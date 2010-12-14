Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

1.6 litre turbo motorlar Volkswagen'i heyecanlandırdı, VW Formula 1'e girebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
30,4b
1
81
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
1.6 litre turbo motorlar Volkswagen'i heyecanlandırdı, VW Formula 1'e girebilir
Tam Boyutta Gör

Formula 1 otomobillerinde kullanılan motorlarda 2013 yılından sonra meydana gelecek önemli değişiklikleri sizlerle paylaşmıştık. FIA yeni açıkladığı kurallarda 2013 yılından sonra 1.6 litre hacminde, 4 silindirli ve turbo beslemeli motorların kullanılacağını duyurdu. FIA ayrıca devir sayılarının da 18.000'lerden 12.000'lere ineceğini ve bu sayede 1.6 litrelik bu yeni motorların güncel Formula 1 otomobillerinin motorlarına göre %35 daha az yakıt tüketeceğini de açıklamıştı.

Bu gelişmeler uzun süredir Formula 1'e girip girmeyeceği tartışılan otomobil üreticisi Volkswagen'i de heyecanlandırdı. Güncel durumda bile Formula 1'e girmeye yakın olduğu belirtilen markanın 2013'ten itibaren geçerli olacak bu yeni motor kurallarıyla birlikte Formula 1'e girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Alman otomobil üreticisinin Yarış Şefi Hans-Joachim Stuck da yaptığı açıklamada yeni motor kurallarının, Volkswagen'in Formula 1'e girişi için güzel bir başlangıç noktası olduğunu belirtti. Stuck ayrıca bu yeni koşulların Volkswagen AG'nin Formula 1'e girişi için uygun olduğunu da söyledi.

1.6 litre turbo motorlar Volkswagen'i heyecanlandırdı, VW Formula 1'e girebilir
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
programmer_onur 3 yıl
Vay be konu 5 yıllıkmış. VW Dsg ile girsin F1'e :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 3 yıl
Beklenen 1.6 TSI sonunda gelecek. Bu iyi oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
calamityeas 3 yıl
Pit de artık benzin koydukları kadar yağ da ilave ederler arabaya
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lotus Fan 3 yıl
Emisyon skandalından sonra gelemezler ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FaLCoN^ 4 yıl
Yağ yakar o yağ

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Muss@ 4 yıl
1.6 fsi motora bi yazılım atar oldu bitti. ne de olsa yazılım konusunda uzmanlar.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 4 yıl
sene 2015,f1 sezonunun sonuna geldik.1.6 litre motorların ikinci senesi doldu. dört silindir değil 6 silindirli v6 motor kullanılıyor .masrafların düşmesi hedeflenirken tam tersi oldu,motor fiyatları v8 döneminde 5-6 milyonken şimdi 17 milyondan başlıyor. sadece turbonun yetmeyeceği anlaşılınca ortaya mgu-h,mgu-k,drs,pil vb. birsuru karmasik yapi çıktı. beklendiği gibi motor sesi denen birşey kalmadi.vw yerine honda motor işine girdi ama sonuç hüsran. vw f1 e katılmayı bırak, emisyon skandalıyla uğraşıyor. olaylar olaylar...
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlperAkbilgi 4 yıl canguler917
canguler917

sene 2015,f1 sezonunun sonuna geldik.1.6 litre motorların ikinci senesi doldu. dört silindir değil 6 silindirli v6 motor kullanılıyor .masrafların düşmesi hedeflenirken tam tersi oldu,motor fiyatları v8 döneminde 5-6 milyonken şimdi 17 milyondan başlıyor. sadece turbonun yetmeyeceği anlaşılınca ortaya mgu-h,mgu-k,drs,pil vb. birsuru karmasik yapi çıktı. beklendiği gibi motor sesi denen birşey kalmadi.vw yerine honda motor işine girdi ama sonuç hüsran. vw f1 e katılmayı bırak, emisyon skandalıyla uğraşıyor. olaylar olaylar...

Kesilecek cezaların ve ödenecek tazminatların yüküne göre WRC den de çekilebilir VW. F1 tamamen rüya oldu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alembizim 4 yıl canguler917
Tebrikler 4 sene sonra vw taş atarak 1.6 turbo beslemeli motorların f1 tutmadıgını açıkladınız.Konuyu özellikle aradınız mı yoksa vw emisyon sorununu ararken mi denk geldiniz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Burada yazılan yorumları okudum da o kadar komik şeyler yazmışsınız ki.. Yok motor hacmi 1,6 lt. olunca Almanya 'nın fiat ı pistlere polo, golf, jetta motorlarıyla girecekmiş vs.. Arkadaşlar F1'i bilmiyorsanız en azından böyle komik yorumlar yaparak insanları kendinize güldürmeyin. Dünyanın en çok araba satan firması Toyota F1'e milyarlar akıttı sonuç hüsran. Mercedes bir zamanlar kraldı şimdi orta sıra takımı, Honda bir zamanlar efsaneydi senelerdir yok. Ama bu markaların hiçbirinin imajına kötü bir katkı olmamıştır. Belki VW'nin son serisinin Çin'de üretilmesinden dolayı VW 'ye aranızda Almanya'nın Fiat ı diyenler var ama emin olun VW ile Fiat arasındaki fark şakası bile yapılamayacak kadar büyüktür. Söz konusu Alman arabası ise onun yanında sadece diğer bir Alman arabası kıyas götürür.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
belekbeach 8 yıl
adamları 1.6 danda 500 hp güç elde ederler artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the enemy 8 yıl

belekbeach

adamları 1.6 danda 500 hp güç elde ederler artık


750 hp olucak büyük ihtimalle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Megavolt 8 yıl
Biri "bullshit, saçmalık" yazmış:D
Uzayda mı yaşıyorsunuz kardeşim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
watkseburt 8 yıl

Megavolt

Biri "bullshit, saçmalık" yazmış:D
Uzayda mı yaşıyorsunuz kardeşim.


belki londradan bıldırıyordur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Confusion 8 yıl
gücün azalmasıyla hızlanma ve azami hızın düşmesi gerçekten zevk kaçıran bir durum ama yeni takımlar, 1.6T motorların F1 alanında geliştirilmesiyle ortaya çıkacak yeni motorlar tabiki güzel olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
30380 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, formula 1 ve Volkswagen
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl TG: Seagate ile taşınabilir sabit diskleri ve gelecek planları üzerine konuştuk 8 yıl Huntkey Jumper 550 güç kaynağı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Xbox Live Gold Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim