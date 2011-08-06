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2015 yılında oyun konsolunuz akıllı telefonunuz olabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,1b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kablosuz olarak iletişime imkan tanıyan ticari anlamda ilk cep telefonunun geliştirilmesinin üzerinden yaklaşık 28 yıl geçti. Bu süreçte büyük değişimler geçiren cep telefonları ve akıllı telefonlar barındırdıkları donanımla artık 10 yıl öncesinin bilgisayarlarından kat kat daha hızlı hale geldi.

Her yeni nesil akıllı telefon bir önceki nesilden 2 veya 4 kat daha fazla performansa sahip oluyor. NVIDIA, Qualcomm, Samsung, Apple veya Texas Instruments gibi mobil işlemci üreticilerinin 2012’de sonra dört çekirdekli işlemcilerini akıllı telefonlarda görebileceğiz.

Epic Games başkanı Mike Capps akıllı telefonlardaki performans artışının bu hızla devam etmesi durumunda 7. nesil PS ve Xbox oyun konsollarının çıktığı dönemde akıllı telefonların artık konsollardan daha güçlü olacağını belirtiyor.  

Capps 2015 yılına doğru artık oyun konsolları arasındaki farkların neler olabileceğini tartışmaktan çok iPhone 8 ile nasıl başa çıkılabileceğini tartışmaya başlayacaklarını vurguluyor. Televizyona kablosuz bağlanabilen, oyun deneyimini daha büyük ekranlara aktarabilen bir iPhone 8’in mümkün olabileceğini aktaran Capps o zaman konsolların oyun pazarının hangi noktasında olacağını öngöremediğinin altını çiziyor.

Kısa süre önce de EA, firmanın en çok büyüme kaydettiği platformun iPad olduğunu duyurmuştu. Başka bir analiz ise 2000 yılında oyun endüstrisinin %80’ini oluşturan konsol pazarının bugün %40’a düştüğünü gösteriyor. 

Bu tahminler elbette yeni nesil oyun konsollarının işe yaramayacağı anlamına gelmiyor. PS4 veya Xbox720’nin olası iPhone 5 veya Samsung Galaxy S III modelinin kat kat önünde olması kaçınılmaz. Ancak oyun endüstrisinin artık mobil platformalara odaklanmaya başladığı da bir gerçek. 

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triplepen 8 yıl en beğenilen
ben asıl iPhone 153'ü merak ediyorum.
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Rock_Rage 8 yıl
Tmm cep telefonu gelisiyor ama suan mevcut Ps3 8 cekirdekli ayni anda 40 tane dvdyi isleyebilecek kapasiteyken gel gorki hala full hd deneyimini tam yasatamiyor oyunlar hala 720p ,simdi cep telefonun ekrani belli cozunurluk belli simdi baglayalim bir full hd tvye acalim en iddali oyununu gorelim grafik kalitesini poligon sayilarini karsilastiralim insanlar konsolda infinity blade oynamicaklar crysis 2 oynuyorlar ki oda pcye gore daha kotu grafiklerle isin ozu telefon gelisiyor ama geri kalanda yerinde saymiyor suan bir ekran karti kendi basina kac tegra gucunde yada A5 islemcisi gucunde ? 2015 yilinda cikacak ekranti ve islemci ozaman hangi gucte olacak yani buhaberler cep telefonu piyasasini canli tutmak insanlari yatirimlari bu yone kaydirmak icin yapilan haberler yani telefondan bir cacik olmaz :)
Saygilarla
Tmm cep telefonu gelisiyor ama suan mevcut Ps3 8 cekirdekli ayni anda 40 tane dvdyi isleyebilecek kapasiteyken gel gorki hala full hd deneyimini tam yasatamiyor...
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Batuist 8 yıl
konsolların kontrolleri akıllı telefonlara gelmediği sürece, akıllı telefonlar konsolların yerini tutamaz..
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Menow 8 yıl
Arkadaslar bana cevap verirken lutfen mesajimi adam gibi okuyun.

Tegra 2 degil tegra 3 den bahsediyorum yazimda. Ayrica tegra 3 de beni cok zirvalamiyor. Ben size qualcom 1-2 sene icersinde ps3 duzeyinde cpu ve gpu duyuracaklarini acikladi diyorum. Siz alakasizca cevaplar veriyorsunuz.

Ayrica bilmenizde fayda var tegra3 ile c2d E7200 islemciler cpu testleriyle kiyaslaniyor. Teorik hesaplama degil. Test sonuclari vat aratin google. Ciddi fark ile tegra3 onde.

Tekrar ediyorum. Benim baz aldigim islemci tegra3 de deil. Ben qualcom'un 1-2 senede ps3 performansini verebiliyor ise ki oyle soyluyor, 2015 de gunun konsollarini yakalamasi gayet normal diyorum. Lutfen qualcom firmasini bir arastirin. Ne nvidia ne de amd yanina yaklasamaz. Argesi sadece amd nvidianin yillik butcesi kadar. Bu isler argeyle oluyor, birikimle oluyor. Qualcom mobil alanda en iyi chip gelistiren firma.

Bu firmadan dediklerini beklemek gayet normal. Bize konsol ayarinda platform cikardiklarinda teorik demiyecekler testlerle bunu gosterecekler. Oyunlarla v.s.

Lutfen yazimi adam gibi okumadan yorum yapmayin...
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ınfiniti red bull racing 8 yıl
böyle bir şey için konsolların yerinde sayması lazım. ayrıca bu batarya teknolojisi gelişmezse o telefonun batarysı yarım gün gitsin büyük başarı. ayrıca yakında telefonlara fan gerekcek galiba çift çekirdekler bile ısınıyo 4 çekirdekler ne yapar allah bilir.
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Rock_Rage 8 yıl Menow
Menow

Arkadaslar bana cevap verirken lutfen mesajimi adam gibi okuyun.

Tegra 2 degil tegra 3 den bahsediyorum yazimda. Ayrica tegra 3 de beni cok zirvalamiyor. Ben size qualcom 1-2 sene icersinde ps3 duzeyinde cpu ve gpu duyuracaklarini acikladi diyorum. Siz alakasizca cevaplar veriyorsunuz.

Ayrica bilmenizde fayda var tegra3 ile c2d E7200 islemciler cpu testleriyle kiyaslaniyor. Teorik hesaplama degil. Test sonuclari vat aratin google. Ciddi fark ile tegra3 onde.

Tekrar ediyorum. Benim baz aldigim islemci tegra3 de deil. Ben qualcom'un 1-2 senede ps3 performansini verebiliyor ise ki oyle soyluyor, 2015 de gunun konsollarini yakalamasi gayet normal diyorum. Lutfen qualcom firmasini bir arastirin. Ne nvidia ne de amd yanina yaklasamaz. Argesi sadece amd nvidianin yillik butcesi kadar. Bu isler argeyle oluyor, birikimle oluyor. Qualcom mobil alanda en iyi chip gelistiren firma.

Bu firmadan dediklerini beklemek gayet normal. Bize konsol ayarinda platform cikardiklarinda teorik demiyecekler testlerle bunu gosterecekler. Oyunlarla v.s.

Lutfen yazimi adam gibi okumadan yorum yapmayin...


Bakın amac sizinle tartısmak degil yanlıs anlamayın sunu dusunun Ps3 ve Xbox guclu cihazlar gunumuzde bile hala guzel grafiklere sunabiliyorlar.Ps3 cıkıs tarihi 2006 Xbox 360 2005 yılında cıktı bu iki alet içinde tasarım asaması en az 2 yıldır yani ps3 2004 xboxda 2003 yılı diyelim tahmini olarak.Yıl 2005-2006 intel p4 3.06ghz Ht lga 775 işlemciler yeni cıkmıs piyasaya tek cekirdekli işlemciler Amd athlonlar yeni yeni piyasadalar ozamanki işlemci durumuda bu ramler ddr 2 olmus 533mhzler konusuluyor sata baglantılı diskler piyasada yer ediniyor ekran kartları Nvidia da 6600 serisi cıkmıs kavuruyor ortalıgı amd tarafında X800ler den x1900lere gecis olacak yada olmus.Piyasanın durumu bu o dönemlerde ve o tarihte bir bilisim devinin onculugunde 8 cekirdeki Cell işlemcisi ve 3 cekirdekli Xenos işlemcisi gelistirilmis ve piyasa sunulmus oluyor bu konsollarla.Simdi qualcom firması 2015 yılında konsol kalitesinden bahsediyor eyvallah yaparlar ama sunu demeye getiriyorum 2015 yılında bu konsoların gucune ulasılmıs olacak tam 10 yıllık bir teknolojiye tasarımını sayarsanız 11-12 yıl simdi dusunun bugun bir konsol cıksa gunumuz teknolojisi ile kac sene onden gidecek tasarıma sahip olur bu konsol cıksa 2015 yılında cıkacak qualcom işlemcisinin yaptıgı isin bir onemi olacakmı bu alet konsolların yerini alabilirmi qualcomun sundugu seyin belki 10 kat daha iyisini sunan bir konsolun varlıgını silebilirmi ?.Biz gelecek için tahmin yurutuyoruz eyvallah ama ortada bir gecmis mevcut sizinde dediginiz gibi bu işler arge ile oluyor Peki dunyanın en cok argesini yapan yılda 5000 den fazla patent lisanslatan degeri 80 milyar $ olan( Qualcom 10 milyar $ civarında sanırım) IBM gibi bu soyledigimiz konsolların işlemcilerini yapan bir firma simdi konsol için işlemci uretse sence kac sene sonrasının teknolojisini kullanır.Tegranın Qualcomun bir onemi kalırmı konsolların yerini almak için ?Olay bundan ibaret katılırsınız katılmazsınız saygı duyarım ama gerceklerde ortada.

SAYGILARLA
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DH Misafiri 8 yıl
yakın gelicekte konsoların kontrolcü olmadan beyin dalgalarıyla kontrol edilecegi yakın cevrecelerle zaten biliniyor yani insanlar oyunların bizzat oyunun içinde yer alabilecekler asla tlf konsol yada mp3 çalar yada tlf aynı olamaz.
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greenk 8 yıl
Sadece cep telefonlarına artık 2 milyar değil de 3 milyar verin demek istiyorlar.
İşin en güzel yanıda bu cep telefonu kadar saptırılan bir alet görmedim. Cep telefonu değil mübarek aklınıza ne geliyorsa yapıyor. Asıl amacı iletişim olan cihazda fotoğraf çekme, video çekme, müzik dinleme, internet, oyun, dokunmatik vb. Cep telefonuda değil bide akıllı telefon amaa 1 gün şarjları kaza bela gidiyor ceplere sığmıyor. Hem daha telefon çekmiyor doğru dürüst bıraksınlar kameraymış fotoğrafmış oyunmuş önce adının özellikleri en üst düzey ve yeteri kadar süre yapabilsin.
Konunun başlığınıda kınıyorum. Akıllı telefonlar bunları yaparsa zaten ne bilgisayar kalır ne tablet. Sadece oyun konsollarını hiçe saymıyor anlıcağınız.
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Scott. 8 yıl
Çok zor
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SaatliBomba 8 yıl greenk
greenk

Sadece cep telefonlarına artık 2 milyar değil de 3 milyar verin demek istiyorlar.

İşin en güzel yanıda bu cep telefonu kadar saptırılan bir alet görmedim. Cep telefonu değil mübarek aklınıza ne geliyorsa yapıyor. Asıl amacı iletişim olan cihazda fotoğraf çekme, video çekme, müzik dinleme, internet, oyun, dokunmatik vb. Cep telefonuda değil bide akıllı telefon amaa 1 gün şarjları kaza bela gidiyor ceplere sığmıyor. Hem daha telefon çekmiyor doğru dürüst bıraksınlar kameraymış fotoğrafmış oyunmuş önce adının özellikleri en üst düzey ve yeteri kadar süre yapabilsin.



Konunun başlığınıda kınıyorum. Akıllı telefonlar bunları yaparsa zaten ne bilgisayar kalır ne tablet. Sadece oyun konsollarını hiçe saymıyor anlıcağınız.


iyide hala sadece iletişim aracı olarak üretilen telefonda var akıllı telefonda var hiçbiri için millet zorlanmıyor ama tercih edilen genellikle akıllı olanlar oluyor
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DH Misafiri 8 yıl
aceleciburak
Rock_Rage
DH Misafiri yorumlara bakılırsa konsol donanımlarını cok abartılmış olarak gördüm ps 3 e 8 çekirdek demiş biri nasıl oluyo 8 çekirdek ben anlamadım
Biraz arastırırsanız anlarsınız Cell Cpu diye aratın googleda cıkacaktır.Ha useniyorum derseniz Sony Toshiba ve İbm ortak yapımıdır.8 cekirdeklidir 1 cekirdek daimi olarak 7 işlemciyi kontrol eder bu işlemciler özel işlem için kullanılırlar 1 tanesi genel işlem birimi için kullanılır.Xbox ise 3 genel işlem biriminden olusur ama ikisinin kayar nokta hesabı acısından performansları cok yakındır.Hadi onuda soyliyim nasıl 8 cekirdek 3 cekirdek kadar performans veriyor Cell işlemcisinde ozel cekirdek birimleri her uygulamada kullanılmıyor adı ustunde ozel bir gorev vermezseniz bosta duruyor yada o gorevi yapacak komut setlerini barındırmıyor Xbox da ise 3 cekirdekte genel işlem biri olarak iş yapıyor dolayısı ile butun isi paylasabiliyor buda performansların yakın olmasına neden oluyor.Yukarda dedigim gibi al bir dvd film encode işlemi uygula pcinde nasıl kasıldıgını goreceksin Cell işlemcisi ile aynı anda 40 tane dvd filmi encode edebilirsin bunu 6 cekirdek ile yapıyor 1 cekirdek 6 sını kontrol ediyor 1 cekirdekte bosta kalıyor.Umarım gucunu anlayabilmissindir.Konsol teknolojisi pc gibi degildir konsoldaki bir ramin bandgenisliklerine bakarsan pcdekilerden cok onde oldugunu gorursun.Ekran kartları PS3 için 7800GTX tabanlı Xbox için HD2800 tabanlıdır. SAYGILARLA
Bilgi eksiği var Xbox360ın içinde ATI Xenos grafik birimi mevcuttur R520 mimarisiyle yani X1900/X1950 eşdeğer bi grafik chipidir 500 Mhz hızında özel bi band genişliğine sahip Ram kullanılmaktadır dx 9.0c shader model 3.0+ desteğine sahiptir.Geçtiğimiz senelerde yeni xbox içim konuşulurken R600 mimarisinin güncellenmiş versiyonlarının yeni xbox ta kullanılacağı söylenmişti ama bu ihtimal çok düşük görünüyor yeni gpu tasarımları mevcut bununla birlikte artan multimedia deneyimi daha ileri grafik chiplerinin kullanılmasını sağlayabilir.

bi diyosun konsol pc teknoloji gibi değil ama bi yandan 8 cekirdek diyosun bi yandanda ps 3 hala tam performans veremiyo ben burdan pc nin hiç bi zaman yanına yaklaşamadığını cıkartıyorum
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freedream 8 yıl
evet bütün sektörler büyük hızla gelişiyor, fakat gelişimi destekleyecek talep önemli. Yani isterse 100 çekirdekli konsol olsun eğer ki insanlar 4 çekirdekli mobil cihaz alıyor ise o zaman konsollar ölmeye mahkumdur. Tabi ki bir kerede konsollar ölecek demek yanlış olur ama 15-20 yıllık bir dönemde konsollar tamamen farklı bir yapıya bürünebilir ki; bunun ilk göstergesi konect teknolojisinin çıkışıdır. Tabi şunu unutmamak lazım hem taşınabilirlik hemde bir çok işlevi bünyesinde toplayan mobil cihazlar çok avantajlı.
Oyun kalitesi bence öyle cok geride değil. bir dungeon hunter 2'i incelemenizi öneririm(http://www.youtube.com/watch?v=-tsujmc4Z_0&feature=related). Bence grafik kalitesi oynanabilirliğin ardından gelir. Yani bir age of conan wow un başarısını yakalayamadıyasa grafik herşey demek değildir. Aslında konsolların ayakta kalmasının sebebi oyun firmaları eğer oyun firmalarının desteği azalırsa her şey değişebilir. Görünen oyun firmaları mobil platformlara ciddi destek veriyor.
Mobil cihazların en büyük eksiği batarya problemi, eğer batarya sorunun çözer iseler mobil cihazlar durdurulamaz.
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Faunus 8 yıl
Eskiden PC olecek konsollar olacak falan denirdi oyle bir sey olmadi. Aynisi bunun icinde gecerli.
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alito 8 yıl
konsollar akıllı telefon gibi olur bence, telefonlar konsol olmaz
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aceleciburak 8 yıl
Rock_Rage
DH Misafiri yorumlara bakılırsa konsol donanımlarını cok abartılmış olarak gördüm ps 3 e 8 çekirdek demiş biri nasıl oluyo 8 çekirdek ben anlamadım
Biraz arastırırsanız anlarsınız Cell Cpu diye aratın googleda cıkacaktır.Ha useniyorum derseniz Sony Toshiba ve İbm ortak yapımıdır.8 cekirdeklidir 1 cekirdek daimi olarak 7 işlemciyi kontrol eder bu işlemciler özel işlem için kullanılırlar 1 tanesi genel işlem birimi için kullanılır.Xbox ise 3 genel işlem biriminden olusur ama ikisinin kayar nokta hesabı acısından performansları cok yakındır.Hadi onuda soyliyim nasıl 8 cekirdek 3 cekirdek kadar performans veriyor Cell işlemcisinde ozel cekirdek birimleri her uygulamada kullanılmıyor adı ustunde ozel bir gorev vermezseniz bosta duruyor yada o gorevi yapacak komut setlerini barındırmıyor Xbox da ise 3 cekirdekte genel işlem biri olarak iş yapıyor dolayısı ile butun isi paylasabiliyor buda performansların yakın olmasına neden oluyor.Yukarda dedigim gibi al bir dvd film encode işlemi uygula pcinde nasıl kasıldıgını goreceksin Cell işlemcisi ile aynı anda 40 tane dvd filmi encode edebilirsin bunu 6 cekirdek ile yapıyor 1 cekirdek 6 sını kontrol ediyor 1 cekirdekte bosta kalıyor.Umarım gucunu anlayabilmissindir.Konsol teknolojisi pc gibi degildir konsoldaki bir ramin bandgenisliklerine bakarsan pcdekilerden cok onde oldugunu gorursun.Ekran kartları PS3 için 7800GTX tabanlı Xbox için HD2800 tabanlıdır. SAYGILARLA

Bilgi eksiği var Xbox360'ın içinde ATI Xenos grafik birimi mevcuttur R520 mimarisiyle yani X1900/X1950 eşdeğer bi grafik chipidir 500 Mhz hızında özel bi band genişliğine sahip Ram kullanılmaktadır dx 9.0c shader model 3.0+ desteğine sahiptir.
Geçtiğimiz senelerde yeni xbox içim konuşulurken R600 mimarisinin güncellenmiş versiyonlarının yeni xbox ta kullanılacağı söylenmişti ama bu ihtimal çok düşük görünüyor yeni gpu tasarımları mevcut bununla birlikte artan multimedia deneyimi daha ileri grafik chiplerinin kullanılmasını sağlayabilir.
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Emre Demirel 8 yıl
Yeni konsollar .çıksın boyle haberlerin sonu gelir
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DH Misafiri 8 yıl
oyun konsolları hiç mi ilerlemeyecek diyen arkadaşlara hatırlatırım artık dijital kamere kullanılmamaya telefonlar kamera olmaya başladı ki gerek de yok zaten bence artık güzel çözünürlüklü bir telefonu olan hiçkimse dönüp de bir fotoğraf makinesi almaz bu oyun konsolları için de geçerli performansları artarsa televizyona bağlanıp bir de kumanda yardımıyla fevkalade oyun makinası olabilir hele bide bunlar kablosuz hale gelirse konsolların vay haline
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sleepnir 8 yıl
Bunun biraz hayal gibi geldi bana. Tamam, gerçekten gelişmeler muhteşem ama -bu arada yanlışım varsa düzeltin- şunu söylemekte fayda var, hem diğer işlemci teknolojileri de gelişiyor hem de bunlar mobil işlemci değil mi? Ee yani olabildiğince pil ömrünü düşünmeliler, işlemcilerinin sıcaklıklarını kontrol altında tutmaları lazım. Ama en azından konsol tarafı bu konuda daha rahat. Soğutma konusunda olsun güç tüketimi olsun, limitleri çok daha yüksek. Yani sonuç olarak her ne kadar ARM endüstrisini takdir etsem de, biraz fazla uçmaya başladıklarını düşünüyorum. Tamam smartphone'lar bayağı güçlü, gündelik işlerimizi halledebilecek konuma gelselerde, ben hiçbirini tam bir oyun platformu olarak görmüyorum. Çıkan oyunlar küçük, eğlencelik, kısa süreli kaçamak yapmak istediğimizde başvurabileceğimiz oyunlar olsa da şuanki konsollara çıkan oyunlar kadar kapsamlı olduklarını düşünmüyorum.
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