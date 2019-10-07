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    120 FPS'lik film Gemini Man, Türkiye'de 60 FPS izlenebilecek

    Paramount Pictures'ın 120 FPS formatında hazırladığı Gemini Man, ülkemizdeki sinemalarda da yüksek kare hızı değerlerinde izlenebilecek.
    4 gün
    10b
    2
    38
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    120 FPS'lik film Gemini Man, Türkiye'de 60 FPS izlenebilecek
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    Ünlü oyun Will Smith'in başrolünde yer aldığı Gemini Man, ülkemizde 60 FPS olarak izlenebilecek. Paramount Pictures tarafından hazırlanan filmin orijinali 120 FPS olarak çekilmişti. UIP Filmcilik ise Gemini Man'in Türkiye'deki sinemalarda 60 FPS izlenebileceğini söyledi.

    Gemini Man, ülkemizde 3D+ HFR (High Frame Rate) teknolojisiyle gösterilecek. UIP Filmcilik'in 3D+ HFR hakkında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

    • Geleneksel film karesi hızının iki katından fazla olan saniyede 60 kare hızıyla evrimci bir dijital formattır. İzleyicilere güçlendirilmiş, tümüyle kapsayıcı bir 3D deneyimi sunar. 
    • Saniyede 120 kare bulunan masterdan alınarak, saniyede 60 adet 3D görüntüyü yansıtarak, görüntüleri eskisinden çok daha yakınlaştırarak ve insan gözünün göreceği hale getirerek izleyiciyi aksiyonun merkezine koyar. 
    • Daha fazla görüntü, daha fazla derinlik demektir ve izleyicilerin tek karede çok daha fazlasını görüp deneyimlemesine olanak verir. 
    • Performansın ve aksiyonun bu yükseltilmiş kombinasyonu sayesinde yapımcının vizyonundaki duygusal yolculuğu ve görselliği tam istedikleri gibi sunar. 
    • Görsel hikaye anlatımındaki bu evrim, izleyicilere şu anda bir sinema salonunda yaşanabilecek en kapsayıcı deneyimi sunar.


    Ünlü yönetmen Ang Lee (Life of Pi) tarafından hazırlanan Gemini Man, artık yaşını almış elit bir suikastçinin genç bir klonuyla karşı karşıya kalmasının hikayesini anlatıyor. Yenilikçi teknolojileriyle dikkat çeken filmde, Will Smith vs. Will Smith mücadelesini izleyeceğiz. Gemini Man 11 Ekim'de vizyona girecek.



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    Morphinz 4 gün en beğenilen
    Ben evde izlediğim için çokta önemli değil.
    Türkiye'de sinema zengin işi. 40 liraya bilet satıyorlar anasını satim.
    3 Yanıt Yanıtla +65
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    SC0RPI0N 4 gün
    Sinemaların çoğunda 120 FPS destekleyen sinema cihazları var neden 60 FPS izleyeceğiz onu anlamadım.. muhtemelen lisansı pahalı
    1 Yanıt Yanıtla +33
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    qoqoCAN 4 gün
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    dostum kertenkele 1 gün
    Nete düşse de izlesek. İnan fps önemli değil
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    fakasupi 2 gün
    Bir sorum olacak cevaplayacak arkadaş olursa sevinirim.
    Benim TV 1080p de 120 hz destekliyor Samsung 55NU8000.
    Bu 120 fps olayı 120 hz ile aynı şey midir? Yani ilerde 1080p 120 fps formatında indirilebilir olsa ben de bu filmi tam 120 hz olarak izleyebilir miyim?
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    Umutcan 2 gün fakasupi
    PC bağlantısında 120hz seçebiliyorsanız izlersiniz. İlla ki 120fps formatında paylaşan olacaktır.
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    malifural 2 gün
    120 fps furyası başlarsa torrent yine ihya olur.
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    DH Misafiri 2 gün
    Filmlerdeki fps eğer 3d film ise pasif 3d de yarıya düşer fakat aktif 3d de görüntü gözlere sırasıyla verildiği için fps değeri yarıya düşmeden 3d olarak verilebilir buradaki dolby vision farkı sanıyorumki aktif 3d kullanıyor olmasından... Bakalım merakla bekliyoruz ilginç bir deneyim olacak :)
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    DH Misafiri 2 gün
    Olm bizim ülkeye 29.97fps olarak sun ama benden imax e 38tl yerine 19 tl iste... 38 hadi yuvarla 40... Asgari ücretin %2 sine bir filme mi gidelim... Ya da sen de ki... IMAX ülkenizde var ama ülkenizdeki zengin Araplara ve çalan çırpan Mafya babalarına özel bir sinema...Bunu de rahatlayalım...
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    dockhanger 2 gün
    bu adamda oğlunu her filiminde oynatıyor kabak tadı verdiler baba oğul tuvaletle ılgılı fılım cekse zorluk cekmezler
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    selodonanımhaber 2 gün dockhanger
    Filmdeki kendi oğlu değil. Ta kendisi.
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    kayamtky 2 gün
    Sorun yok, yeni tv box kutuları 60 fps destekliyor zaten. İlerde 120 fps destekleyeni de çıkar. Yani sinemaya muhtaç değiliz.
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    tandroidman 3 gün
    Netflix'e düşsün bakarız.
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    por favor 3 gün
    120 fps zaten bünyemiz kaldırmaz.
    Yavaş yavaş.
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    Dr.Danger 3 gün
    3d niz batsın
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