yüz tanıma sisteminin nasıl çalıştığını gösterdi

Tam Boyutta Gör

ZTE, Çin’in Şanghay şehrinde gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi’nde, ikinci nesil ekran altı kamera teknolojisini ve Apple Face ID'ye rakip olarak gösterilen ekran altı 3D yüz tanıma sistemini tanıttı. Şirket, sadece yüz tanıma için değil aynı zamanda 3 boyutlu modelleme ve artırılmış gerçeklik senaryolarında da kullanılabilecek sistemin nasıl çalıştığını gösterdi.

İlginizi Çekebilir

ZTE'den Apple Face ID'ye rakip geliyor: Ekran altı yüz tanıma sistemi

Ayrıca Bkz. "2020'nin en çok satan akıllı telefonları belli oldu"

ZTE, ikinci nesil ekran altı kamera teknolojisinde sensör alanındaki piksel yoğunluğunu 200'den 400 ppi'ye çıkararak sistemi daha tutarlı hale getirdi. Çinli marka ayrıca ekran altına geçen ışık miktarındaki kaybı telafi etmek için de özel bir teknoloji kullandığını söylüyor.

ZTE Axon 30 Pro görebiliriz

Modülde kişinin yüz konumu hakkında veri toplayan bir kızılötesi verici mevcut. Bu bilgiler cihazın kilidinin açılmasına izin veren özel algoritmalar tarafından işleniyor. Yeni teknoloji muhtemelen ilk olarak ZTE Axon 30 Pro modelinde kullanılacak. Akıllı telefon 2021'in ilk yarısında resmiyet kazanması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/zte_gives_us_another_sneak_peek_at_its_second_gen_underdisplay_camera-news-47901.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.