2020 Toyota RAV4 Plug-In Hybrid'in ilk görüntüsü yayınlandı

Japon otomobil devi Toyota, 2020 RAV4 Plug-In Hybrid modelinin ilk teaser görselini yayınladı. Şirket teaser'ını yayınladığı aracın lansmanını ise 20 Kasım 2019'da Los Angeles Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirecek.

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Toyota, RAV4 PHEV'in şimdiye kadarki en güçlü RAV4 olacağını ifade ederek hızlanma ve yol tutuşu da dahil olmak üzere "şaşırtıcı performans yetenekleri" sergileyeceğini söyledi.

Geri sayım başladı

Plug-in hibrid versiyonu göstereceği performansla, aracın 219 beygir güce sahip normal hibrit varyantını geride bırakacak. Yayınlanan görsel aracın siyah ızgara ve dikey LED sis farları gibi ufak tasarım farklılıkları taşıdığını gösteriyor.

Ayrıca yeni bir Süpersonik Kırmızı boya ve parlak krom jantlara sahip olduğunu da görüyoruz. Toyota RAV4 PHEV ile ilgili diğer tüm detaylar 20 Kasım'daki basın etkinliğinde duyurulacak.