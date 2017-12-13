2019 Volkswagen Jetta'ya ait yeni eskiz görseller yayınlandı

Ocak ayındaki Detroit Otomobil Fuarındaki resmi lansmanı öncesi 2019 Jetta'nın profilden tasarım görselini paylaşan Volkswagen, şimdi de aracın son tasarımını gösteren farklı görseller paylaştı. Yeni görsellerde aracın ön ve arka tasarımının yanında iç tasarımı da yer alıyor.

En büyük değişim aracın ön kısmında yer alırken, yeni ızgara tasarımı markanın Arteon modelinden izler taşıyor. Yeni Jetta güncel modele göre daha gösterişli farlarla dikkat çekerken, arka kısım Audi A4'dekileri andıran arka lambalar ve dikkat çeken egzoz çıkışlarına sahip.

Aracın iç tasarımında sadelik ve zariflik göze çarparken, araçtaki tamamen dijital göstergeler ve bütünleşik bilgi-eğlence ekranı da tasarımın önemli ögeleri arasında. Güncel modele göre ebatlarının büyüyeceği bilinen yeni Jetta, Volkswagen Grubu'nun MQB platformunu temel alacak. Markanın 1.4 litrelik TSI motorunun güncel bir versiyonunu barındıracak olan yeni nesilde 8-ileri DSG çift kavrama otomatik şanzıman bulunacak.

Önümüzdeki aylarda 2019 model olarak tanıtılacak olan Jetta'yı, 2019 yılında 2020 model yeni Passat'ın takip etmesi bekleniyor.