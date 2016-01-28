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2016 yılı itibariyle dünyanın en zengin 50 ismi açıklandı

Toplamda 1,46 Trilyon Dolar servete sahip olan 2016 yılı dünyanın en zengin 50 kişisi listesinin en tepesinde bu yıl da yine teknoloji dünyasından önemli isimler yer alıyor:
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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2016 yılında dünyanın en zenginlerine ilişkin bir liste yayınlayan Business Insider, toplamda 1,46 Milyar Dolar’lık kişisel servetleri ile önemli bir rakama hitap eden isimleri belirledi. Çoğunluğu ABD kökenli olan ve ABD’de kurulan şirketlerin arkasındaki isimler olan listede özellikle teknoloji dünyasının yakından tanıdığı isimler yer alıyor.

Bill Gates bu yıl da yine zirvedeki isim konumunda ancak ondan daha dikkat çekici bir isim var. O da Xiaomi kurucusu Lei Jun. Çin’in Apple’ı diye adlandırılan şirketini hızla büyüten Jun, şimdiden 14,4 Milyar Dolar’lık bir servetin sahibi durumunda.
 
2016 yılı itibariyle dünyanın en zengin 50 ismi açıklandı

Listedeki teknoloji dünyasından isimler ve ilk 10’daki kişiler şöyle:
  • 49. James Simons – 14,3 Milyar Dolar – Renaissance Technologies
  • 47. Laurene Powell – 14,4 Milyar Dolar - Steve Jobs’un eşi 5,5 Milyon Disney hissesi ve %7,3 Walt Disney ortağı
  • 47. Lei Jun – 14,4 Milyar Dolar – Xiaomi kurucusu
  • 43. Azim Premji – 16,5 Milyar Dolar – Hindistan’ın üçüncü büyük IT şirketi Wipro ortağı
  • 40. Ma Huateng – 17,1 Milyar Dolar – Tencent Holding, WeChat, Tencent Games gibi markaların ortağı
  • 39. Paul Allen – 18,3 Milyar Dolar – Bill Gates ile birlikte Microsoft kurucularından
  • 36. Michael Dell – 18,9 Milyar Dolar – Dell’in sahibi
  • 35. Li Ka-shing – 19,5 Milyar Dolar – Facebook, Skype, Spotify gibi şirketlerin melek yatırımcısı olarak adını duyurdu
  • 30. Alwaleed bin Talal bin Abdul Aziz Al Saud – 22,5 Milyar Dolar – Twitter, Time Warner ve Motorola’da önemli hisseleri var
  • 25. Phil Knight – 25,7 Milyar Dolar – Nike’ın sahibi
  • 24. Steve Ballmer – 26,3 Milyar Dolar – Microsoft’un ilk yöneticisi ve Bill Gates’ten sonraki CEO’su
  • 23. Jack Ma – 26,5 Milyar Dolar Alibaba Kurucusu
  • 12. Sergey Brin – 37 Milyar Dolar – Google kurucusu
  • 11. Larry Page – 38,5 Milyar Dolar – Google kurucusu
  • 10. Ingvar Kamprad – 39,3 Milyar Dolar - IKEA Kurucusu
  • 9. Michael Bloomberg – 42,1 Milyar Dolar – Bloomber, Finansal Hizmetler
  • 8. Mark Zuckerberg – 42,8 Milyar Dolar – Facebook Kurucusu
  • 7. Larry Ellison – 45,3 Milyar Dolar – Oracle kurucusu
  • 6. Charles Koch – 46,8 Milyar Dolar – Koch Industries
  • 5. David Koch – 47,4 Milyar Dolar – Koch Industries
  • 4. Jeff Bezos – 56,6 M,şuar Dolar – Amazon Kurucusu
  • 3. Warren Buffett – 60,7 Milyar Dolar – Berkshire Hathaway
  • 2. Amancio Ortega – 66,8 Milyar Dolar – Inditex
  • 1. Bill Gates – 87,4 Milyar Dolar – Microsoft kurucusu

http://www.businessinsider.com/50-richest-people-on-earth-2016-1 Yorum Yaz
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karadag55 3 yıl en beğenilen
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ULYSES 3 yıl
stradivardi

Ne rockefeller mış arkadaş Youtube videoları izleye izleye milletin beyni sulanmış Yok amerikadan devletinden daha zenginmiş Yok bunların serveti anca zekatları edermiş Komiksiniz yahu Her abartılı yazılanlara inanmayın diyeceğim ama anlamayacaksınız

Youtube videoları mı? Bunlar gizli bilgi falan değil ki. Amerikan merkez bankası birkaç ailenin oluşturduğu bir banka konsorsiyumu tarafından yönetilir. Basılan her dolar için Amerikan devleti ve dolayısıyla tüm dünya bu bankalara borçlanır. Şu listedeki herkesin ne kadar zengin olacağına onlar karar veriyor. Daha ötesi var mı? Milleti eleştireceğine önce bir araştır bakalım, citibank, jp morgan, general electric-motors, exon-mobil, chevron gibi firmaların sahipleri kimler.
stradivardiNe rockefeller mış arkadaş Youtube videoları izleye izleye milletin beyni sulanmış Yok amerikadan devletinden daha zenginmiş...
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GreldoR 3 yıl
Şöyle bir hesap yaptım Bill gates için. Eğer günde 20 milyon(eski para 20 trilyon) harcarsa, 40 sene sonra bitiyor parası. Zenginin malı çenemi yormakla kalmadı, beynimide yordu... (:
Şöyle bir hesap yaptım Bill gates için. Eğer günde 20 milyon(eski para 20 trilyon) harcarsa, 40 sene sonra bitiyor parası. Zenginin malı çenemi yormakla kalmadı...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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1 Avatar
Asami Zdrenka 2 yıl
Laurene Powell gelsin beni ailemden istesin.
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Robinson_Crusoe 3 yıl
Şu Xiaomi kurucusu olan hıyarto, apple ve samsung kopyalamaktan başka ne yapmış allahını seversen, karambolden vurmuş voleyi,
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DH Misafiri 3 yıl
Rockefeller ve Rothschild gibi aileler Gorge Saros gibi insanlar gerçekte çok zengin özellikle Rus Yahudileri ile İntelin sahibi vb... Amerikan Federal Rezerv bankası bu ailelerin elinde. Düşünün Amerikan devletine özel bir firma para basıyor. Dünyanın vergisini veren ve gizli işler çevirmeyenlerin listesi bu. Ülkeleri deviren , dev vakıflı şirketler nerede. Rothschild ailesinin yöneticisi olan yaşlı adam -isminihatırlamıyorum- bir yıl kadar önce Şili bir sürü işler çevirmiş ve havaalanında pretesto edilmişti. Hiç bilinmeyen niceleri var. Zaten o adamlar bilinse yaptıklarından dolayı millet bunlar düşman olur çünkü dünyada semitizm en çok ABD'de var. Dünyanın geneli yahudileri sevmez. Bu arada tüm havayolu biletlerinden belli bir meblağ bunlara akar çünkü kullanılan yazılım bunların. Michael Moore ve diğer yabancı belgeselcilerin filimlerini izleyin görürsünüz. Adamlar belgeli konuşuyor.
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DH Misafiri 3 yıl
youtu.be/6B5rrZJPd4c devlet bahçelil komikk video izlleyin gülün...
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T-72 3 yıl
Rockefeller ailesi gizli saklı falan değil bu arada Nelson Rockefeller ABD başkan adayı bile olmuştu soğuk savaş döneminde
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AC_Hawker 3 yıl
paraya bah
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MahalleAndroidi 3 yıl
Yine paranoyaklar basmis forumu
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emmare 3 yıl
listede hata var zira ben yokum...an itibari ile 500 tl ile ayin sonunu getirebilecegim icin hamdolaun diyorum ve en zengin benim:)
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Intimate Secretary 3 yıl
Amd64x2
Master_Evil rockefellerlar nerde
aynen katılıyorum, bende rothschild ailesi nerede diye soruyorum. Hele soros, toplamda 10 trilyon dolar paranın kontrolü altında olduğu söyleniyor, liste banada çok inandırıcı gelmedi. Bu adamlar listedeki adamlarla yarışmak bir yana, onlara amele gözüyle bakabilecek kadar zengin adamlar.

Aslında konu tamamen şu şekilde dünyanın zenginleri sıralamasında şirket değerine veya aile değerine değil kişinin şahsına düşen nakit servete bakılıyor. Rockefeller ve Rothschild aileleri çok kalabalık bir aile daha doğrusu hanedanlık olduğu için kişi başına bu akdar yüksek miktarlarda servet düşmüyor. Neticede A.B.D, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin merkez bankası kontrollerini ve para basım haklarını ellerinde bulunduran bir aile tabi ki listede ki herkesten daha güçlü. Silah endistürisi, medya, sağlık, eğlence vs. her sektörde bu aileleri görmek mümkündür.
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KARACABEYY 3 yıl
ilk 50'de ülkemizden kimse girememiş.
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fthkn 3 yıl
masaüçyarımsaat
Hirsiz bill gates 1. Sırada

Hepsi hırsız.
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