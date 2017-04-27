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2018 Polo GTI eski Golf GTI motoru ile gelecek

Volkswagen'in içinden gelen bilgilere göre yeni nesil Volkswagen Polo GTI, beşinci nesil Golf GTI'nin 2.0 litrelik turbo motorunu kullanacak. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,9b
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28
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Volkswagen'deki kaynakların AutoExpress'e yaptığı açıklamaya göre yeni Polo GTI'da güncel modeldeki 1.8 litrelik turbo motorun yerini 5. nesil Golf GTI'da gördüğümüz 200 beygir güç ve 280 Nm torka sahip olan 2.0 litrelik turbo benzinli motor alacak.
Güncel 1.8 litrelik motor 192 beygir güç üretirken, 6-ileri manuel şanzıman ile 320 Nm tork değeriyle, çift kavramalı otomatik şanzımanla ise 250 Nm tork değeriyle geliyor. Her ne kadar tork değerleri farklı olsa da modelin her iki versiyonu da 0-100 km/h hızlanmalarını 6,7 saniyede tamamlıyor.
Mevcut GTI modelinde olduğu gibi yeni model de alçaltılmış süspansiyon, elden geçirilmiş stil, GTI tarzı alaşım jantlar, farklı iç trimler ve XDS elektronik diferansiyel kilidi yer alacak.
Bu yılın başlarında Seat Ibiza ile ilk kez piyasaya sürülen MQB A0 platformunu kullanacak olan yeni Polo'nun da, Ibiza modelinde olduğu gibi öncekine nazaran daha geniş bir araç olması bekleniyor.

http://www.autoexpress.co.uk/volkswagen/polo/99253/new-2017-volkswagen-polo-gti-set-for-20-litre-power Yorum Yaz
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aycibin 2 yıl en beğenilen
bizim süperzeka hükümet bu müthiş vergilendirme sistemiyle piyasada alacak araba bırakmadı.millet emisyona göre vergilendirme yapmaya 5-6 yıl önce başladı.yıl olmuş 2017,motor hacmi nedir yahu
bizim süperzeka hükümet bu müthiş vergilendirme sistemiyle piyasada alacak araba bırakmadı.millet emisyona göre vergilendirme yapmaya 5-6 yıl önce başladı.yıl ...
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2 Yanıt Yanıtla +29
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senersongur 2 yıl
1.5 TSI 200ps motor yapmak yerine mal gibi 2.0 motor olması VW'ye yakışmamış.
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Master_Evil 1 yıl
günümüz için 2.0 turbo benzinliden 200hp çok düşük bir değer, opel 1.6 motordan çıkarıyor 200hp, ama vw polo için kafasında bunu limit bellemiş, 2.0 hacminde olunca da uzun ömürlü olmasını hedeflemiş, bu nedenlerden hp değeri anlayışla karşılanır da, asıl rezalet dsg ile alınca 250 tork olması, bari yağlı dsg koy rahat rahat 320 torkta çalışsın motor
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HydroAcidX 1 yıl
Ne bahtsız vatandaşlarız biz ya. Şu arabaya uygun fiyatlarla binmek varken, çile çekiyoruz.
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berkaydj 2 yıl
millet 1.6 motordan ne güçler alıyor bunlar hala yüksek hacim düşük güç.
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axaxa 2 yıl
Haberle yorumlar ne alaka 😄
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BekirTemel 2 yıl
Mantıklı hareket, motorlarının Eti'nden sütünden sırayla yararlandırıyor araçlarını (:
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TUG10 2 yıl
Wv beceremedi 1.4 Tsi 180'likte yağ yakma sorununu düzeltemedi, 1.8 Tsi koydu onun yerine.
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belekbeach 2 yıl
Büyük hacimli motor daha uzun ömürlü olur.
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volkan_kolay 2 yıl
Renault Clio RS 2.0 200HP
Honda Civic Type R 2.0 200HP
Gibi atmosferik yüksek devirli efsane motor olacaksa evet olsun ama 2.0 Litre Turbo 200HP bu araç için çok gereksiz bir motor, bugün PSA grubu bile 1.6 Litre THP 208HP ve THP 270HP gücünde motorlar üretiyor ki Volkswagen işin kolayına ucuzuna kaçma peşinde demekki..
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iquique 2 yıl volkan_kolay
volkan_kolay
Renault Clio RS 2.0 200HP
Honda Civic Type R 2.0 200HP
Gibi atmosferik yüksek devirli efsane motor olacaksa evet olsun ama 2.0 Litre Turbo 200HP bu araç için çok gereksiz bir motor, bugün PSA grubu bile 1.6 Litre THP 208HP ve THP 270HP gücünde motorlar üretiyor ki Volkswagen işin kolayına ucuzuna kaçma peşinde demekki..

hiç de gereksiz değil. yazılım, büyük turbo gibi modifiye sonrası çok rahat 300-400 hp'leri görür o motor.
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ssuqunet 2 yıl
308 gti alın daha iyi 260 beygir arac
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iquique 2 yıl ssuqunet
Orijinalden alıntı: ssuqunet
308 gti alın daha iyi 260 beygir arac

308 gti alana kadar Leon Cupra alırım.
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intifada54 2 yıl
Siz, her çıkan sıfır araçta yeni motormu var sanıyosunuz
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