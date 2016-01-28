2016 yılı itibariyle dünyanın en zengin 50 ismi açıklandı

Haber Müdürü
2016 yılında dünyanın en zenginlerine ilişkin bir liste yayınlayan Business Insider, toplamda 1,46 Milyar Dolar’lık kişisel servetleri ile önemli bir rakama hitap eden isimleri belirledi. Çoğunluğu ABD kökenli olan ve ABD’de kurulan şirketlerin arkasındaki isimler olan listede özellikle teknoloji dünyasının yakından tanıdığı isimler yer alıyor.
Listedeki teknoloji dünyasından isimler ve ilk 10’daki kişiler şöyle:
http://www.businessinsider.com/50-richest-people-on-earth-2016-1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bill Gates bu yıl da yine zirvedeki isim konumunda ancak ondan daha dikkat çekici bir isim var. O da Xiaomi kurucusu Lei Jun. Çin’in Apple’ı diye adlandırılan şirketini hızla büyüten Jun, şimdiden 14,4 Milyar Dolar’lık bir servetin sahibi durumunda.
Listedeki teknoloji dünyasından isimler ve ilk 10’daki kişiler şöyle:
- 49. James Simons – 14,3 Milyar Dolar – Renaissance Technologies
- 47. Laurene Powell – 14,4 Milyar Dolar - Steve Jobs’un eşi 5,5 Milyon Disney hissesi ve %7,3 Walt Disney ortağı
- 47. Lei Jun – 14,4 Milyar Dolar – Xiaomi kurucusu
- 43. Azim Premji – 16,5 Milyar Dolar – Hindistan’ın üçüncü büyük IT şirketi Wipro ortağı
- 40. Ma Huateng – 17,1 Milyar Dolar – Tencent Holding, WeChat, Tencent Games gibi markaların ortağı
- 39. Paul Allen – 18,3 Milyar Dolar – Bill Gates ile birlikte Microsoft kurucularından
- 36. Michael Dell – 18,9 Milyar Dolar – Dell’in sahibi
- 35. Li Ka-shing – 19,5 Milyar Dolar – Facebook, Skype, Spotify gibi şirketlerin melek yatırımcısı olarak adını duyurdu
- 30. Alwaleed bin Talal bin Abdul Aziz Al Saud – 22,5 Milyar Dolar – Twitter, Time Warner ve Motorola’da önemli hisseleri var
- 25. Phil Knight – 25,7 Milyar Dolar – Nike’ın sahibi
- 24. Steve Ballmer – 26,3 Milyar Dolar – Microsoft’un ilk yöneticisi ve Bill Gates’ten sonraki CEO’su
- 23. Jack Ma – 26,5 Milyar Dolar Alibaba Kurucusu
- 12. Sergey Brin – 37 Milyar Dolar – Google kurucusu
- 11. Larry Page – 38,5 Milyar Dolar – Google kurucusu
- 10. Ingvar Kamprad – 39,3 Milyar Dolar - IKEA Kurucusu
- 9. Michael Bloomberg – 42,1 Milyar Dolar – Bloomber, Finansal Hizmetler
- 8. Mark Zuckerberg – 42,8 Milyar Dolar – Facebook Kurucusu
- 7. Larry Ellison – 45,3 Milyar Dolar – Oracle kurucusu
- 6. Charles Koch – 46,8 Milyar Dolar – Koch Industries
- 5. David Koch – 47,4 Milyar Dolar – Koch Industries
- 4. Jeff Bezos – 56,6 M,şuar Dolar – Amazon Kurucusu
- 3. Warren Buffett – 60,7 Milyar Dolar – Berkshire Hathaway
- 2. Amancio Ortega – 66,8 Milyar Dolar – Inditex
- 1. Bill Gates – 87,4 Milyar Dolar – Microsoft kurucusu
http://www.businessinsider.com/50-richest-people-on-earth-2016-1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Youtube videoları mı? Bunlar gizli bilgi falan değil ki. Amerikan merkez bankası birkaç ailenin oluşturduğu bir banka konsorsiyumu tarafından yönetilir. Basılan her dolar için Amerikan devleti ve dolayısıyla tüm dünya bu bankalara borçlanır. Şu listedeki herkesin ne kadar zengin olacağına onlar karar veriyor. Daha ötesi var mı? Milleti eleştireceğine önce bir araştır bakalım, citibank, jp morgan, general electric-motors, exon-mobil, chevron gibi firmaların sahipleri kimler.