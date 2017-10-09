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18:9 ekranlı Huawei Honor 7X geliyor

Huawei’nin Honor akıllı telefon serisine ekleyeceği yeni modeli 18:9 görüntü oranı ile son dönemin trendini yakalamaya çalışıyor. Telefonun detayları yazımızda.
1 yıl
3,5b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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18:9 ekranlı Huawei Honor 7X geliyor

Son dönemde popüler olmaya başlayan 18:9 ekranlı akıllı telefon trendine bir üye de Huawei’den geliyor. Huawei Honor 7X ince ekran çerçeveleri ile önceki modelden çok büyük değil.

İnce ve uzun

Bilindiği üzere firmanın Honor X serisi uygun fiyata iddialı özellikler sunuyor. Her yıl bir öncekinin üzerine koyarak kendisini geliştiriyor. Huawei Honor 7X bu anlamda önemli bir ilerleme kaydetmiş.

6 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olan cihaz 18:9 oranı nedeniyle biraz uzun görünüyor. Ekran çerçeveleri ince olduğu için 5.5 inçlik Honor 6X ile hemen aynı boyutlarda.

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Modele Kirin 659 yonga seti güç veriyor. 4+4 formatında 8 Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan yonga setinde Mali T830 grafik birimi yer alıyor. 4GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelin bataryası 3240mAh kapasiteli.

Hızlı şarj ile desteklenen modelde ayrıca çift kamera yerleşimi de var. 16MP çözünürlüğündeki arka kamera ve 2MP derinlik kamerası daha kaliteli fotoğraflara imza atıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

Henüz sertifika onaylarından geçtiği için ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor. Modelin 3GB RAM taşıyan versiyonu 270$ iken 4GB RAM taşıyan versiyonu ise 315$.

 

https://www.phonearena.com/news/Honor-7X-leaks-out-189-screen-in-a-very-affordable-phone_id98739 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aycibin 1 yıl
18:9
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damn2u 1 yıl
iPhone ile kıyaslamadım, sadece arka kısmı benziyor dedim, sen alkollü mü yazıyorsun bu satırları? Ayıksan daha vahim, bu zekayla bu zamana kadar iyi hayatta kalmışsın.
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ipli jeton 1 yıl
Sopa gibi telefonlar görmemiz yakındır. 18:9 ne la
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basartenk 1 yıl
i hate 18:9
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huseyincarnege 1 yıl
baya iphone 8plus andırdı bana
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TearsForFears 1 yıl huseyincarnege
huseyincarnege
baya iphone 8plus andırdı bana

iphone 8 plus ne alaka bu bildiğin 6s plus görmüyor musun anten çizgilerini :)
270 dolarlık olanda 4 gb ram olsaymış iyi olacakmış.
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kadirirdem 1 yıl
Anlaşılan 18.5:9 ve 18:9 ekran oranı git gide artacak.
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damn2u 1 yıl
İşlemci, çözünürlük, boyut, pil kapasitesi, iphone'a benzeyen arka tasarım, neresinden tutsan elinde kalır.
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