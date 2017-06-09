2018 Audi A8, 160 km/h hızla motor kapalı gidebilecek

Audi'nin önümüzdeki ay tanıtmayı planladığı amiral gemisi modeli A8 beraberinde pek çok yenilik getirecek. Firma lansman öncesi modelde yer alacak önemli bir yeniliği kamoyuna duyurdu. Araçta su soğutmalı 48 volt alternatör marş motoruna yer veren firma bu motoru normal şarj motorunu tamamlayacak şekilde ön kısma yerleştirerek yarı hibrit bir sistem oluşturmuş. Bu sistemin aracın tüm versiyonlarında standart olarak sunacağını söyleyen firma, araca yerleştirdiği 10 Ah şarj kapasiteli ve 48 voltluk lityum-ion batarya ile de bu sistemi destekleyecek.

Sistemle birlikte yeni A8'ler 55-160 km/h hızlarında seyir ederken sürücü ayağını gazdan kestiğinde motoru kapatacak ve yakıt tasarrufu sağlayacak. Motoru kapalı konumda 40 saniyeye kadar tutabilen araç sürücü gaza bastığı anda yeni eklenen 48 voltluk alternatör marş motoru sayesinde hızlıca motoru çalıştıracak ve herhangi bir gecikme olmaksızın gaz tepkisi verecek.

Araca ayrıca "tahmini uygun başlatma" isimli akıllı bir start-stop sistemi de ekleyen firma, 22 km/h hız üzerinde etkinleşen ve A8'in ön kısmında yer alan kamera ve sensörler yardımıyla öndeki aracın hareket etmeye başladığını algılayacak ve sürücü halen fren yapıyor dahi olsa motoru otomatik olarak çalıştıracak ve böylelikle trafik akışı hızlanmış olacak.

Yeni geliştirilen yarı hibrit sistem ve akıllı güç aktarma organı yönetimi sayesinde, Audi A8, markanın belirttiğine göre 100 km’de 0.7 litreye kadar düşecek bir yakıt tüketimi verisine sahip olacak. Audi, dördüncü nesil A8'i 11 Temmuz’da Barcelona’da düzenlenecek özel bir etkinlikle lanse edecek.