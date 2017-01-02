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2016'yı korku filmine dönüştüren fragman sosyal medyada büyük ilgi gördü

Sadece Türkiye için değil tüm dünya için oldukça sıkıntılı geçen 2016, Friend Dog Studios tarafından korku filmine dönüştürüldü. Bu sahte filmin yayınlanan fragmanı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
13,2b
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 2016 artık geride kalmış olsa da, geride bıraktığımız yılın insanlar üzerindeki travmatik etkisi uzun süre devam edecek gibi görünüyor. Sadece ülkemiz için değil tüm dünya için sıkıntılı geçen 2016 sona ererken, sosyal medyada birçok kişi geride bıraktığımız yıldan memnuniyetsizliğini paylaştı. Friend Dog Studios ise işi bir adım öteye götürdü ve 2016'yı sahte bir korku filmine dönüştürdü.
2016: The Movie adını taşıyan bu sahte korku filminin fragmanı 28 Aralık'ta YouTube üzerinden yayınlandı. Kısa sürede sosyal medyanın dikkatini çeken fragmanın YouTube'daki izlenme sayısı 3 milyona yaklaşırken, fragman Facebook ve Twitter gibi platformlarda da birçok kişi tarafından paylaşıldı ve izlendi.
Muhammed Ali ve David Bowie gibi sevilen ünlülerin ölmesi ile başlayan fragman, Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinden Brexit'e kadar birçok konuya değiniyor. 2016'nın uğursuzluğunu ilk eden tecrübe eden Samsung'un patlayan telefonu da 2016: The Movie'de kendisine yer buldu.

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deoksiriboz1001 2 yıl en beğenilen
dünyada o kadar olay olurken akıllarında sadece ölen ünlüler ve bir gorilin kalmış olması da enteresan olmuş gerçekten.
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GreyParrot 2 yıl Tugrul_512bit
Orijinalden alıntı: Tugrul_512bit
Aslında işlemciler için transistörler 2 nanometre üretiliyormuş da bize 10 nanometre diye yutturup, artan boşluğa transistör yerine plastik patlayıcı döşüyorlarmış mesela.



Amd işlemciler sırf o yüzden ucuzmuş diğer bir olasılık intel patlayıcı maliyetlerinden ötürü bir o kadar pahalı, sonra bir gün biz forumda amd mi intel mi diye tartışırken uydudan gelen bir sinyal ve
Orijinalden alıntı: Tugrul_512bitAslında işlemciler için transistörler 2 nanometre üretiliyormuş da bize 10 nanometre diye yutturup, artan boşluğa trans...
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***Respect*** 2 yıl
My phone literally exploded in my hand
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Ridianod 2 yıl
We are just getting started demesi de manidar olmuş. Daha sonra millete bu senenin boktan olacağını haber vermiştik demesinler 31.12.2017 de.
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Ohol Oula 2 yıl
İntel varken milan çöp
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deoksiriboz1001 2 yıl en beğenilen
dünyada o kadar olay olurken akıllarında sadece ölen ünlüler ve bir gorilin kalmış olması da enteresan olmuş gerçekten.
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Kartal Göz 2 yıl
Yapılan işi son derece amaçsız buldum.
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***Respect*** 2 yıl
My phone literally exploded in my hand
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Tugrul_512bit 2 yıl
Aslında işlemciler için transistörler 2 nanometre üretiliyormuş da bize 10 nanometre diye yutturup, artan boşluğa transistör yerine plastik patlayıcı döşüyorlarmış mesela.
2 Yanıt Yanıtla
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GreyParrot 2 yıl Tugrul_512bit
Orijinalden alıntı: Tugrul_512bit
Aslında işlemciler için transistörler 2 nanometre üretiliyormuş da bize 10 nanometre diye yutturup, artan boşluğa transistör yerine plastik patlayıcı döşüyorlarmış mesela.



Amd işlemciler sırf o yüzden ucuzmuş diğer bir olasılık intel patlayıcı maliyetlerinden ötürü bir o kadar pahalı, sonra bir gün biz forumda amd mi intel mi diye tartışırken uydudan gelen bir sinyal ve
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jubeii 2 yıl Tugrul_512bit
ondan mı intel daha pahalı yani. Daha pahalı patlayıcılar yerleştiriyor. AMD ucuza kaçıyor? amd ninki 1 adam öldürüyor.
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