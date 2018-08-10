10 yıl sonra konsol oyunlarını televizyondan oynayacağız

Oyun dünyasında yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahip olan konsollar, çok uzun bir süre harici ekran ve kartuş kombinasyonu ile çalıştı. İnternetin gelişmesi ile birlikte son 10 yıllarda harici medya yanında sunuculardan oyun indirmeye başladık. Yakın zamanda konsolun kendisi de ortadan kaybolabilir.

Beklentiler büyük

EA başkan yardımcısı Matt Bilbey, önümüzdeki 10 yıl içerisinde konsolların akıllı televizyonlara entegre edileceğine inanıyor. Bulut tabanlı oyun akışlarının gelişmesi ile birlikte artık konsol oyunlarını doğrudan televizyonlardan oynayabileceğiz.

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Elbette uydu modülü gibi televizyonun iç kısmına entegre edilmiş tam bir konsol donanımından bahsetmiyoruz. Bu projede televizyona yerleştirilmiş mini bir modül yer alıyor. Origin veya Access gibi abonelik isteyen platformlarda yer alan konsol oyunlarını iyi bir internet bağlantısı ile televizyona aktaracaksınız ve mini modül sayesinde 4K 60fps minimum kalite düzeyi olacak.

Matt Bilbey olaya biraz daha düşünce açısından yaklaşmış ve aynı şekilde akıllı telefonlara entegre edilmiş PlayStation konsolunun da olabileceğini düşünüyor. Bilbey, konsol üreticilerinin yetenekli ekiplere sahip olduğunu ve gelecekte farklı fikirler ortaya koyacağına inanıyor.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bu tür projelerin hayata geçtiğini görebiliriz. Özellikle 5G altyapısı ile birlikte uzaktan oyun akışlarında da büyük gelişmeler yaşanacaktır. Bu bakımdan 10 yıllık bir süreç hayal değil.