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Moto Z2 Play modeli 2299TL’den piyasaya çıkıyor

Motorola’nın Haziran ayında tanıttığı Moto Z2 Play modeli ülkemize de giriş yaptı. Şık bir tasarıma sahip olan model beraberinde iddialı Moto Mods aksesuarları ile geliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,5b
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32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo iştiraki Motorola’nın en beğenilen serisi Moto Z ikinci nesli ile ülkemizde de boy gösterecek. Serinin önemli modellerinden birisi olan Moto Z2 Play ve Moto Mods aksesuarları da İstanbul’da yapılan bir etkinlikle sahneye çıktı.

En incesi

Moto Z2 Play özellikle inceliği ile ön plana çıkıyor. Alüminyum alaşımdan imal edilen gövdenin kalınlığı sadece 5.9mm. Bu da onu en ince akıllı telefonlardan birisi yapıyor. Donanım özellikleri ise kullanıcıyı tatmin etmeye yetecek.

5.5 inçlik Super AMOLED ekranında Full HD çözünürlük sunan akıllı telefona 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 626 yonga seti güç veriyor. İlk nesildeki Snapdragon 625 yonga setinden biraz daha hızlı olan yeni yonga seti bununla birlikte 14nm süreci sayesinde enerji verimliliğini muhafaza ediyor.

 

Moto Z2 Play modeli 2299TL’den piyasaya çıkıyor
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Enerji verimliliği odaklı yapısı sayesinde 3000mAh kapasiteli bataryası 30 saate kadar kullanım ömrü sunabiliyor. Ayrıca hızlı şarj sayesinde sadece 15 dakikada 8 saatlik kullanım sunabilecek kadar da şarj edilebiliyor. USB Tip-C üzerinden bataryayı hızlı şarj etmek mümkün.

Ayrıca Bkz. "Apple A11 Bionic yonga seti üç yılda geliştirildi"

Gövde nano kaplama ile su sıçramalarına karşı dayanıklı hale getirilmiş. Motorola’nın geçen yılki tasarıma çok dokunmadığı görülüyor. Model 4GB LPDDR3 RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile geliyor. Arka kamera 12MP çözünürlüğünde ve daha hızlı Dual Pixel odaklanma teknolojisine sahip. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde ve çift tonlu bir LED flaşa da yer veriyor.

Moto Z2 Play için belirlenen fiyat 2299TL. Model ile birlikte ilk etapta 1000mAh bataryalı ve oyun kontrolcülerine sahip Moto GamePad aksesuarı ile 360 derece videolar kaydetmenizi sağlayan Moto 360 aksesuarı satışa çıkacak. Sonrasında yüksek batarya kapasiteli TurboPower ve JBL Soundboost hoparlör aksesuarı da ülkemize giriş yapacak.


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eP_362 2 yıl en beğenilen
Snapdragon 626 ve 2299 TL. İyiymiş!
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zdniz 2 yıl
Yuhhhh LG G6 o fiyatlarda napmış bunlar. Sd 820 dururken neden 626 alıyım...
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dark_hell_86 2 yıl
O fiyata Xiaomi Mi 6, LG G6, Samsung Galaxy Note 5, iPhone 6 alınır.
1 Yanıt Yanıtla +10
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1 Avatar
BerkDmrc 2 yıl
Bu cihazı kullanan arkadaşları gruba bekleriz
Türkiye'nin en büyük Lenovo ve Motorola cihaz grubudur.
Grup yöneticilerle iletişimde her daim en hızlı bilgiyi bulabilirsiniz
m.facebook.com/...
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muratcool 2 yıl
Snap 8 serisi var o fiyata 6 serisini ne yapayım zihniyeti yüzünden bugün insanlar i5 hq işlemci yerine i7 u işlemci alıyor sonrada ağlıyor. Cigolaytçı faydadan ne farkiniz kalıyor ki? 8 serisini yüceltip durmayın Instagram'da 2 mili saniye erken olacaksınız diye...
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TearsForFears 1 yıl muratcool
Yani snapdragon 626 gayet güçlü ama fiyata oranla yetersiz kalıyor. Motorola 3k bataryayı 6 mm kasaya sığdırmış, keşke şu modlardan vazgeçip kasayı 8 mm yapıp bataryayı 4-5k yapsaymış. Kamerasında da ois yoktu diye hatırlıyorum, ekran kasa oranıda çok iyi değil.
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dogangoxel 2 yıl
Bu sacma modeli getireceginize moto Z 2 modelini getirin !
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General. 2 yıl
Moto uçmuş yakında düşer.
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cosica 2 yıl
artık telefonlarda kamera çıkıntısı kabul edilemez. şahsen bu telefonu alsam kılıfsız kullanırım. ama o çıkıntı sakat.
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MetalWave 2 yıl cosica
cosica

artık telefonlarda kamera çıkıntısı kabul edilemez. şahsen bu telefonu alsam kılıfsız kullanırım. ama o çıkıntı sakat.

hala kamera çıkıntısı diyorsunuz. moto z ler modüler bir telefon, çıkıntı modlar için gerekli olan birşey.
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Kerim5100 2 yıl
Motorola ne yapacağını şaşırdı iyice...
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kaplan1222 2 yıl
Tasarlayan adam kör olmuş beyler
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TearsForFears 2 yıl
6 mm incelikte 3000 mah batarya iyi sığdırmışlar. Bu telefonda asusun snapdragon 625 li zoom modelini 2500 TL den satması gibi gereksiz pahalı olmuş. Tabi sadece işlemci bakarak telefon değerlendirilmemeli. 1000 mah bataryalı kılıf takılabilmesi iyimiş.
Birde her telefonu ülkemizde PARALEL İTHALAT yoluyla satılan xiaomi lerle kıyaslamayı bırakın. O telefonlar resmi distribütör ile gelseydi şuanki fiyatlarını rüyanızda görürdünüz.
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huseyincarnege 2 yıl
sd626 2299tlse 835li telefonunu 5000tl verrir harelde :S
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darkexecuter 2 yıl
Lenovo satınaldıktan sonra motorola benim için bitti
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