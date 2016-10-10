10 yıl içinde güneş enerjisinde maliyet %60 düşecek

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İstanbul’da düzenlenen 23. Dünya Enerji Kongresi kapsamında enerji alanında söz sahibi bir çok ismin önemli bilgiler paylaştı. Özellikle Uluslararası Enerji Ajansı Genel Direktörü Adnan Amin, yenilenebilir enerjinin geleceğine yönelik araştırma sonuçlarını ve gelecek ön görülerini katılımcılara sundu.

2025 yılı itibariyle güneş enerjisinden elektrik üretmek için kurulacak solar panel maliyetlerinin %60 düşeceğini söyleyen Amin, rüzgarda ise türbin kurulum ücretlerindeki düşüş oranının aynı dönem için %35 seviyelerinde olacağına dikkat çekiyor.

2015 sonu itibariyle küresel ölçekte yenilenebilir enerjinin payının %30 seviyesine ulaşmış durumda. Bunun çok büyük bir çoğunluğu HES gibi suya dayalı enerji yatırımlarına dayanmış durumda. Tek başına güneşte ise 2009 yılından bu yana 6 katlık bir artış söz konusu. Tek başına Asya bölgesi ve özellikle de Çin, küresel ölçekteki toplam rakamın %48’ini temsil ediyor.

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Adnan Amin tarafından da paylaşılan dünya genelindeki yenilenebilir enerjiye ilişkin rakamlar şöyle:

Güneş enerjisi 2060 itibariyle çok büyük rakamlara ulaşmış olacak.

Rüzgarda geçen yıl %17’lik büyüme yakalanmış.

2015 yılında yenilenebilir enerji yatırımları dünya genelinde 286 milyar dolar olarak gerçekleşmiş.

Yine aynı yılda gelişmekte olan ülkelerde yenilenebilir enerji yatırımları, gelişmiş ülkeleri geçmiş.

Rüzgar enerjisi maliyeti, 2009’dan bu yana üçte bir oranında düşmüş.

Dünyada her yıl 6 milyon kişi hava kirliliğinden ölüyormuş.

Dünyada 8.1 milyon kişi yenilenebilir enerji alanında çalışıyormuş.