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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ZTE, ekran altı yüz tanıma sisteminin nasıl çalıştığını gösterdi

    ZTE, Apple'ın Face ID teknolojisine rakip olarak gösterilen ekran altı yüz tanıma sistemini kısa süre önce tanıtmıştı. Şirket şimdi ise sistemin nasıl çalıştığını bir video ile gösterdi.
    25 Şubat 2021, 20:30 (1 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    ZTE, ekran altı yüz tanıma sisteminin nasıl çalıştığını gösterdi
    Tam Boyutta Gör

    ZTE, Çin’in Şanghay şehrinde gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi’nde, ikinci nesil ekran altı kamera teknolojisini ve Apple Face ID'ye rakip olarak gösterilen ekran altı 3D yüz tanıma sistemini tanıttı. Şirket, sadece yüz tanıma için değil aynı zamanda 3 boyutlu modelleme ve artırılmış gerçeklik senaryolarında da kullanılabilecek sistemin nasıl çalıştığını gösterdi.

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    ZTE, ikinci nesil ekran altı kamera teknolojisinde sensör alanındaki piksel yoğunluğunu 200'den 400 ppi'ye çıkararak sistemi daha tutarlı hale getirdi. Çinli marka ayrıca ekran altına geçen ışık miktarındaki kaybı telafi etmek için de özel bir teknoloji kullandığını söylüyor.

    ZTE Axon 30 Pro görebiliriz

    Modülde kişinin yüz konumu hakkında veri toplayan bir kızılötesi verici mevcut. Bu bilgiler cihazın kilidinin açılmasına izin veren özel algoritmalar tarafından işleniyor. Yeni teknoloji muhtemelen ilk olarak ZTE Axon 30 Pro modelinde kullanılacak. Akıllı telefon 2021'in ilk yarısında resmiyet kazanması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/zte_gives_us_another_sneak_peek_at_its_second_gen_underdisplay_camera-news-47901.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    mcebi001 (murat çebi) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ve hepsi ekran altında....çinliler coştu bi kere.
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    E Elektrikliarabasever 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Faceid gibi 3 boyutlu taramıyor. büyük ihtimalle 2 kamera koymuşlardır yazılımla sahte yüzü anlıyordur ama yinede kolayca kandırılabileceğini düşünüyorum.
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    Armin van Buuren* (Arda Arı) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Elektrikliarabasever
    Videoda 3 boyutlu tarıyor gibi gözüküyor, ya yanlış izledim videoyu, ya da bir şeyi atlıyorum.
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    interwap (Volkan ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Elektrikliarabasever
    Videoda açıkça belli 3 boyut
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