2015 yılında oyun konsolunuz akıllı telefonunuz olabilir

Kablosuz olarak iletişime imkan tanıyan ticari anlamda ilk cep telefonunun geliştirilmesinin üzerinden yaklaşık 28 yıl geçti. Bu süreçte büyük değişimler geçiren cep telefonları ve akıllı telefonlar barındırdıkları donanımla artık 10 yıl öncesinin bilgisayarlarından kat kat daha hızlı hale geldi.





Her yeni nesil akıllı telefon bir önceki nesilden 2 veya 4 kat daha fazla performansa sahip oluyor. NVIDIA, Qualcomm, Samsung, Apple veya Texas Instruments gibi mobil işlemci üreticilerinin 2012’de sonra dört çekirdekli işlemcilerini akıllı telefonlarda görebileceğiz.





Epic Games başkanı Mike Capps akıllı telefonlardaki performans artışının bu hızla devam etmesi durumunda 7. nesil PS ve Xbox oyun konsollarının çıktığı dönemde akıllı telefonların artık konsollardan daha güçlü olacağını belirtiyor.





Capps 2015 yılına doğru artık oyun konsolları arasındaki farkların neler olabileceğini tartışmaktan çok iPhone 8 ile nasıl başa çıkılabileceğini tartışmaya başlayacaklarını vurguluyor. Televizyona kablosuz bağlanabilen, oyun deneyimini daha büyük ekranlara aktarabilen bir iPhone 8’in mümkün olabileceğini aktaran Capps o zaman konsolların oyun pazarının hangi noktasında olacağını öngöremediğinin altını çiziyor.





Kısa süre önce de EA, firmanın en çok büyüme kaydettiği platformun iPad olduğunu duyurmuştu. Başka bir analiz ise 2000 yılında oyun endüstrisinin %80’ini oluşturan konsol pazarının bugün %40’a düştüğünü gösteriyor.





Bu tahminler elbette yeni nesil oyun konsollarının işe yaramayacağı anlamına gelmiyor. PS4 veya Xbox720’nin olası iPhone 5 veya Samsung Galaxy S III modelinin kat kat önünde olması kaçınılmaz. Ancak oyun endüstrisinin artık mobil platformalara odaklanmaya başladığı da bir gerçek.