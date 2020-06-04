Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ZTE sessiz sedasız Axon 11'in 4G versiyonunu duyurdu

    Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, Axon 11 ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirket şimdi de Axon 11'in 5G bağlantısı sunmayan farklı bir versiyonunu çıkardı.
    15 sa.
    691
    2
    1
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    ZTE sessiz sedasız Axon 11'in 4G versiyonunu duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    ZTE, Mart ayında Snapdragon 765G yonga seti ile güçlendirilmiş Axon 11 5G akıllı telefonunu tanıtmıştı. Çinli şirket kısa süre önce de MediaTek Dimensity 800 işlemciye sahip Axon 11 SE 5G modelini duyurdu.

    İlginizi Çekebilir Avatar HTC Desire 20 Pro detaylandı: Modern tasarım & eski işlemci

    Ayrıca Bkz. "Türkiye’den 40 ülkeye uçuşlar bu ay başlıyor"

    Axon 11 ailesini genişletmeye devam eden ZTE son olarak cihazın 5G desteği olmayan farklı bir versiyonunu çıkardı. Şirketin resmi web sitesinde sessiz sedasız şekilde listelenen Axon 11 4G daha uygun fiyatla satılacak.

    ZTE sessiz sedasız Axon 11'in 4G versiyonunu duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Helio P70 işlemci ve 6.47 inç ekran

    Akıllı telefonda MediaTek Helio P70 yonga seti kullanılmış. Bununla birlikte ön panelinin yüzde 92'sini kaplayan 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.47 inç boyutunda ekran taşıdığını belirtelim.

    ZTE sessiz sedasız Axon 11'in 4G versiyonunu duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Cihazın arka panelinde 48, 8, 2 ve 2 megapiksel sensörlerden oluşan dörtlü kamera sistemi var. Ön tarafında ise 20 megapiksellik selfie kamerası görev yapıyor. 4.000 mAh kapasiteli pilden beslenen akıllı telefonun diğer özellikleri ve fiyatı henüz açıklanmadı.



    https://www.ztedevices.com/en/product/axon-11 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    FoBç (Fırat Orak) 11 sa. yeni yorumcu
    Cihazın arka tarafında 48, 8, 2 ve 2 megapiksel sensörlerden oluşan dörtlü kamera sistemi var. Ön tarafında ise 20 megapiksellik selfie kamerası görev yapıyor. 4.000 mAh kapasitelik batarya ile karşımıza çıkan telefon zte olmasaydı düzgün bir telefon markası olsaydı gerçekten iyi özellikler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 14 dk. HP’den Samsung Portable SSD serisine rakip geldi 44 dk. Epic Games mağazası mobil platformlara geliyor 11 sa. Elektrikli BYD Han, dünyanın ilk Huawei 5G teknolojisine sahip otomobili olacak 11 sa. Huawei akıllı saat satış rakamlarında Apple'ın ardından ikinci sıraya yerleşti 12 sa. Koronavirüs vaka sayıları yine 1000 sınırında (4 Haziran) 12 sa. HTC Desire 20 Pro detaylandı: Modern tasarım & eski işlemci 12 sa. Lexar’dan üst seviye CFexpress kart okuyucu 13 sa. iOS 13.5.5 beta sürümünde Apple hizmet paketleri ortaya çıktı 13 sa. Honda, birçok ülkede toplam 1,4 milyon aracını geri çağırıyor 14 sa. Öne çıkan Google snippet'larına eklenen vurgu özelliğiyle birlikte aradığınızı bulmak artık çok daha kolay 14 sa. MSI MEG Z490 ACE anakart "10. nesil intel işlemcilere hazır" inceleme 15 sa. Elektrikli Peugeot e-Traveller tanıtıldı 15 sa. GÖRÜNTÜLENEN ZTE sessiz sedasız Axon 11'in 4G versiyonunu duyurdu Sonraki Güney Kore ve Çin arasında 6G yarışı başladı 16 sa. Epic'ten ters köşe: 'Overcooked' ücretsiz oldu 16 sa. Casper Nirvana X400 satışa çıktı! Nirvana X400 özellikleri ve fiyatı 17 sa. İmece uydusunun montajı tamamladı 17 sa. Xiaomi'den Çinli OLED ekran üreticisine 20 milyon dolar yatırım 18 sa. MiniLED ekranlı iPad Pro, önümüzdeki yılın başında piyasaya sürülecek 18 sa. Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu 120x zumlu kamera ile gelebilir 19 sa. Dünyanın ilk sıvı bellek soğutucusu ile tanışın 19 sa. İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında uygulanacak yeni kurallar 20 sa. Denizaltılar, "soğuk sprey" yöntemiyle denizin ortasında dahi tamir edilebilecek 20 sa. Türkiye’den 40 ülkeye uçuşlar bu ay başlıyor 21 sa. TurkNet'e 13 TL zam geldi 21 sa. Makyajlı Toyota Hilux ortaya çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri 21 sa. Samsung Hand Wash akıllı saat uygulaması el yıkamayı unutturmayacak 22 sa. Beyaz renkli Corsair Dominator Platinum RGB bellek satışa çıkıyor 22 sa. S&P 500 listesinde en çok kazanan CEO; Lisa Su oldu 23 sa. Zoom ücretsiz kullanıcılara uçtan uca şifreleme sunmayarak FBI ile ortak çalışacak 1 gün SpaceX, 60 yeni Starlink uydusunu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler 1 gün Google, gizli modda kullanıcıları izlemekle suçlanıyor 1 gün Sega, 60. yıl şerefine klasik Game Gear el konsolunun minyatürünü satışa çıkarıyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi