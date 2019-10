120 FPS'lik film Gemini Man, Türkiye'de 60 FPS izlenebilecek

Tam Boyutta Gör

Ünlü oyun Will Smith'in başrolünde yer aldığı Gemini Man, ülkemizde 60 FPS olarak izlenebilecek. Paramount Pictures tarafından hazırlanan filmin orijinali 120 FPS olarak çekilmişti. UIP Filmcilik ise Gemini Man'in Türkiye'deki sinemalarda 60 FPS izlenebileceğini söyledi.

Gemini Man, ülkemizde 3D+ HFR (High Frame Rate) teknolojisiyle gösterilecek. UIP Filmcilik'in 3D+ HFR hakkında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Geleneksel film karesi hızının iki katından fazla olan saniyede 60 kare hızıyla evrimci bir dijital formattır. İzleyicilere güçlendirilmiş, tümüyle kapsayıcı bir 3D deneyimi sunar.

Saniyede 120 kare bulunan masterdan alınarak, saniyede 60 adet 3D görüntüyü yansıtarak, görüntüleri eskisinden çok daha yakınlaştırarak ve insan gözünün göreceği hale getirerek izleyiciyi aksiyonun merkezine koyar.

Daha fazla görüntü, daha fazla derinlik demektir ve izleyicilerin tek karede çok daha fazlasını görüp deneyimlemesine olanak verir.

Performansın ve aksiyonun bu yükseltilmiş kombinasyonu sayesinde yapımcının vizyonundaki duygusal yolculuğu ve görselliği tam istedikleri gibi sunar.

Görsel hikaye anlatımındaki bu evrim, izleyicilere şu anda bir sinema salonunda yaşanabilecek en kapsayıcı deneyimi sunar.



Ünlü yönetmen Ang Lee (Life of Pi) tarafından hazırlanan Gemini Man, artık yaşını almış elit bir suikastçinin genç bir klonuyla karşı karşıya kalmasının hikayesini anlatıyor. Yenilikçi teknolojileriyle dikkat çeken filmde, Will Smith vs. Will Smith mücadelesini izleyeceğiz. Gemini Man 11 Ekim'de vizyona girecek.