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10 yıl içinde güneş enerjisinde maliyet %60 düşecek

Uluslararası Enerji Ajansı IRENA Genel Direktörü Adnan Amin, yenilenebilir enerji ve yeni nesil enerji kaynaklarının kurulum maliyetlerindeki düşeşe ilişkin ilgi çekici rakamlar paylaştı.
2 yıl
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Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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10 yıl içinde güneş enerjisinde maliyet %60 düşecek
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İstanbul’da düzenlenen 23. Dünya Enerji Kongresi kapsamında enerji alanında söz sahibi bir çok ismin önemli bilgiler paylaştı. Özellikle Uluslararası Enerji Ajansı Genel Direktörü Adnan Amin, yenilenebilir enerjinin geleceğine yönelik araştırma sonuçlarını ve gelecek ön görülerini katılımcılara sundu.

2025 yılı itibariyle güneş enerjisinden elektrik üretmek için kurulacak solar panel maliyetlerinin %60 düşeceğini söyleyen Amin, rüzgarda ise türbin kurulum ücretlerindeki düşüş oranının aynı dönem için %35 seviyelerinde olacağına dikkat çekiyor.

2015 sonu itibariyle küresel ölçekte yenilenebilir enerjinin payının %30 seviyesine ulaşmış durumda. Bunun çok büyük bir çoğunluğu HES gibi suya dayalı enerji yatırımlarına dayanmış durumda. Tek başına güneşte ise 2009 yılından bu yana 6 katlık bir artış söz konusu. Tek başına Asya bölgesi ve özellikle de Çin, küresel ölçekteki toplam rakamın %48’ini temsil ediyor.

Ayrıca Bkz. "Elektriğe %5 indirim geliyor"

Adnan Amin tarafından da paylaşılan dünya genelindeki yenilenebilir enerjiye ilişkin rakamlar şöyle:

  • Güneş enerjisi 2060 itibariyle çok büyük rakamlara ulaşmış olacak.
  • Rüzgarda geçen yıl %17’lik büyüme yakalanmış.
  • 2015 yılında yenilenebilir enerji yatırımları dünya genelinde 286 milyar dolar olarak gerçekleşmiş.
  • Yine aynı yılda gelişmekte olan ülkelerde yenilenebilir enerji yatırımları, gelişmiş ülkeleri geçmiş.
  • Rüzgar enerjisi maliyeti, 2009’dan bu yana üçte bir oranında düşmüş.
  • Dünyada her yıl 6 milyon kişi hava kirliliğinden ölüyormuş.
  • Dünyada 8.1 milyon kişi yenilenebilir enerji alanında çalışıyormuş.

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aspirin_00 2 yıl en beğenilen
bizimkiler bir vergi koyar ondan %60 değil %6 maliyet düşerse öpde alnına koy
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Tensi 2 yıl
Gunes enerjisi yalandir. Gelecek nukleer enerjide. Guclenen ulkemizin onunu kesmek isteyenlerin oyunlari bunlar. Bizim yerli oto, yerli ucak, yerli jet, yerli uzay istasyonu yapmamizi engellemek isteyenler bu yaniltici haberleri yayinlatiyorlar. 2023 te dunyanin tek super gucu olacagiz. Uzaya gidecegiz. Dunya liderimiz uzay liderimiz de olacak..... Derken kan ter icinde uyandim. Ne kabustu. Nazi propagandasi gibi.
Gunes enerjisi yalandir. Gelecek nukleer enerjide. Guclenen ulkemizin onunu kesmek isteyenlerin oyunlari bunlar. Bizim yerli oto, yerli ucak, yerli jet, yerli u...
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DH Misafiri 2 yıl
Yine vergi koyup fiyatı denkleştirirler. Yoksa kendimizi tuhaf hissederiz. Bizi düşünürler..
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demirparcasi 2 yıl
10 yıl mı? Yine IRENA'dan yenilenebilir enerji hakkında kötümser bir tahmin. %60 fiyat düşüşü bir kaç yıl içerisinde bile olabilir. Hali hazırda Şili'de yapılan yeni bir ihalede güneş enerjisi birim fiyat teklifi kömür termik santral enerji bedelinden bile daha düşük olarak en düşük teklif oldu. Rüzgar ise uygun yerlerde zaten en ucuz enerji kaynağı oluyor ama rüzgar her yerde olmuyor. Güneş ise her yerde var. Almanya'da bile güneş enerjisi makul fiyatla elektrik üretebiliyorsa dünyanın büyük çoğunluğunun güneş ile enerji gereksinimi karşılanabilir.
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Tensi 2 yıl demirparcasi
Su an Turkiye'nin kullandigi enerjiyi 5.000 KM2 alan ile gunes panelleri karsilayabiliyor. Depolamakta artik sorun degil. Gunduz uretilen enerji fazlasini sudan hidrojen elektroliz ile hidrojen uretiminde kullanip bunu da kati hidrojen pilleirnde depolarsin. Hem araclarda hem de gece ve gunes olmayan yagisli gunlcerde v.b. kullanabilirniz. Tek sorun herseye para bulunabiliyorken bu ise para ayrilamamasi. En son Hollanda devletinin destegi ile 175 milyon € kredi alinarak 200 MW lik bir gunes enerjisi istasyonu kurulmasinda anlasilmisti saniyorum. Bİr kac yuz buokratin kicinin altindaki milyonluk otolar 80.000 hanenin elektrik ihtiyacini karsilayacak sistemi kurabiliyor anliyacaginiz. Ama onlarin totolari degerli. Adam kalkip 10 bin liralik otoya mi binsin. Sonra ne olur belediyenin karizmasi. Kendisi icin istiyorsa allah musaf carpsin. :D Valla devlet rezil olmasin diye.
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FatihAsl 2 yıl
belkide Almanya güneş enerjisi maliyetini çıkartmadan maliyetler düşecek. Kim bilir belkide ürettiği elektrik düşen maliyet farkından daha az olacaktır. daha önce burada Almanya gibi aşırı güneş enerjisine yatırım yapmanın yanlış olacağını yazmıştım. çok tepki yorumları almıştım.
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kadirirdem 2 yıl
bu güzel bir durum fakat ülkemizde ne olur belirsiz.
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pranis 2 yıl
Maliyet düşer de, vergi düşer mi ? maliyet azalsın iyi güzel, bize gelen fiyat yine aynı yine aynı. ne anladık ??
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casperfriendly 2 yıl
Güneş enerjisi üretimine kendimizi ne kadar çabuk entegre edersek; bizim için o kadar iyi olur. Çünkü, gelecekte dünyada söz sahibi devletlerin ellerindeki en büyük silah olacak.
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sniper23 2 yıl
Güneş enerjisi yalansa rüzgar enerjisi ne işe yarıyor ?
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zdniz 2 yıl
Burası Türkiye hangi ürün uçazlamış ki adamlar 20 yaşındaki arabaya bile 10 bin tl çekiyolar. Geçin onları siz yüzde 600 zamlanır 10 yılda :D:D
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aspirin_00 2 yıl en beğenilen
bizimkiler bir vergi koyar ondan %60 değil %6 maliyet düşerse öpde alnına koy
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gcb1903 2 yıl aspirin_00
aspirin_00

bizimkiler bir vergi koyar ondan %60 değil %6 maliyet düşerse öpde alnına koy

Laf çarpıcam diye komik duruma düşmeyin. Ülkemiz yenilenebilir enerjiye en çok yatırım yapan ve bu alanda en hızlı büyüyen ülkelerden biri konumunda zaten. Ülkemizin iyi bir şeyler yaptığı 3 5 konu var zaten sizde tutup oradan vurmaya çalışıyorsunuz.
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sevket861 2 yıl
güneş felan fasa fiso.Üretilecek enerji miktarı çok kısıtlı.
Aşağıdaki arkadaşın trolleyerek söylediği gibi gelecek nükleerde Fakat füzyonda.
Fakat ilk fisyon reaktörünü 2023de açacak ülkemiz Füzyon gücünü kullanacak Bilgi birikimini anca 2123'de yakalayabilir.
Dünyanın yaşanabilir bir yer olarak kalması için füzyon şart.
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MrCleanse 2 yıl sevket861
Daha bomba yuklu araclari bulamayan devlet nukleer santralle ugrasirsa sadece kendimize degil dunyaya zararimiz cok olur.ayriyetten yapilacak işin çevreye zararini azaltmak icin onlem alinarak yapilacagini sanmiyorum eger bu dediklerimi haksiz cikarcaksa yapsinlar
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