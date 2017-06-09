Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2018 Audi A8, 160 km/h hızla motor kapalı gidebilecek

Audi önümüzdeki ay Barselona'da tanıtmaya hazırlandığı tepe modeli A8'in yeni nesilinde yer alacak yeni yarı hibrit teknolojisini kamuoyuna duyurdu. Teknolojinin detayları haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,7b
1
74
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Audi'nin önümüzdeki ay tanıtmayı planladığı amiral gemisi modeli A8 beraberinde pek çok yenilik getirecek. Firma lansman öncesi modelde yer alacak önemli bir yeniliği kamoyuna duyurdu. Araçta su soğutmalı 48 volt alternatör marş motoruna yer veren firma bu motoru normal şarj motorunu tamamlayacak şekilde ön kısma yerleştirerek yarı hibrit bir sistem oluşturmuş. Bu sistemin aracın tüm versiyonlarında standart olarak sunacağını söyleyen firma, araca yerleştirdiği 10 Ah şarj kapasiteli ve 48 voltluk lityum-ion batarya ile de bu sistemi destekleyecek.
Sistemle birlikte yeni A8'ler 55-160 km/h hızlarında seyir ederken sürücü ayağını gazdan kestiğinde motoru kapatacak ve yakıt tasarrufu sağlayacak. Motoru kapalı konumda 40 saniyeye kadar tutabilen araç sürücü gaza bastığı anda yeni eklenen 48 voltluk alternatör marş motoru sayesinde hızlıca motoru çalıştıracak ve herhangi bir gecikme olmaksızın gaz tepkisi verecek.
Araca ayrıca "tahmini uygun başlatma" isimli akıllı bir start-stop sistemi de ekleyen firma, 22 km/h hız üzerinde etkinleşen ve A8'in ön kısmında yer alan kamera ve sensörler yardımıyla öndeki aracın hareket etmeye başladığını algılayacak ve sürücü halen fren yapıyor dahi olsa motoru otomatik olarak çalıştıracak ve böylelikle trafik akışı hızlanmış olacak.
Yeni geliştirilen yarı hibrit sistem ve akıllı güç aktarma organı yönetimi sayesinde, Audi A8, markanın belirttiğine göre 100 km’de 0.7 litreye kadar düşecek bir yakıt tüketimi verisine sahip olacak. Audi, dördüncü nesil A8'i 11 Temmuz’da Barcelona’da düzenlenecek özel bir etkinlikle lanse edecek.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
berkayjan 2 yıl en beğenilen
Audi A8 alan adam yakıt tasarrufunu napsın ya, A3 veya A4'e koyar insan
3 Yanıt Yanıtla +125
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
liebermann 2 yıl
arabanın bedeli 1 milyon , vergisi kaskosu bakımı yılda 25-30.000 TL..
ama 100 km'de 0.7 litre az yakacak teknoloji geliştirdiniz..
e tebrikler.. [:\-]
5 Yanıt Yanıtla +91
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kaplan261 2 yıl
Ne kadar basit düşünen insanlar var. Adamlar bu teknolojiyi pahalı araçlarda deniyorlar ki ücretini çıkarsın zamanla tutulunca uygun fiyatlı araçlarada getirecekler mesela hız sabitleme vb teknolojiler hep böyle b sınıfına geldi.
1 milyonluk araca bu teknolojiyi koyarsan ücretini çıkarır ve zamanla ucuzlar
a3 e koyarsan 110 binlik araç 125 bin oluverir.
8-9 seneye kalmaz onlarada gelir ekstra 1-2 bin liralık ücretle
Ne kadar basit düşünen insanlar var. Adamlar bu teknolojiyi pahalı araçlarda deniyorlar ki ücretini çıkarsın zamanla tutulunca uygun fiyatlı araçlarada getirec...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +66
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MK* 2 yıl
cebinizi değil, çevrenizi düşünün...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 2 yıl
Olay yakit tasarrufu saglamak degil emisyonlari azaltmak. Hibrid in mantigini cozememis ucuncu dunya insanlari ibretlik yorumlar yapiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cihat_, 2 yıl
Arkadaşlar çoğu şeyi basit düşünüyorsunuz, 0,7 litre bu arabanın sahibi için bir şey ifade etmeyebilir ama bu araç atıyorum 100 bin adet satılacak 100.000*0,7=70.000 litre yapar yani bu araçların her biri 100 km yaptığında 70.000 litre yakıt tasarrufu sağlanacak bu çok büyük bir rakam bu araçların 500 bin km kullanıldığını düşünün :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 2 yıl
Su teknoloji audide degil de lexusta olsa yazilacak yorumlar tam tersi olacakti. Millet nereden laf sokacagini sasirmis...KUDURUN.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 2 yıl
Haberi yazan yanlis yazmis. 0.7 litre tuketim diye bir sey yok. 0.7 litre daha az tuketecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
odeon99 2 yıl
Çok önemli, ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 2 yıl
kimsenin aklına VW in emisyon skandalı gelmemiş. bence yakıt tasarrufundan çok emisyon değerlerini düşürmeye yönelik bir çalışma.biliyorsunuz almanlar bu emisyon hilelerinden çok çekti. sanırım yazılım hilesi ile değilde gerçekten çabalayarak emison değerini düşürmeyi amaçlıyorlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glukhovsky 2 yıl
Her şey az yaksın cebime para kalsın değil, çevreyi daha az kirletecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
izkus35 2 yıl Wraith Todd
da ayri olacak :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
motoru hala daha ortaya koymamışlar !
ve dengeli bir araba yapmaya çalışıyorlar !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8688 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
audi, audi a8 ve
7 etiket daha 2018 a8 2018 audi a8 Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace" MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Essential Phone şimdiden 300 milyon dolar kazandı 2 yıl Engelli Samsung çalışanı şirket merkezinden 8.474 telefon çalarak 700 bin dolara sattı 2 yıl Çin'de Apple çalışanları kullanıcı verilerini satarken yakalandı 2 yıl Katar ulusal haber ajansının ardından Al Jazeera de hacklendi 2 yıl OnePlus 5'in ilk resmi görseli yayınlandı 2 yıl Otomobillerden ilham alan dizüstü bilgisayar: MSI Raider 2 yıl DonanımHaber ile Marmara Üniversitesi arasında iş birliği 2 yıl AirPods, tvOS 11 kullanan Apple TV ile otomatik olarak eşleşiyor 2 yıl PAYDAY 2 kısa bir süre için tamamen ücretsiz oldu 2 yıl OMTAS Füzesi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi 2 yıl Transformers: The Last Knight'tan yeni fragman 2 yıl Microsoft’un Türkiye’deki ilk mağaza içinde mağazası açıldı 2 yıl Microsoft’tan Direct Reality atağı 2 yıl Nvidia, HDR monitör etkinliğinde hile mi yaptı? 2 yıl Microsoft iş istasyonları için özel bir Windows 10 sürümü hazırlıyor 2 yıl Galaxy Note 8, Snapdragon 836 kullanan ilk telefon olabilir 2 yıl Nvidia’nın sanal madencilere özel sistemi ortaya çıktı 2 yıl iOS 11'le ses göstergesine de ayar geldi 2 yıl SoftBank, Boston Dynamics’i satın aldı 2 yıl Android O'nun 3. Geliştirici Önizlemesi yayınlandı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN 2018 Audi A8, 160 km/h hızla motor kapalı gidebilecek Sonraki Bu bilgisayarın 8 tane ekran kartı var: ASRock H110 Pro BTC+ 2 yıl IBM, büyük sorunlara çözüm arayacak yapay zeka programı başlattı 2 yıl BlackBerry'den güvenli "bağlı araçlar" için yeni yazılım 2 yıl ASUS'dan Mavi Mağara Router "Blue Cave" ön inceleme 2 yıl Honda 2018 yılında 2 adet elektrikli araç satışa sunmayı planlıyor 2 yıl Yeni nesil Volkswagen Polo, 16 Haziran'da tanıtılıyor 2 yıl Mikro-LED ekranlı Apple Watch, 2018 başında piyasada olabilir 2 yıl Samsung Galaxy Note 8 yine yaz sonlarında gelebilir 2 yıl Apple’ın çok özel ekran tamir aracı üçüncü taraf teknik servislere de geliyor 2 yıl Sony PlayStation VR satışları 1 milyonu aştı 2 yıl G.SKILL bellek hız rekorunu kırdı 2 yıl Katar, krizin nedeni olarak hackerları işaret ediyor 2 yıl Apple, iOS 11'le Microsoft'un Wi-Fi paylaşım özelliğini kopyaladı 2 yıl iOS 11 ile NFC yongası üçüncü taraf geliştiricilere de açılabilir 2 yıl Son şemalar sızdı: iPhone 8, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus seri üretimde 2 yıl HP kendi harici grafik kutusunu hazırlıyor 2 yıl Kült animelerden Cowboy Bebop dizi oluyor 2 yıl Efsane bilgisayar kasası yeniden: Cooler Master Cosmos 700p 2 yıl Google’dan drone’ları kontrol edecek hava trafik kontrol sistemi 2 yıl Helikopter kazaları yerli engel tanıma sistemine zemin hazırladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim