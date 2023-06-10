A101 marketler uygun fiyatlı iPhone satışına başlıyor

Tam Boyutta Gör Uygun fiyatlı teknolojik ürünlerin önemli adresi A101 perakende marketler zinciri bu kez farklı bir işe girişiyor. Farklı iPhone modelleri Apple Store baz alındığında daha uygun fiyat etiketleri ile satışa sunuldu.

A101 aktüel ürünleri neler?

A101 marketlerin normalde hazırladığı aktüel ürün kataloğunda iPhone modelleri yer almıyor. Sadece A101 sanal mağazasına özel olarak farklı iPhone modellerinde Apple mağazasının orijinal fiyatlarına göre indirimler yapılmış.

8 Haziran A101 aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Örnek olarak iPhone 14 Pro Max 512GB modeli Apple sanal mağazasından 1500TL daha ucuza 67999TL şeklinde satılıyor. iPhone 14 Pro 512GB modelini ise 1000TL farkla bulmak mümkün. iPhone 14 Pro 256GB modeli 500TL daha ucuz. iPhone 14 Pro Max 256GB ise aynı fiyatta.

iPhone 14 Plus 512GB modeline geldiğimizde 100TL bir fark çıkıyor. Diğer modellerde duruma göre yine 100TL fark var veya herhangi bir fark görünmüyor. Eğer harf hatası yoksa iPhone 12 128GB modelleri 2700TL civarında daha ucuza satılıyor.

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A101 marketlerde ucuz iPhone dönemi