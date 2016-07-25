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2017'de bütün Ford araçlarında CarPlay ve Android Auto yer alacak

Ford yaptığı açıklamada Car Play ve Android Auto desteğini bazı modellerde ve pahalı bir opsiyon olarak sunmak yerine Sync 3 eğlence sistemine sahip bütün 2017 model araçlarında sunacağını duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Ford yaptığı açıklamada 2017 model bütün araçlarında (tüm otomobiller, SUVler, pick-uplar vs.) akıllı telefonlar için desteğin yer alacağını doğruladı. Bütün hepsi Ford'un Sync 3 eğlence sistemiyle gelecekken Apple CarPlay ve Android Auto sistemlerini de içinde barındıracak.
Piyasada olan Escape, Fusion, Mustang ve Explorer gibi araçların 2017 modellerine sahip olanlar araç içi teknolojisini halihazırda kullanabiliyorken bu sistemleri kullanabiliyor. iPhone 5 veya daha yenisi ile Android Lollipop ve üzeri sürüme sahip kullanıcıların kullanabildiği sistemlerde haritalar, müzik, mesajlar ve hatta 3. parti uygulamalara erişim sağlanabiliyorken her iki sistem de sesli komut ile kullanılabiliyor.

https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news.html Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl en beğenilen
bu iyi olur bir ton para veriliyor özellikler neredeyse yok....
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alemburda34 3 yıl
Her modele ayni donanimla apple car play yada android auto yazilimi yuklenebiliyor mu bilemiyorum ama ozellikle bu sistemlerin yayginlasmasi acisindan Ford'un yaptigi onemli umarim diger firmalara ornek olur.
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selhamnes 3 yıl
2016 Ford Ranger çok güzel duruyor ama onda Sync 2 var bu demektir ki en az bir sene daha beklemek gerek
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Master_Evil 3 yıl
sync3 her araçta standart gelecekse sorun yok
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Infinitum 3 yıl
İki sistem desteği birden nasıl verilmiş? Dual boot gibi bir olay mı var acaba?
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kadirirdem 3 yıl en beğenilen
bu iyi olur bir ton para veriliyor özellikler neredeyse yok....
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