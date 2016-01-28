2016 yılı itibariyle dünyanın en zengin 50 ismi açıklandı

Bill Gates bu yıl da yine zirvedeki isim konumunda ancak ondan daha dikkat çekici bir isim var. O da Xiaomi kurucusu Lei Jun. Çin’in Apple’ı diye adlandırılan şirketini hızla büyüten Jun, şimdiden 14,4 Milyar Dolar’lık bir servetin sahibi durumunda.

49. James Simons – 14,3 Milyar Dolar – Renaissance Technologies

47. Laurene Powell – 14,4 Milyar Dolar - Steve Jobs’un eşi 5,5 Milyon Disney hissesi ve %7,3 Walt Disney ortağı

47. Lei Jun – 14,4 Milyar Dolar – Xiaomi kurucusu

43. Azim Premji – 16,5 Milyar Dolar – Hindistan’ın üçüncü büyük IT şirketi Wipro ortağı

40. Ma Huateng – 17,1 Milyar Dolar – Tencent Holding, WeChat, Tencent Games gibi markaların ortağı

39. Paul Allen – 18,3 Milyar Dolar – Bill Gates ile birlikte Microsoft kurucularından

36. Michael Dell – 18,9 Milyar Dolar – Dell’in sahibi

35. Li Ka-shing – 19,5 Milyar Dolar – Facebook, Skype, Spotify gibi şirketlerin melek yatırımcısı olarak adını duyurdu

30. Alwaleed bin Talal bin Abdul Aziz Al Saud – 22,5 Milyar Dolar – Twitter, Time Warner ve Motorola’da önemli hisseleri var

25. Phil Knight – 25,7 Milyar Dolar – Nike’ın sahibi

24. Steve Ballmer – 26,3 Milyar Dolar – Microsoft’un ilk yöneticisi ve Bill Gates’ten sonraki CEO’su

23. Jack Ma – 26,5 Milyar Dolar Alibaba Kurucusu

12. Sergey Brin – 37 Milyar Dolar – Google kurucusu

11. Larry Page – 38,5 Milyar Dolar – Google kurucusu

10. Ingvar Kamprad – 39,3 Milyar Dolar - IKEA Kurucusu

9. Michael Bloomberg – 42,1 Milyar Dolar – Bloomber, Finansal Hizmetler

8. Mark Zuckerberg – 42,8 Milyar Dolar – Facebook Kurucusu

7. Larry Ellison – 45,3 Milyar Dolar – Oracle kurucusu

6. Charles Koch – 46,8 Milyar Dolar – Koch Industries

5. David Koch – 47,4 Milyar Dolar – Koch Industries

4. Jeff Bezos – 56,6 M,şuar Dolar – Amazon Kurucusu

3. Warren Buffett – 60,7 Milyar Dolar – Berkshire Hathaway

2. Amancio Ortega – 66,8 Milyar Dolar – Inditex

1. Bill Gates – 87,4 Milyar Dolar – Microsoft kurucusu

http://www.businessinsider.com/50-richest-people-on-earth-2016-1

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2016 yılında dünyanın en zenginlerine ilişkin bir liste yayınlayan Business Insider, toplamda 1,46 Milyar Dolar’lık kişisel servetleri ile önemli bir rakama hitap eden isimleri belirledi. Çoğunluğu ABD kökenli olan ve ABD’de kurulan şirketlerin arkasındaki isimler olan listede özellikle teknoloji dünyasının yakından tanıdığı isimler yer alıyor.Listedeki teknoloji dünyasından isimler ve ilk 10’daki kişiler şöyle: