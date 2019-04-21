12 GB RAM'li Nubia Red Magic 3'ün tanıtım tarihi belli oldu

ZTE’nin alt markası Nubia, 28 Nisan’da Çin’deki Pekin RNG e-spor merkezinde düzenlenecek etkinlikte yeni oyuncu telefonu olan Nubia Red Magic 3’ü tanıtacağını açıkladı. Yeni telefon geçen yılın Nisan ayında çıkan Nubia Red Magic ve Kasım ayında tanıtılan Red Magic Mars modellerinin devamı niteliğinde piyasaya sürülecek.

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Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirilecek telefonun en üst varyantında 12 GB RAM yer alacak. Daha önceki raporlarda cihazın 120 Hz tazeleme hızına sahip ekran ve daha iyi dokunsal geri bildirim için 4D titreşim sistemi ile piyasaya sürüleceği iddia edilmişti.

30 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

Ayrıca sıcaklığı kontrol etmesi için sıvı soğutma sistemi, hava soğutma ve turbofan içeren bir hibrit soğutma sistemi ile gelecek. Nubia Red Magic 3'ün 30 W hızlı şarj desteği ile geleceği de söyleniyor. Şirket CEO'su Ni Fei, yaklaşmakta olan Red Magic oyun telefonunun en az 5.000 mAh pile sahip olacağını açıklamıştı.

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