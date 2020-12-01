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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ZTE tüm markalarını birleştiriyor

    Hitap ettiği kitleye göre ZTE, Nubia ve Red Magic markalarını kullanan Çinli akıllı telefon üreticisi; gelecek yıl bunları sadece ZTE markası altında birleştirmeyi planlıyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    ZTE tüm markalarını birleştiriyor
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    Hemşehrileri Huawei, Xiaomi veya Oppo kadar popüler olmasa da ZTE firması belirli bir çapta akıllı telefon pazarındaki iddiasını devam ettiriyor. Önümüzdeki yıl firma kaynaklarını biraz daha verimli kullanacak.

    Tek ZTE markası

    Akıllı telefon pazarının uzun soluklu firmalarından olan ZTE, yoğunlaşan rekabet karşısında tek bir marka olmaktan çıkarak farklı ihtiyaçlara hitap eden geniş bir yelpaze kurmuştu. ZTE ana markası ana akım telefonlar üretirken Nubia markası biraz daha gençlere yönelmiş, Red Magic ise oyuncu tarafını ele almıştı.

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    Gelecek yıldan itibaren tüm bu markalar ZTE çatısı altında toplanacak. Firma ayrıca Çin genelinde 5000 civarında satış noktası hayata geçirmeyi planlıyor. Diğer taraftan ZTE 5G tecrübe noktaları da gelecek yıl tüketicileri bekliyor olacak.

    Tek marka stratejisi belirlense de firma genç nesillere hitap eden kaliteli ürünleri barındıracak bir alt marka düşüncesinde. Bununla birlikte bu alt marka sadece Çin’de odaklanacak. Yine firmanın Nesnelerin İnterneti ürünleri de tek marka olarak satılacak.

    ZTE’nin gelecek yıl ağırlığını Çin’e verecek olması aslında katı ABD ambargosunun bir sonucu olarak görülebilir. Huawei’nin karşılaştığı sorunları yakından gören ZTE şimdiden çekirdek bir yapıya bürünerek hasarı en aza indirmeyi planlıyor gibi.



    https://www.gizmochina.com/2020/11/30/zte-outlines-plans-for-2021-will-unite-its-zte-nubia-and-red-magic-brands/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 3 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Zaten en mantıklısı. Bak Apple'a yılda 4 model, uzun yıllar boyunca yazılım desteği. Bi de xiaomi'ye bak, ev ürünlerinden telefonlarına zırto carto vırtmi xiaomi. Yazılımı dediği vakitte veremez, gecikmeli verir sorunları bitmez, uygulama yapar çinceden başka dil olmaz vs. (Xiaomi burada örnekti, aynısı oppo-realme, eski huawei-honor vs. için de geçerli)
    Zaten en mantıklısı. Bak Apple'a yılda 4 model, uzun yıllar boyunca yazılım desteği. Bi de xiaomi'ye bak, ev ürünlerinden telefonlarına zırto carto vırtmi xiaom...
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 3 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Zaten en mantıklısı. Bak Apple'a yılda 4 model, uzun yıllar boyunca yazılım desteği. Bi de xiaomi'ye bak, ev ürünlerinden telefonlarına zırto carto vırtmi xiaomi. Yazılımı dediği vakitte veremez, gecikmeli verir sorunları bitmez, uygulama yapar çinceden başka dil olmaz vs. (Xiaomi burada örnekti, aynısı oppo-realme, eski huawei-honor vs. için de geçerli)
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    realitych (josef ...) 3 hf. ( Mesaj Silindi ) Abdülhak Hamit Tarhan
    geldi elma fanboyu
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    hemdesa 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Abdülhak Hamit Tarhan
    Onu xiaomiden ziyade samsung gibi firmalara söylemen lazım lakin beyaz eşya, televizyon filan ürettiği için değil; çok sayıda mobil cihaz çıkardığı için.

    Android piyasası çok hareketli ve güncelleme üreticiden üreticiye değişiyor.

    Ve xiaomi, samsung gibi firmalardan kat ve kat daha hızlı güncelleme veriyor.

    Apple dediğin şirket tek bir işletim sistemini kontrol ediyor.

    Android piyasasına nazaran daha hızlı update veriyorlar.

    AyFOn fanboyu olmaya gerek yok
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