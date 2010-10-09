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2011 Hyundai Sonata Hybrid 100 Km'de sadece 5.88 litre yakıt tüketecek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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2011 Hyundai Sonata Hybrid 100 Km'de sadece 5.88 litre yakıt tüketecek
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Hybrid otomobil piyasasında kendine sağlam bir yer edinmek isteyen Hyundai, yeni modeli Sonata'nın hybrid versiyonunu ya Kasım ayının sonunda ya da Aralık ayının başında Amerika'daki müşterilerine kavuşturmayı planlıyor. Fiyatı henüz belli olmayan ve ancak satışa çıkmasına çok yakın bir zamanda açıklanabileceği belirtilen Sonata'nın özellikle yakıt tüketim değeri çok etkileyici.

Lityum-iyon polimer batarya paketi, aerodinamik özellikleri ve 6 ileri otomatik şanzımanı sayesinde Sonata'nın otoyol kullanımı yakıt tüketimi sadece 5.88 lt/100km! Bu değer çok etkileyici gibi görünmese de Sonata'nın özellikleri, boyutu ve ağırlığı göz önüne alındığında gayet başarılı. Karşılaştırmak gerekirse, Sonata'nın hybrid olmayan 2.0 litre hacmindeki turbo motorlu versiyonunun otoyol kullanımı yakıt tüketimi 7.12 lt/100km. Hybrid versiyonun özellikle şehir içi kullanımlarda standart (hybrid olmayan) modele göre önemli bir yakıt tüketimi avantajı olacağı belirtiliyor.

Sonata Hybrid sadece batarya gücüyle 100km/h hıza ulaşabiliyor. Müşterileri cezbedecek bir diğer nokta ise detayları tam açıklanmamış olsa da Hybrid Sonata'nın en az 8 yıllık bir garantiyle satışa sunulacak olması.

Hyundai'nin kaç adet Sonata Hybrid üreteceği de diğer bir merak konusu. Ancak şirket daha bu konuda net bilgiler vermiş değil. Sayının tamamen müşteri talepleri doğrultusunda belirleneceği belirtiliyor.


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DH Misafiri 1 yıl
merhabalar ben gurcistan tiflisden yaziyorum bende var ayni arac hyundai sonata hybrid 2011model 2.4motor yazin ayni yazdiklari 6litre yakiyordu simdi kiş 6.5 7 litre yakiyor memnunum cook
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DH Misafiri 8 yıl
Nissan Fuga 3,5 V6 motoru ile 1 litre benzin ile 19 km yol alabiliyor.
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DH Misafiri 9 yıl
Az yakmıyor ki...
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L.o.T.u.S 9 yıl
Gerçekten az yakıyor demek isterdim .Ama değil
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yc#1 9 yıl
Mercedes S250 CDI'ın cüssesine rağmen 5.7 lt tüketimde kalmasını göz önünde bulundurursak Sonata Hybrid etkileyici olmaktan uzak görünüyor.
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Duratorq 9 yıl

yc#1

Mercedes S250 CDI'ın cüssesine rağmen 5.7 lt tüketimde kalmasını göz önünde bulundurursak Sonata Hybrid etkileyici olmaktan uzak görünüyor.


Haklısınız ancak biri turbo dizel diğeri hybrid.

Benzinli motorun yakıt tüketimini elektrik motoru da ekleyerek ancak bu kadar azaltabilmişler bu cüssede.


Çok çok iddialı değil evet ancak fena da sayılmaz diye düşünüyorum.
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artenis 9 yıl
A3 kucuk bir araba degıl, 6 vites , 1.6 ancak 4.8L /100 km !
8 yıl garantı güzel
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eCoLL 9 yıl
5.88 lt/100km! Hiç çıkarmasalar daha iyiydi bence..
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StevenGerrard 9 yıl
Araç güzel olmuş
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bwhiteshark 9 yıl
tasarımı güzel olmuş birde euro ncap 5 yıldız alırsa tamam
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DH Misafiri 9 yıl
Bende VW Jetta 1.6 FSI var o da 100 km'de 6 lt benzin yakıyor.
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sscasta 9 yıl
Sadece batarya gücüyle 100km hıza çıkabilmesi çok etkileyici.
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lumpazivagabundus 9 yıl
Ön takım fazla sivri gibi
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-Dominic- 9 yıl

sscasta

Sadece batarya gücüyle 100km hıza çıkabilmesi çok etkileyici.


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