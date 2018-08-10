Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

10 yıl sonra konsol oyunlarını televizyondan oynayacağız

Konsol oyunlarını konsol olmadan doğrudan televizyondan oynayabileceğimiz günler uzak değil. EA, yetenekli ekiplerin gelecekte çok farklı çözümler üreteceğini düşünüyor.
9 ay
2,7b
1
24
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Oyun dünyasında yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahip olan konsollar, çok uzun bir süre harici ekran ve kartuş kombinasyonu ile çalıştı. İnternetin gelişmesi ile birlikte son 10 yıllarda harici medya yanında sunuculardan oyun indirmeye başladık. Yakın zamanda konsolun kendisi de ortadan kaybolabilir.

Beklentiler büyük

EA başkan yardımcısı Matt Bilbey, önümüzdeki 10 yıl içerisinde konsolların akıllı televizyonlara entegre edileceğine inanıyor. Bulut tabanlı oyun akışlarının gelişmesi ile birlikte artık konsol oyunlarını doğrudan televizyonlardan oynayabileceğiz.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 8X sertifika onayından geçti"

Elbette uydu modülü gibi televizyonun iç kısmına entegre edilmiş tam bir konsol donanımından bahsetmiyoruz. Bu projede televizyona yerleştirilmiş mini bir modül yer alıyor. Origin veya Access gibi abonelik isteyen platformlarda yer alan konsol oyunlarını iyi bir internet bağlantısı ile televizyona aktaracaksınız ve mini modül sayesinde 4K 60fps minimum kalite düzeyi olacak.

Matt Bilbey olaya biraz daha düşünce açısından yaklaşmış ve aynı şekilde akıllı telefonlara entegre edilmiş PlayStation konsolunun da olabileceğini düşünüyor. Bilbey, konsol üreticilerinin yetenekli ekiplere sahip olduğunu ve gelecekte farklı fikirler ortaya koyacağına inanıyor.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bu tür projelerin hayata geçtiğini görebiliriz. Özellikle 5G altyapısı ile birlikte uzaktan oyun akışlarında da büyük gelişmeler yaşanacaktır. Bu bakımdan 10 yıllık bir süreç hayal değil. 

https://www.tweaktown.com/news/62761/ea-thinks-consoles-built-tvs-within-10-years/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sharparrow 9 ay en beğenilen
Adam gibi android televizyon yapsalar bile yeter.. bende bir tane var menüyü zor açıyor.. güys android televizyon yapıyorlar ne işlemcinim neidüğü belirsiz olabilecek en düşük miktarda ram bellek öyle sonra reklam yaparken ön plana hep android çıkarılıyor.. iki uygulama yükledikten sonra kanallar arasında geç geçebilersen.. pişman oldum keşke hiç bulaşmasaydım.
Ama işin aslında olması gerektiği tarafından bakarsan el içine sığan bir telefonda hemde pille çalışan ve bir televizyonun ebatlarıyla dahi karşılaştıramayacağınız bir alete pc performansını koyabiliyorken bu devasa televizyonun içine hemde batarya kapasitesi, alan sorunu gibi dertleriniz yokken neden adam gibi en azından orta seviye bir telefonun performasını dahi koymazsınız? Mobil oyunlarla bile TVler şenlenir konsolu geçtim.. lakin bu konudaki iddialı TVlerde bile saçma sapan donanımlar karşımıza çıkıyor.. hem bence mobil oyunlar daha eğlenceli.. adam gibi bugünün performanslı bir android donanımını TVlere yerleştirsinler kimse 10 yıl beklemeye ihtiyaç duymaz..
Adam gibi android televizyon yapsalar bile yeter.. bende bir tane var menüyü zor açıyor.. güys android televizyon yapıyorlar ne işlemcinim neidüğü belirsiz ola...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kulak Misafiri 4 ay
Tam Apple’lık. Masaüstü Mac gibi tvnin içine sığdırır artık herşeyi. Sonra satar astronomik fiyata.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 4 ay
Gelecek ve hayaller..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 9 ay
DL hızı çok mesele değil de latency varken nasıl olacak bilemiyorum ama çözerlerse sistem yatırmına gerek kalmaz bence iyi olur.tv sadece monitör olacak sonuçta
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 9 ay
Önümüzdeki 20 yıl içinde konsol ve kutulu oyun üretiminde değişiklik olacağını zannetmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 9 ay
Olması gerektiği gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 9 ay
akıllı tv olayı hikaye. paneli güzel görüntü kalitesi güzel bi tv alın android filan olmasına bile gerek yok. akıllı tv olmasın. sonradan bi tvbox alın bağlayın. adam gibi kullanın. asıl akıllı tv öyle oluyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 9 ay
zaman içinde elektronik oyunlarında eğlence kısmını yok oldu gitti !
90'lı yılların şiddet içermeyen nintendo yapımı oyunlara bakıyorum da
şu an grafik kartlarının fazla gelişmişliği yüzünden
oyun üreticilerinin fazla gerçekçi oyunları yapması
aslında oyunların eskiden insanı çeken tarafı
gerçek hayatta yaşanılan gerçek zorlukları unutmak ve kafa dağıtmakken
şimdi ise görünen o ki oyun içindeki bir konuya takılıp gerçek hayata
bunular kendine idol olarak alıp kendine rol modeli yapan tiplerin artışı !!!
bunun fanlıkla alakası yok !
adam fuara gitmiş ; assasin creed kostumuyla dolaşıyor
lan assasin creed bildiğin katil suikastçi bir karakter.
oyunların sosyal hayatta yeni tıbbi bir rahatsızlığı ortaya çıkardığının resmidir.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vedo54 9 ay
Şimdi durum, 10 yıl sonra doların ne olacağına bağlı. Bir televizyon kaç dolar ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 9 ay
Bence güçlü donanım içeren bir konsolun entegre edilmesi tüketici açısından mantıksız, TV o kadar sık değiştirilen bir cihaz değil.
Üstelik konsollar da artık daha sık yenilenir oldu(örn. Ps4 Pro/XB One X gibi ara modeller) çünkü donanımları yetersiz kalıyor.
Her konsol nesli çıktığında örn. devasa 65" TV'yi kaldırıp çöpe mi atacağız? Hele ki ABD'yi de geçtim, bizim gibi elektroniğin
kur yüzünden uçuk fiyatlara satıldığı ülkelerde kat kat daha mantıksız.
Ama haberde dendiği gibi stream tarzı birşey eklenebilir, o teknoloji zaten hali hazırda eski telefonlarda pc oyunlarını
oynamanızı sağlayabiliyor, ama bağlantı sebepli gecikmeler oluyor malesef.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pspsexer 9 ay
Doksanli yillarin cosmos atarili televizyonu gelecekte tekrar cikacak...iyi haber...bu cok zor degil..android tv pc tv olacak..bunu buzdolaplarina da entegre edip buz dolabindan dondurma alip yalamadan once bir dakikalik snow bros the new edition arasi verebiliriz yani...gelecek bundan farkli olacak..belki tv bile tarih olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2702 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ea, ea games ve
5 etiket daha consoles Oyun Konsolları Ev Elektroniği Ekrem71 MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay Robotlara dokunma duyusu katan elektronik deri, insan teninden daha hassas 9 ay Motorola’nın yüz tanıma uygulaması Moto Face Unlock, kısa sürede oldukça fazla rağbet gördü 9 ay Intel en yüksek yoğunluğa sahip SSD’sini duyurdu 9 ay Yeni dönemin Turizm Bakanı’ndan Booking.com açıklaması 9 ay HTC hangi telefonlarının Android 9.0 Pie güncellemesi alacağını duyurdu 9 ay İran, ABD yüzünden ülkedeki faaliyetlerini durduran Peugeot'dan tazminat istiyor 9 ay Samsung yeni kablosuz şarj standı Wireless Charger Duo'yu tanıttı 9 ay Spotify ücretsiz kullanıcıların reklamları geçmesine izin verebilir 9 ay Meizu 16X geliyor 9 ay Yapay zeka destekli robot bulmacalarda çocuklardan daha başarılı 9 ay 2018 İtibariyle PlayStation 4'te Mutlaka Oynanması Gereken 10 Oyun 9 ay Nvidia Founders Edition kartları çift fan ile gelebilir 9 ay MIT'den siber suçlarla mücadelede şeffaflık hamlesi 9 ay Qualcomm, Tayvan'la anlaştı: 774 milyon dolarlık cezayı ödemeyecek 9 ay CANLI: NASA, Güneş'e uzay aracı gönderiyor (Ertelendi) 9 ay Orta üst seviye telefonlarda ekrana entegre parmak izi okuyucular yaygınlaşacak 9 ay Dünyanın ilk grafen kaplı uçağı tanıtıldı 9 ay Yerli kripto para borsaları hacim rekoru kırdı 9 ay iPhone X, Galaxy Note 9'u geride bıraktı! 9 ay AMD ekran kartlarında önemli oyun hediyeleri 9 ay GÖRÜNTÜLENEN 10 yıl sonra konsol oyunlarını televizyondan oynayacağız Sonraki Samsung Galaxy Note 9'u test ettik: Rakipleriyle performans kıyaslaması 9 ay Sony, Eylül ayında altı Xperia modeli için Android Pie güncellemesi yayınlayacak 9 ay Honda Forza 250'nin Türkiye fiyatı belli oldu 9 ay Microsoft'un su altı veri merkezi kameralarla takip edilecek 9 ay Xperia XZ3'ün merak edilecek yanı kalmadı: İşte Xperia XZ3'ün teknik detayları 9 ay Apple Pay kullanıcı sayısı dünya genelinde 253 milyona ulaştı 9 ay YouTube artık en iyi video izleme deneyimi sunan telefonları listeliyor 9 ay Galaxy Note 9 parçalarına ayrıldı 9 ay Evinizin daha güzel kokması için pratik çözümler 9 ay Kısırlık tedavisinde ne zaman başlanılmalı? 9 ay Tesla'nın deneyimli mühendisi artık Apple'ın otonom araç projesinde çalışacak 9 ay Yerli elektroşok silahı Wattozz'un ilk görselleri ortaya çıktı 9 ay Note 9'un fiyatı artacak mı? Samsung Pay ve Bixby dijital asistana ne oldu? 9 ay Genç girişimciler bunları yapmadan girişim yapmayın 9 ay SK Hynix 4D-NAND belleklere geçiyor 9 ay Bitcoin ödemeleri sms ile yapılabilecek 9 ay Yanlış Beslenme Alışkanlıkları ve Sonuçları 9 ay İlk Palm akıllı telefon görselleri geldi 9 ay Japon robot uzmanı 10 yaşındaki çocuğa benzeyen robot geliştirdi 9 ay Netflix, Ant-Man and the Wasp ile Marvel'e veda edecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim