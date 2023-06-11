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    Haftaya A101 marketlerde Xiaomi Buds 3 Lite ve Tecno Pova Neo 2 var

    15 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Tecno Pova Neo 2 akıllı telefon modeli, Xiaomi Buds 3 Lite tam kablosuz kulaklık ve Toshiba 55 inçlik akıllı televizyon var.
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    15 Haziran A101 Tam Boyutta Gör
    Haftaya A101 gıda marketleri zincirinde akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, tam kablosuz kulaklıklardan elektrikli mutfak aletlerine ve benzinli moped modeline kadar farklı ürünler bulmak mümkün.

    15 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri

    15 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Tecno Pova Neo 2 akıllı telefon modeli var. 6.82 inçlik HD+ ekran, Helio G85 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, 7000mAh batarya, hızlı şarj, 16MP ana sensör, 8MP ön sensör gibi özellikleri olan telefon modeli 4999TL fiyat etiketine sahip.

    Toshiba markasına ait 55 inçlik Ultra HD QLED ekran, 3x HDMI, 2x USB, Android TV işletim sistemi olan akıllı televizyon 11999TL iken alternatif 50 inçlik Ultra HD versiyonu ise 7999TL şeklinde satılacak.

    Xiaomi markasına ait 5 saate kadar kullanım, kutusuyla 18  saat pil ömrü, HD ses kalitesi, çağrı gürültü azaltma gibi özellikleri olan Buds 3 Lite tam kablosuz kulaklık 349TL seviyesinde. Son olarak 6.26 inçlik ekran, 4GB RAM, 64GB depolama, 8MP arka kamera, 3800mAh batarya gibi özellikleri olan Reeder P13 Blue Max L 2022 akıllı telefon modeli de 2599TL.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 2 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 2 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 4 gün önce

    Çok iyi

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