2020’de e-ticaret sitelerinde en çok aratılan kelimeler neler?

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Zeo Agency araştırma şirketi, Türkiye’deki e-ticaret sitelerinin arama trafik, arama sorguları ve mobil uygulama indirilme sayılarını inceledi. 2020 yılının birinci çeyreği ile 2019 yılının birinci çeyreği karşılaştırıldı. Araştırma, “pazar yerleri” olarak geçen siteleri kapsıyor. Yani tek bir markanı satış yaptığı siteler dahil değil.

2020 Nisan’da en çok ziyaretçi alan 5 site

Site Ziyaret (Milyon) Trendyol 112,3 Hepsiburada 91,1 n11 66 Gittigidiyor 41,5 epttavm 31,1

Arama hacmindeki değişim

2020’nin birinci çeyreğinde ortalama aylık arama sayısı yaklaşık 39 milyon olarak gerçekleşti. 2019’un birinci çeyreğinde bu sayı yaklaşık 30 milyondu.

Günlük indirilme ve aktif kullanıcı sayısına göre yapılan değerlendirmeye göre Android platformundaki popüler uygulamalar sırasıyla Sahibinden, Trendyol, Letgo; iOS platformundaki popüler uygulamalar sırasıyla Hepsiburada, N11, Trendyol olarak belirlendi.

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2020 birinci çeyreğine en çok aranan kelimeler

Kelime Aylık ortalama aranma hacmi Xiaomi redmi note 8 1.000.000 iphone 11 1.000.000 akıllı saat 823.000 redmi note 8 823.000 xiaomi redmi note 8 pro 550.000 samsun a70 368.000 samsung a50 301.000 kahve makinası 246.000 bebek arabası 201.000 samsung a10 201.000 avize 165.000 huawei mate 20lite 165.000 bebek beşik 135.000 cep telefonları 135.000 mi band 4 135.000 oppo a9 135.000 redmi note 7 135.000 xiaomi note 8 135.000 yoyou 135.000 buhar makinası 110.000

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