2017'de bütün Ford araçlarında CarPlay ve Android Auto yer alacak

Ford yaptığı açıklamada 2017 model bütün araçlarında (tüm otomobiller, SUVler, pick-uplar vs.) akıllı telefonlar için desteğin yer alacağını doğruladı. Bütün hepsi Ford'un Sync 3 eğlence sistemiyle gelecekken Apple CarPlay ve Android Auto sistemlerini de içinde barındıracak.

Piyasada olan Escape, Fusion, Mustang ve Explorer gibi araçların 2017 modellerine sahip olanlar araç içi teknolojisini halihazırda kullanabiliyorken bu sistemleri kullanabiliyor. iPhone 5 veya daha yenisi ile Android Lollipop ve üzeri sürüme sahip kullanıcıların kullanabildiği sistemlerde haritalar, müzik, mesajlar ve hatta 3. parti uygulamalara erişim sağlanabiliyorken her iki sistem de sesli komut ile kullanılabiliyor.

https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news.html