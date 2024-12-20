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    A101 marketler iPhone 16 Plus ve Samsung Galaxy S23 satıyor

    19 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 16 Plus 512GB ve Samsung Galaxy S23 256GB akıllı telefon modelleri satışa sunulmuş durumda.              
    19 Aralık A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin Ekstra ürünler kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, dizüstü bilgisayarlardan akıllı güvenlik kameralarına ve tanklı yazıcılara kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak. 

    19 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    19 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 16 Plus 512GB akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.7 inçlik ekran, Apple A18 yonga seti, 48MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera, 4674mAh batarya gibi özelliklerle 83999TL fiyat etiketine sahip. 

    Diğer taraftan Samsung Galaxy S23 modeli 6.1 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP ana kamera, 3900mAh batarya gibi özelliklerle 31299TL olarak satılacak.

    Son olarak Xiaomi markasına ait AW300 Wi-Fi güvenlik kamerası 1449TL iken OMIX Mix 1200Mbps Wi-Fi güçlendirici 399TL, Epson markasına ait çok fonksiyonlu tanklı yazıcı da 7499TL olarak satılacak. 

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