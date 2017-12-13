Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2019 Volkswagen Jetta'ya ait yeni eskiz görseller yayınlandı

Arteon'dan izler taşıyan ve önümüzdeki haftalarda resmiyete kavuşması beklenen yeni Jetta'nın ön, arka ve iç tasarımını gösteren resmi eskiz görselleri kamuoyu ile paylaşıldı.
1 yıl
10,5b
1
31
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ocak ayındaki Detroit Otomobil Fuarındaki resmi lansmanı öncesi 2019 Jetta'nın profilden tasarım görselini paylaşan Volkswagen, şimdi de aracın son tasarımını gösteren farklı görseller paylaştı. Yeni görsellerde aracın ön ve arka tasarımının yanında iç tasarımı da yer alıyor.
En büyük değişim aracın ön kısmında yer alırken, yeni ızgara tasarımı markanın Arteon modelinden izler taşıyor. Yeni Jetta güncel modele göre daha gösterişli farlarla dikkat çekerken, arka kısım Audi A4'dekileri andıran arka lambalar ve dikkat çeken egzoz çıkışlarına sahip.
Aracın iç tasarımında sadelik ve zariflik göze çarparken, araçtaki tamamen dijital göstergeler ve bütünleşik bilgi-eğlence ekranı da tasarımın önemli ögeleri arasında. Güncel modele göre ebatlarının büyüyeceği bilinen yeni Jetta, Volkswagen Grubu'nun MQB platformunu temel alacak. Markanın 1.4 litrelik TSI motorunun güncel bir versiyonunu barındıracak olan yeni nesilde 8-ileri DSG çift kavrama otomatik şanzıman bulunacak.
Önümüzdeki aylarda 2019 model olarak tanıtılacak olan Jetta'yı, 2019 yılında 2020 model yeni Passat'ın takip etmesi bekleniyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
aykut12344 1 yıl en beğenilen
kimse koymamış hayret. boş donanım fotoları görünce aşağıdaki tepkiler gelir.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
2 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spinattimyalnizliga 1 yıl
8 ileri DSG...
Kuruysa geçmiş olsun. :)
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 1 yıl
VW tasarımcıları gerçekten bitmiş, yeni köklü bir değişim yok hatta araklama tasarım var, kendi tasarımını araklıyor bu sefer :)
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
akifsari 1 yıl
Yine ezik toplama bir tasarım

Önden egea konsol Alfa gulia Tabi kalite Meksika usulü😎

Fiat tasarlasın daha iyi 😀😀😀
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TurkishDrifter 1 yıl
İçi Giulia dan arak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Acht 1 yıl
VW nin 3. dunya ulkelerine sattigi sedan araba. Klasik taktik, 8 ileri DSG kobayı Jetta.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 1 yıl Acht
Ana pazari ABD. 8 ileri DSG yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elensar77 1 yıl
Beyaz fotoğraftaki araca bakarsak hiç satmaz bence. :)
Ayıca o direksiyon ne abi? Hiç mi aklınıza gelmedi değiştirmek. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FlyingUnderpants 1 yıl
Çizimler fena değil ama gerçeği beyaz araç gibiyse fiyasko. Honda Civic bu tasarımı çarpar, böler, çöpe atar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tayfun Sezgin 1 yıl
VW'nin baş tasarımcısı işi bırakıp Audi'ye geçti. Artık bunu kim tasarkadıysa bilemem. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onurcandmt 1 yıl
Sonunda yeni nesil DSG geliyor. Sanzimanin teknik verileri dayanabilecegi max guc kac olacak acaba? Sayet adam akilli dayanabilen bir sey olursa dizellerin de verileri o oranla artacaktir. 1.6 140 hp 330nm motorlar yakindir gibi geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Arteon'dan izler var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tyavas84 1 yıl
Jetta artik firmalarin arac filolari icin aldiklari bir model oldu. Yollarda egzoz borusundan patates sokulasi fluenceler gezecegine jettalar gezsin. en azindan premium hissi veriyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sistemli adam 1 yıl
Bildiğin passat bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10549 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Volkswagen, jetta ve
8 etiket daha vw jetta 2019 jetta 2019 volkswagen jetta Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace" MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Mahkeme kararı belli oldu: Booking.com Türkiye'ye geri dönebilir 1 yıl eBay Bitcoin'i ödeme yöntemlerine ekleyebilir 1 yıl Yapay zeka bu sefer de inşaat sektöründe 1 yıl 20 saat pil ömrü sunan dizüstü bilgisayar l HP Envy X2 1 yıl Ford yanıtladı: Fusion ve Mondeo'nun üretimi Çin'e mi kaydırılacak? 1 yıl TSK, ilk kez “Roket Koruma Ağı” sistemini kullanmaya başladı 1 yıl Inno3D’den GeForce GTX 1080 ayarında madencilik kartı 1 yıl LG, 2018 serisi Gram dizüstü bilgisayarlarını duyurdu 1 yıl TrueDepth geliştiricisine Apple’dan 390 milyon dolar yatırım 1 yıl Masaüstü AMD APU’ları görünmeye başladı 1 yıl Google Assistant tablet ve eski telefonlara geliyor 1 yıl Zorlu Enerji, Tesla kiralama platformu kuruyor 1 yıl Blue Origin'in roket denemesinden muhteşem görüntüler "Uzay turizmine doğru" 1 yıl Güvenlik açığı mı yoksa psikolojik açık mı? 1 yıl Trump, devlet kurumlarında Kaspersky kullanımını kanunen de yasakladı 1 yıl Orta sınıf Huawei Honor 9 Lite dört kamerayla geliyor 1 yıl Fransa okullarda cep telefonunu yasaklıyor 1 yıl NASA ve Google, bugün çok önemli bir keşif duyurusu yapmaya hazırlanıyor 1 yıl iOS 11.2.1 yayınlandı: HomeKit güvenlik açığı düzeltiliyor 1 yıl Ay'a reklam panoları dikecekler: Japon uzay şirketi, 90 milyon dolarlık yatırım aldı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN 2019 Volkswagen Jetta'ya ait yeni eskiz görseller yayınlandı Sonraki Microsoft ile IOTA ortak değilmiş 1 yıl Şimdiye kadar sadece 50.000 adet Essential Phone satıldı 1 yıl Intel Inside pazarlama programının bütçesi kesintiye uğruyor 1 yıl Yeni teknikle metastaz yapan hücreler anlık olarak takip edilebilecek 1 yıl Galaxy S9'un tasarımı ve renk seçenekleri sızdırıldı 1 yıl Google Duo artık Android arama ekranında 1 yıl Xiaomi Mi Router 3C incelemesi "Beyaz F/P canavarı mı acaba?" 1 yıl Borsa İstanbul, BISTcoin isimli kripto para için çalışmalara başladı 1 yıl Türkiye Kart ile tüm işlemler tek karttan yapılacak 1 yıl Adobe Lightroom CC artık fotoğrafları yapay zekayla otomatik olarak düzenleyebiliyor 1 yıl Mini, 2021 yılı için yeni bir SUV hazırlıyor 1 yıl Starbucks'ın ücretsiz Wi-Fi hizmetinin de bir bedeli varmış 1 yıl Ayasofya ve Sultanahmet, Star Wars mimarisine ilham olmuş 1 yıl 22.yüzyıla güç vermesi beklenen teknolojiler 1 yıl Twitter’da sıralı gönderi dönemi başlıyor 1 yıl Otoyollara gürültü perdesi ve ses yutan asfalt geliyor 1 yıl Star War: The Last Jedi ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl Türkiye'de Bitcoin: Yasal mı değil mi? 1 yıl Büyük sıçrama: Litecoin bir haftada yüzde 240 değer kazandı! 1 yıl Global silah satışları 5 yıl sonra artışa geçti: Aselsan ve TAI hızlı yükseliyor! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim