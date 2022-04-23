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    150W hızlı şarj destekli OnePlus 10 özellikleriyle karşımızda

    Yakın zamanda OnePlus 10 Pro'yu piyasaya süren OnePlus, şimdi OnePlus 10 modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İşte OnePlus 10'un sızdırılan özellikleri ve muhtemel tanıtım tarihi.
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    150W hızlı şarj destekli OnePlus 10 özellikleriyle karşımızda
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    Yüksek özellikleriyle dikkat çeken OnePlus 10 Pro'nun ardından şimdi de OnePlus 10 piyasaya sürülmek için hazırlanıyor. Bugün gelen sızıntılar OnePlus 10'un muhtemel özelliklerini ortaya koyuyor. Gelin OnePlus 10 hakkında gelen sızıntılara yakından bakalım.

    OnePlus 10, Dimensity 9000 ile birlikte gelebilir

    OnePlus 10 bugün sızıntılar ile karşımıza çıktı. Ortaya çıkan bilgilere baktığımızda ilk olarak cihazın RAM ve depolama tarafında OnePlus 10 Pro ile aynı olacağı söylentisiyle karşılaşıyoruz. İddialara göre 8GB ve 12GB RAM bellek ile gelecek olan OnePlus 10, aynı zamanda 128GB ve 256GB depolama sunabiilir. Yada sadece tek bir depolama veya tek bir RAM bellek seçeneği ile gelebilir. Ancak kapasitelerin bu yönde olacağı biliniyor.

    150W hızlı şarj destekli OnePlus 10 özellikleriyle karşımızda
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    Öte yandan 6,7 inç büyüklüğünde LTPO 2 AMOLED ekran ile geleceği bilinen OnePlus 10, bu ekranda Full HD+ kalitesinde çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. İçerisinde 4800mAh'lik bir pil taşıması beklenilen OnePlus 10'un 150W hızlı şarj desteği sunacağı söyleniliyor. Eğer böyle bir hızlı şarj desteği sunulursa cihazın şarj süresinin 20 dakikanın altında olacağı kesin.

    Performansını Snapdragon 8 Gen 1+ veya MediaTek Dimensity 9000'den alması beklenilen OnePlus 10'un arka tarafında 50MP + 16MP + 2MP olarak şekillenen üçlü kamera kuruluma sahip olacağı söyneiliyor. Ön tarafında 32MP'lik bir selfie kamerası ile gelecek olan OnePlus 10'un net tanıtım tarihi bilinmiyor. Ancak yılın ikinci yarısına kadar gelmeyeceği kesin görülüyor.

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 11 saat önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 2 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 2 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 2 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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