2011 Hyundai Sonata Hybrid 100 Km'de sadece 5.88 litre yakıt tüketecek

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Hybrid otomobil piyasasında kendine sağlam bir yer edinmek isteyen Hyundai, yeni modeli Sonata'nın hybrid versiyonunu ya Kasım ayının sonunda ya da Aralık ayının başında Amerika'daki müşterilerine kavuşturmayı planlıyor. Fiyatı henüz belli olmayan ve ancak satışa çıkmasına çok yakın bir zamanda açıklanabileceği belirtilen Sonata'nın özellikle yakıt tüketim değeri çok etkileyici.

Lityum-iyon polimer batarya paketi, aerodinamik özellikleri ve 6 ileri otomatik şanzımanı sayesinde Sonata'nın otoyol kullanımı yakıt tüketimi sadece 5.88 lt/100km! Bu değer çok etkileyici gibi görünmese de Sonata'nın özellikleri, boyutu ve ağırlığı göz önüne alındığında gayet başarılı. Karşılaştırmak gerekirse, Sonata'nın hybrid olmayan 2.0 litre hacmindeki turbo motorlu versiyonunun otoyol kullanımı yakıt tüketimi 7.12 lt/100km. Hybrid versiyonun özellikle şehir içi kullanımlarda standart (hybrid olmayan) modele göre önemli bir yakıt tüketimi avantajı olacağı belirtiliyor.

Sonata Hybrid sadece batarya gücüyle 100km/h hıza ulaşabiliyor. Müşterileri cezbedecek bir diğer nokta ise detayları tam açıklanmamış olsa da Hybrid Sonata'nın en az 8 yıllık bir garantiyle satışa sunulacak olması.

Hyundai'nin kaç adet Sonata Hybrid üreteceği de diğer bir merak konusu. Ancak şirket daha bu konuda net bilgiler vermiş değil. Sayının tamamen müşteri talepleri doğrultusunda belirleneceği belirtiliyor.