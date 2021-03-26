Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    +18 yeni The Suicide Squad filminin ilk fragmanı yayınlandı

    James Gunn'ın +18 yaş sınırlamasıyla hazırladığı yeni The Suicide Squad filminden ilk fragman yayınlandı. Seriye kısmi bir reboot getiren film, 2016'da yayınlanan ilk filmden tamamıyla bağımsız olacak
    26 Mart 2021, 19:03 (Güncellendi, 32 dk.)
    972
    41
    8
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    +18 yeni The Suicide Squad filminin ilk fragmanı yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Warner Bros'un merakla beklenen yeni The Suicide Squad filminden nihayet ilk fragman yayınlandı. Guardians of the Galaxy yönetmeni James Gunn tarafından hazırlanan film bu yaz HBO Max'ta seyircilerle buluşacak. R-Rated olarak yayınlanacak olan filmin +18 fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Türkçe altyazılı:

    İlginizi Çekebilir Avatar James Gunn'ın yönettiği 'The Suicide Squad', 18 yaş sınırıyla geliyor

    2016'daki filmden tamamıyla bağımsız

    James Gunn'ın yeni The Suicide Squad filmi seriye kısmi bir reboot getiriyor. 2016'da yayınlanan orijinal filme göre oyuncu kadrosu, karakterler ve hikaye büyük anlamıyla değişmiş durumda. James Gunn da yakın zamanda bir yaptığı açıklamada yeni filmin 2016'daki orijinal filmden tamamıyla bağımsız olduğunu söylemişti. 

    The Suicide Squad filmi ayrıca +18 yaş sınırlamasıyla sinemaseverlerin ilgisini çekmeyi başardı. Yakın zamanda Deadpool, Deadpool 2, Logan ve Birds of Prey gibi +18 çizgi roman yapımları izlemiştik. Burada özellikle de Deadpool filmleri ve Logan hem gişede önemli hasılatlar elde etmiş hem de sinemaseverlerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. The Suicide Squad da yukarıdaki fragmanda da anlaşıldığı gibi +18 sınırlamasından en iyi şekilde faydalanmaya çalışacak.

    Ayrıca Bkz. "James Gunn'ın hazırladığı John Cena'lı DC dizisi Peacemaker'ın yayın tarihi belli oldu"

    The Suicide Squad 6 Ağustos 2021'de sinemalar ve HBO Max'ta aynı anda yayınlanacak. Filmin 18 yaş sınırı ABD için onaylanmış durumda ancak Türkiye'de farklı bir yaş sınırlaması da görme ihtimalimiz var.

    Filmin oyuncu kadrosu ise şöyle:

    • Margot Robbie (Harley Quinn)
    • Idris Elba (Bloodsport)
    • John Cena (Peacemaker)
    • Sean Gunn (Weasel)
    • Peter Capaldi (Thinker)
    • Taika Waititi (?)
    • Sylvester Stallone (King Shark)
    • Pete Davidson (Blackguard)
    • Jai Courtney (Captain Boomerang)
    • Joel Kinnaman (Rick Flag)



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Lithium (Oğuzhan Özturgut) 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ya aynısını çekeceklerine 2.film olarak farklı bir senaryo ile yapsalarmış ya. 5 yıllık filmin remake'i mi olur? Hayır diyelim remake yapıyorsun o zaman da oyuncuları komple değiştir. Bazı oyuncular aynen duruyor. Dc bence bir 10 sene filan hiç bir film yapmasın. Sonra sıfırdan yeni oyuncularla yeni bir sinematik evren yaratsın. Böyle mümkün değil tutturamazlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    a_y_k_u_t (Aykut ) 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    +18 olanını ben başka sitede izledim gayet güzel film (:
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    canguler917 (can guler) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    wb'nin james gunn'ı getirmesinin tek sebebi guardians of galaxy çakmasını istemeleriydi, aynen de öyle olmuş. madem ilk filmi beğenmediniz, ikincisini farklı yapalım dediniz de bari orijinal olsaydı biraz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    general4242 (Salim Baş) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Köpek balığı hero ilk defa görüyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Dalette (hasan yılmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel film. Henüz izlemedim...🙏🙏👍
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    emregnu (Emre ONGUN) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Video nerede? Bende mi gözükmüyor?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    esmerbuyucu (E. B.) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) emregnu
    +18 videolar gözükmez.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 dk. Getir, Türkiye'nin ikinci unicornu oldu 8 dk. Huawei Matebook D16 incelemesi - Hızlı şarj ve yüksek performans! 13 dk. Sigma fp L en küçük tek lensli aynasız kamera iddiasında 43 dk. Netflix'in oyundan uyarlanan Splinter Cell animasyon dizisinden ilk detaylar paylaşıldı 1 sa. Zorlu koşullara dayanıklı Apple Watch Explorer Edition geliyor 1 sa. Xiaomi'den uygun fiyatlı bir akıllı telefon daha geliyor: Poco M2 Reloaded 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN +18 yeni The Suicide Squad filminin ilk fragmanı yayınlandı Sonraki Yarış menajerliği oyunu GT Manager, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı 2 sa. Xiaomi ilk elektrikli otomobilini Great Wall Motor'un fabrikasında üretecek 3 sa. Ford Mondeo'nun üretimine 2022 yılında son verilecek 3 sa. Xiaomi, kendi tasarımı olan yeni bir yonga seti çıkaracak 4 sa. Netflix'in The Witcher: Blood Origin dizisinin ikinci başrolü belli oldu 4 sa. Bir devrin sonu: Honda Türkiye fabrikasının yeni sahibi belli oldu 5 sa. Samsung 512GB DDR5 RAM'ini duyurdu 5 sa. Türk bilim insanları koronavirüs replikasyonunu engelleyen madde geliştirdi 5 sa. B&O Beoplay HX kulaklıklar AirPods Max karşısına çıkıyor 6 sa. SpaceX roket kalıntıları gökyüzünde büyüleyici bir ışık şovu oluşturdu: İşte o anlar 6 sa. MGS ve Death Stranding geliştiricisi Kojima'nın yeni oyunu çok yakında duyurulacak 6 sa. Moto G100 tanıtıldı: Serinin en güçlüsü 7 sa. Xiaomi akıllı telefonlar için fiyat artışı yolda 7 sa. Apple beş yılda 25 yapay zeka şirketi satın aldı 8 sa. Yonga tasarım sektörü geçen yıl yüzde 30’a yakın büyüdü 8 sa. Sevilen strateji oyunu Total War: Rome Remastered, PC için duyuruldu; Türkiye fiyatı belli oldu! 8 sa. Steam'de Square Enix oyunları indirime girdi: %90'a varan fırsatlar 9 sa. Seat Leon FR ve Style Plus bir üst ÖTV dilimine geçti, fiyatlar yükseldi 9 sa. Xiaomi Mi 11 Lite'ın kutu açılış ve inceleme videosu ortaya çıktı 10 sa. Yeni nesil Nintendo Switch’de DLSS kullandıracak GPU sızdı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız