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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

12 GB RAM'li Nubia Red Magic 3'ün tanıtım tarihi belli oldu

Yakında piyasadaki oyuncu telefonlarının arasına bir yenisi katılacak. ZTE'nin alt markası Nubie, oyun odaklı üçüncü telefonunun tanıtılacağı tarihi resmen duyurdu.
4 hf.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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ZTE’nin alt markası Nubia, 28 Nisan’da Çin’deki Pekin RNG e-spor merkezinde düzenlenecek etkinlikte yeni oyuncu telefonu olan Nubia Red Magic 3’ü tanıtacağını açıkladı. Yeni telefon geçen yılın Nisan ayında çıkan Nubia Red Magic ve Kasım ayında tanıtılan Red Magic Mars modellerinin devamı niteliğinde piyasaya sürülecek.
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Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirilecek telefonun en üst varyantında 12 GB RAM yer alacak. Daha önceki raporlarda cihazın 120 Hz tazeleme hızına sahip ekran ve daha iyi dokunsal geri bildirim için 4D titreşim sistemi ile piyasaya sürüleceği iddia edilmişti.

30 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

Ayrıca sıcaklığı kontrol etmesi için sıvı soğutma sistemi, hava soğutma ve turbofan içeren bir hibrit soğutma sistemi ile gelecek. Nubia Red Magic 3'ün 30 W hızlı şarj desteği ile geleceği de söyleniyor. Şirket CEO'su Ni Fei, yaklaşmakta olan Red Magic oyun telefonunun en az 5.000 mAh pile sahip olacağını açıklamıştı.

https://www.weibo.com/2156294570/Hqay82s8S Yorum Yaz
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Dişhekimi06 3 hf.
Şu cihazın anakonusu olsaydı güzel olurdu.
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SEO-Uzmanı 3 hf.
ya hu !
piyasada 4gb giriş seviyesinde 64-bit telefon bulamıyoruz !
adamlar gitmiş bunun 3x katını yapmışlar
gelde sinir olma !
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danlabilic 4 hf.
sonunda farklı bir arka tasarıma sahip telefon görmek sevindirici
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sniper23 4 hf.
Özellikler, batarya vs. gayet iyi gözüküyor. Ama fiyat konusu da meraklıyım. Acaba bir servete mi mal olacak?
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myhero17 4 hf. sniper23
Kurdan dolayı ucuz olmayacağı kesin hocam malesef :(
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