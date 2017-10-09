18:9 ekranlı Huawei Honor 7X geliyor

Son dönemde popüler olmaya başlayan 18:9 ekranlı akıllı telefon trendine bir üye de Huawei’den geliyor. Huawei Honor 7X ince ekran çerçeveleri ile önceki modelden çok büyük değil.

İnce ve uzun

Bilindiği üzere firmanın Honor X serisi uygun fiyata iddialı özellikler sunuyor. Her yıl bir öncekinin üzerine koyarak kendisini geliştiriyor. Huawei Honor 7X bu anlamda önemli bir ilerleme kaydetmiş.

6 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olan cihaz 18:9 oranı nedeniyle biraz uzun görünüyor. Ekran çerçeveleri ince olduğu için 5.5 inçlik Honor 6X ile hemen aynı boyutlarda.

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Modele Kirin 659 yonga seti güç veriyor. 4+4 formatında 8 Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan yonga setinde Mali T830 grafik birimi yer alıyor. 4GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelin bataryası 3240mAh kapasiteli.

Hızlı şarj ile desteklenen modelde ayrıca çift kamera yerleşimi de var. 16MP çözünürlüğündeki arka kamera ve 2MP derinlik kamerası daha kaliteli fotoğraflara imza atıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

Henüz sertifika onaylarından geçtiği için ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor. Modelin 3GB RAM taşıyan versiyonu 270$ iken 4GB RAM taşıyan versiyonu ise 315$.