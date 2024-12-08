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    BİM marketlerde Tecno Spark Go 2024 ve VoltMe ürünleri var

    13 Aralık BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Tecno Spark Go 2024 akıllı telefon modeli ve yapan VoltMe markasına ait pek çok şarj aksesuarı yer alıyor.      
    13 Aralık BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    Haftaya BİM marketler zincirinde akıllı telefonlardan motosiklet GPS sensörüne, mobil cihaz şarj aksesuarlarından alt seviye oyuncu ekipmanlarına ve akıllı televizyonlara kadar farklı teknoloji ürünleri yer alacak. 

    13 Aralık BİM aktüel teknoloji ürünleri

    13 Aralık BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Tecno Spark Go 2024 akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.56 inçlik ekran, UNISOC T606 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 13MP arka kamera, 8MP ö kamera, 5000mAh batarya, çift SIM ile birlikte 5275TL fiyat etiketine sahip. 

    Bunun haricinde kısa süre önce Türkiye’ye resmi giriş yapan VoltMe markasına ait pek çok şarj aksesuarı yer alıyor. MagSafe uyumlu 5000mAh powerbank 799TL, 10000mAh powerbank 599TL, 36W şarj adaptörü ise 399TL olarak satılacak. 

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