ZTE tüm markalarını birleştiriyor

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Hemşehrileri Huawei, Xiaomi veya Oppo kadar popüler olmasa da ZTE firması belirli bir çapta akıllı telefon pazarındaki iddiasını devam ettiriyor. Önümüzdeki yıl firma kaynaklarını biraz daha verimli kullanacak.

Tek ZTE markası

Akıllı telefon pazarının uzun soluklu firmalarından olan ZTE, yoğunlaşan rekabet karşısında tek bir marka olmaktan çıkarak farklı ihtiyaçlara hitap eden geniş bir yelpaze kurmuştu. ZTE ana markası ana akım telefonlar üretirken Nubia markası biraz daha gençlere yönelmiş, Red Magic ise oyuncu tarafını ele almıştı.

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Gelecek yıldan itibaren tüm bu markalar ZTE çatısı altında toplanacak. Firma ayrıca Çin genelinde 5000 civarında satış noktası hayata geçirmeyi planlıyor. Diğer taraftan ZTE 5G tecrübe noktaları da gelecek yıl tüketicileri bekliyor olacak.

Tek marka stratejisi belirlense de firma genç nesillere hitap eden kaliteli ürünleri barındıracak bir alt marka düşüncesinde. Bununla birlikte bu alt marka sadece Çin’de odaklanacak. Yine firmanın Nesnelerin İnterneti ürünleri de tek marka olarak satılacak.

ZTE’nin gelecek yıl ağırlığını Çin’e verecek olması aslında katı ABD ambargosunun bir sonucu olarak görülebilir. Huawei’nin karşılaştığı sorunları yakından gören ZTE şimdiden çekirdek bir yapıya bürünerek hasarı en aza indirmeyi planlıyor gibi.

https://www.gizmochina.com/2020/11/30/zte-outlines-plans-for-2021-will-unite-its-zte-nubia-and-red-magic-brands/

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