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2019 model iPhone'lar kablosuz şarj paylaşımı özelliği ile geliyor

İddialara göre Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği iPhone'lar daha önce Mate 20'de ve Galaxy S10'da görmüş olduğumuz Wireless PowerShare teknolojisi ile gelecek. Detaylar haberimizde.
1 ay
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19
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Japon haber sitesi Mac Otakara, Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği iPhone'ların, Wireless PowerShare desteği ile birlikte geleceğini iddia etti. IDT tarafından 2015 yılında tanıtılan bu teknoloji, mobil cihazların kablosuz olarak birbirlerini şarj edebilmelerine olanak tanıyor.
İlk olarak Mate 20 serisinde karşımıza çıkan Wireless PowerShare teknolojisi, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Galaxy S10 serisinde de yer alıyordu. Yeni nesil iPhone'ların Wireless PowerShare teknolojisi ile gelmesi artık telefonunuzdan yararlanarak diğer Apple cihazlarınızı da şarj edebileceğiniz anlamına geliyor. Örneğin herhangi bir şarj cihazına gerek duymadan rahatlıkla Apple Watch'unuzu şarj edebileceksiniz.
Şubat ayında Çinli analist Ming-Chi Kuo da 2019 model iPhone’ların “iki taraflı” kablosuz şarj özelliği ile geleceğini iddia eden bir rapor yayınlamıştı. Raporda ayrıca yeni nesil iPhone'ların USB-C portu üzerinden Lightning kablosu ile daha hızlı kablolu şarj sunacağı da yer alıyordu. Mac Otakara da yeni C94 Lightning konnektörünün, USB PD üzerinden 18W'lık hızlı şarj imkanı sağlayacağını belirtiyor.
https://www.gsmarena.com/nextgen_iphone_to_come_with_wireless_powershare_capability-news-36182.php Yorum Yaz
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AirSupport 1 ay en beğenilen
iPhone’un kendi bataryası zaten minnacık başkasını şarj etse kaç yazar.
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Bgood 1 ay
Sen başkasıyla bleutoothla bağlanmayan yada veri transferi yapamayan telefonsun sen bataryayı niye paylaşıyorsun yakışmadı Apple bey.
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addidas_85 1 ay
Önce kendi karnını doyursun hele ??
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Gt95 1 ay
bu tür sistemler tam doldurmak için tasarlanmamış acil durumlar için bir önlem ciğazlar kapanmasın diye
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Kerim5100 1 ay
Önce kablosuz şarj aletini çıkarsınlar ondan sonra şarjının düzünü tersini konuşuruz XD
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qoqoCAN 1 ay
ÖFFFF YENİLİĞE BAK. VAY ANASINI SAYIN SEYİRCİLER
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Xloud 1 ay
World first reverse charge in a iPhone ??
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Mhmmt4991 1 ay
Kendisine yetmeyen bataryayı paylaştırmak neyin kafası Apple bey.
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AtiMX4 1 ay
Nedense hep geriden geliyor. Başkaları önce icat edip kullanıyor geliştiriyor. Apple yeni teknolojiymiş gibi ballandırarak satıyor. Elmacılar da vaaavv adamlar yapmış diyor.
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Askaparta 1 ay
İki kişiden birinin ayfonu öğleden sonrayı görebilecekken ikisi de öğleyi göremeyecek.
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Ayyıldız Türk 1 ay
Şerefsizim benim aklıma gelmişti peki huawei de bizi görecek mi
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metehanturt 1 ay yeni yorumcu
Apple taklitçi değil daha iyisini yapmaya çalışır diye biliyorum. Ama. Yinede bu özellikle geçirirler
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Golden Gate 1 ay
Apple bu senede, ters kablosuz şarjı icat etti. 15.000 tl hazirlayin
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7 etiket daha iphone 11 2019 model iphone'lar kablosuz şarj paylaşımı wireless powershare Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Zeynep Yolcu
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