Haftaya BİM marketlerde HP Omen oyuncu kulaklığı, TCL robot süpürge ve elektrikli bisikletler var

Tam Boyutta Gör Haftaya BİM mağazalar zincirinde HP Omen oyuncu kulaklığı, çok fonksiyonlu yazıcı, robot süpürge, elektrikli bisiklet, akıllı telefon gibi ürünler raflara çıkacak.

20 Ocak BİM aktüel teknoloji ürünleri

20 Ocak BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında HP Omen 800 kablolu oyuncu kulaklığı yer alıyor. 53mm dinamik ses sürücüleri ile donatılan kulaklık gizlenebilir esnek bir mikrofona da sahip. Fiyatı 399TL.

14 Ocak ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 1 gün önce eklendi

TCL markasına ait 2700Pa vakum gücü, UV-C sterilizasyon, Hepa filtre, akıllı lazer navigasyon, çoklu haritalama, 180 dakikaya kadar temizlik yapabilme gibi özellikleri olan Sweeva6000 robot süpürge 4499TL olarak satılacak.

Kuba markasına ait 25Km/s maksimum hız, 35Km maksimum mesafe, 3-4 saat şarj süresi gibi özellikleri olan S15 elektrikli bisiklet 6499TL iken RKS markasına ait X25 katlanabilir bisiklet de 12999TL fiyat etiketine sahip.

Son olarak HP Deskjet IA Ultra 4828 kablosuz çok fonksiyonlu yazıcı 1999TL iken 6.52 inçlik ekran, 4GB RAM, 64GB depolama gibi özelliklere sahip Oppo A16 modeli de 4299TL şeklinde satılacak.

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20 Ocak BİM aktüel kataloğunda ne var?