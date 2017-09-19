Moto Z2 Play modeli 2299TL’den piyasaya çıkıyor

Lenovo iştiraki Motorola’nın en beğenilen serisi Moto Z ikinci nesli ile ülkemizde de boy gösterecek. Serinin önemli modellerinden birisi olan Moto Z2 Play ve Moto Mods aksesuarları da İstanbul’da yapılan bir etkinlikle sahneye çıktı.

En incesi

Moto Z2 Play özellikle inceliği ile ön plana çıkıyor. Alüminyum alaşımdan imal edilen gövdenin kalınlığı sadece 5.9mm. Bu da onu en ince akıllı telefonlardan birisi yapıyor. Donanım özellikleri ise kullanıcıyı tatmin etmeye yetecek.

5.5 inçlik Super AMOLED ekranında Full HD çözünürlük sunan akıllı telefona 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 626 yonga seti güç veriyor. İlk nesildeki Snapdragon 625 yonga setinden biraz daha hızlı olan yeni yonga seti bununla birlikte 14nm süreci sayesinde enerji verimliliğini muhafaza ediyor.

Tam Boyutta Gör

Enerji verimliliği odaklı yapısı sayesinde 3000mAh kapasiteli bataryası 30 saate kadar kullanım ömrü sunabiliyor. Ayrıca hızlı şarj sayesinde sadece 15 dakikada 8 saatlik kullanım sunabilecek kadar da şarj edilebiliyor. USB Tip-C üzerinden bataryayı hızlı şarj etmek mümkün.

Ayrıca Bkz.

"Apple A11 Bionic yonga seti üç yılda geliştirildi"

Gövde nano kaplama ile su sıçramalarına karşı dayanıklı hale getirilmiş. Motorola’nın geçen yılki tasarıma çok dokunmadığı görülüyor. Model 4GB LPDDR3 RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile geliyor. Arka kamera 12MP çözünürlüğünde ve daha hızlı Dual Pixel odaklanma teknolojisine sahip. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde ve çift tonlu bir LED flaşa da yer veriyor.

Moto Z2 Play için belirlenen fiyat 2299TL. Model ile birlikte ilk etapta 1000mAh bataryalı ve oyun kontrolcülerine sahip Moto GamePad aksesuarı ile 360 derece videolar kaydetmenizi sağlayan Moto 360 aksesuarı satışa çıkacak. Sonrasında yüksek batarya kapasiteli TurboPower ve JBL Soundboost hoparlör aksesuarı da ülkemize giriş yapacak.