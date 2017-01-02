2016'yı korku filmine dönüştüren fragman sosyal medyada büyük ilgi gördü

2016 artık geride kalmış olsa da, geride bıraktığımız yılın insanlar üzerindeki travmatik etkisi uzun süre devam edecek gibi görünüyor. Sadece ülkemiz için değil tüm dünya için sıkıntılı geçen 2016 sona ererken, sosyal medyada birçok kişi geride bıraktığımız yıldan memnuniyetsizliğini paylaştı. Friend Dog Studios ise işi bir adım öteye götürdü ve 2016'yı sahte bir korku filmine dönüştürdü.

2016: The Movie adını taşıyan bu sahte korku filminin fragmanı 28 Aralık'ta YouTube üzerinden yayınlandı. Kısa sürede sosyal medyanın dikkatini çeken fragmanın YouTube'daki izlenme sayısı 3 milyona yaklaşırken, fragman Facebook ve Twitter gibi platformlarda da birçok kişi tarafından paylaşıldı ve izlendi.

Muhammed Ali ve David Bowie gibi sevilen ünlülerin ölmesi ile başlayan fragman, Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinden Brexit'e kadar birçok konuya değiniyor. 2016'nın uğursuzluğunu ilk eden tecrübe eden Samsung'un patlayan telefonu da 2016: The Movie'de kendisine yer buldu.