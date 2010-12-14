1.6 litre turbo motorlar Volkswagen'i heyecanlandırdı, VW Formula 1'e girebilir

Formula 1 otomobillerinde kullanılan motorlarda 2013 yılından sonra meydana gelecek önemli değişiklikleri sizlerle paylaşmıştık. FIA yeni açıkladığı kurallarda 2013 yılından sonra 1.6 litre hacminde, 4 silindirli ve turbo beslemeli motorların kullanılacağını duyurdu. FIA ayrıca devir sayılarının da 18.000'lerden 12.000'lere ineceğini ve bu sayede 1.6 litrelik bu yeni motorların güncel Formula 1 otomobillerinin motorlarına göre %35 daha az yakıt tüketeceğini de açıklamıştı.

Bu gelişmeler uzun süredir Formula 1'e girip girmeyeceği tartışılan otomobil üreticisi Volkswagen'i de heyecanlandırdı. Güncel durumda bile Formula 1'e girmeye yakın olduğu belirtilen markanın 2013'ten itibaren geçerli olacak bu yeni motor kurallarıyla birlikte Formula 1'e girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Alman otomobil üreticisinin Yarış Şefi Hans-Joachim Stuck da yaptığı açıklamada yeni motor kurallarının, Volkswagen'in Formula 1'e girişi için güzel bir başlangıç noktası olduğunu belirtti. Stuck ayrıca bu yeni koşulların Volkswagen AG'nin Formula 1'e girişi için uygun olduğunu da söyledi.