ZTE sessiz sedasız Axon 11'in 4G versiyonunu duyurdu

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ZTE, Mart ayında Snapdragon 765G yonga seti ile güçlendirilmiş Axon 11 5G akıllı telefonunu tanıtmıştı. Çinli şirket kısa süre önce de MediaTek Dimensity 800 işlemciye sahip Axon 11 SE 5G modelini duyurdu.

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Axon 11 ailesini genişletmeye devam eden ZTE son olarak cihazın 5G desteği olmayan farklı bir versiyonunu çıkardı. Şirketin resmi web sitesinde sessiz sedasız şekilde listelenen Axon 11 4G daha uygun fiyatla satılacak.

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Helio P70 işlemci ve 6.47 inç ekran

Akıllı telefonda MediaTek Helio P70 yonga seti kullanılmış. Bununla birlikte ön panelinin yüzde 92'sini kaplayan 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.47 inç boyutunda ekran taşıdığını belirtelim.

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Cihazın arka panelinde 48, 8, 2 ve 2 megapiksel sensörlerden oluşan dörtlü kamera sistemi var. Ön tarafında ise 20 megapiksellik selfie kamerası görev yapıyor. 4.000 mAh kapasiteli pilden beslenen akıllı telefonun diğer özellikleri ve fiyatı henüz açıklanmadı.

https://www.ztedevices.com/en/product/axon-11

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