2018 Polo GTI eski Golf GTI motoru ile gelecek

Volkswagen'deki kaynakların AutoExpress'e yaptığı açıklamaya göre yeni Polo GTI'da güncel modeldeki 1.8 litrelik turbo motorun yerini 5. nesil Golf GTI'da gördüğümüz 200 beygir güç ve 280 Nm torka sahip olan 2.0 litrelik turbo benzinli motor alacak.

Güncel 1.8 litrelik motor 192 beygir güç üretirken, 6-ileri manuel şanzıman ile 320 Nm tork değeriyle, çift kavramalı otomatik şanzımanla ise 250 Nm tork değeriyle geliyor. Her ne kadar tork değerleri farklı olsa da modelin her iki versiyonu da 0-100 km/h hızlanmalarını 6,7 saniyede tamamlıyor.

Mevcut GTI modelinde olduğu gibi yeni model de alçaltılmış süspansiyon, elden geçirilmiş stil, GTI tarzı alaşım jantlar, farklı iç trimler ve XDS elektronik diferansiyel kilidi yer alacak.

Bu yılın başlarında Seat Ibiza ile ilk kez piyasaya sürülen MQB A0 platformunu kullanacak olan yeni Polo'nun da, Ibiza modelinde olduğu gibi öncekine nazaran daha geniş bir araç olması bekleniyor.

http://www.autoexpress.co.uk/volkswagen/polo/99253/new-2017-volkswagen-polo-gti-set-for-20-litre-power