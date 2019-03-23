2019 model iPhone'lar kablosuz şarj paylaşımı özelliği ile geliyor

Japon haber sitesi Mac Otakara, Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği iPhone'ların, Wireless PowerShare desteği ile birlikte geleceğini iddia etti. IDT tarafından 2015 yılında tanıtılan bu teknoloji, mobil cihazların kablosuz olarak birbirlerini şarj edebilmelerine olanak tanıyor.

İlk olarak Mate 20 serisinde karşımıza çıkan Wireless PowerShare teknolojisi, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Galaxy S10 serisinde de yer alıyordu. Yeni nesil iPhone'ların Wireless PowerShare teknolojisi ile gelmesi artık telefonunuzdan yararlanarak diğer Apple cihazlarınızı da şarj edebileceğiniz anlamına geliyor. Örneğin herhangi bir şarj cihazına gerek duymadan rahatlıkla Apple Watch'unuzu şarj edebileceksiniz.

https://www.gsmarena.com/nextgen_iphone_to_come_with_wireless_powershare_capability-news-36182.php

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Şubat ayında Çinli analistda 2019 model’ların “iki taraflı” kablosuz şarj özelliği ile geleceğini iddia eden bir rapor yayınlamıştı. Raporda ayrıca yeni nesil'larınportu üzerindenkablosu ile daha hızlı kablolu şarj sunacağı da yer alıyordu.da yeniüzerinden'lık hızlı şarj imkanı sağlayacağını belirtiyor.