BİM marketlerde Tecno Spark Go 2024 ve VoltMe ürünleri var

13 Aralık BİM aktüel teknoloji ürünleri
13 Aralık BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Tecno Spark Go 2024 akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.56 inçlik ekran, UNISOC T606 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 13MP arka kamera, 8MP ö kamera, 5000mAh batarya, çift SIM ile birlikte 5275TL fiyat etiketine sahip.
Bunun haricinde kısa süre önce Türkiye’ye resmi giriş yapan VoltMe markasına ait pek çok şarj aksesuarı yer alıyor. MagSafe uyumlu 5000mAh powerbank 799TL, 10000mAh powerbank 599TL, 36W şarj adaptörü ise 399TL olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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