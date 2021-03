+18 yeni The Suicide Squad filminin ilk fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Warner Bros'un merakla beklenen yeni The Suicide Squad filminden nihayet ilk fragman yayınlandı. Guardians of the Galaxy yönetmeni James Gunn tarafından hazırlanan film bu yaz HBO Max'ta seyircilerle buluşacak. R-Rated olarak yayınlanacak olan filmin +18 fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Türkçe altyazılı:

2016'daki filmden tamamıyla bağımsız

James Gunn'ın yeni The Suicide Squad filmi seriye kısmi bir reboot getiriyor. 2016'da yayınlanan orijinal filme göre oyuncu kadrosu, karakterler ve hikaye büyük anlamıyla değişmiş durumda. James Gunn da yakın zamanda bir yaptığı açıklamada yeni filmin 2016'daki orijinal filmden tamamıyla bağımsız olduğunu söylemişti.

The Suicide Squad filmi ayrıca +18 yaş sınırlamasıyla sinemaseverlerin ilgisini çekmeyi başardı. Yakın zamanda Deadpool, Deadpool 2, Logan ve Birds of Prey gibi +18 çizgi roman yapımları izlemiştik. Burada özellikle de Deadpool filmleri ve Logan hem gişede önemli hasılatlar elde etmiş hem de sinemaseverlerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. The Suicide Squad da yukarıdaki fragmanda da anlaşıldığı gibi +18 sınırlamasından en iyi şekilde faydalanmaya çalışacak.

The Suicide Squad 6 Ağustos 2021'de sinemalar ve HBO Max'ta aynı anda yayınlanacak. Filmin 18 yaş sınırı ABD için onaylanmış durumda ancak Türkiye'de farklı bir yaş sınırlaması da görme ihtimalimiz var.

Filmin oyuncu kadrosu ise şöyle:

Margot Robbie (Harley Quinn)

(Harley Quinn) Idris Elba (Bloodsport)

(Bloodsport) John Cena (Peacemaker)

(Peacemaker) Sean Gunn (Weasel)

(Weasel) Peter Capaldi (Thinker)

(Thinker) Taika Waititi (?)

(?) Sylvester Stallone (King Shark)

(King Shark) Pete Davidson (Blackguard)

(Blackguard) Jai Courtney (Captain Boomerang)

(Captain Boomerang) Joel Kinnaman (Rick Flag)

