2020’de e-ticaret sitelerinde en çok aratılan kelimeler neler?

Zeo Agency araştırma şirketi, Türkiye’deki e-ticaret sitelerinin arama trafik, arama sorguları ve mobil uygulama indirilme sayılarını inceledi. 2020 yılının birinci çeyreği ile 2019 yılının birinci çeyreği karşılaştırıldı. Araştırma, “pazar yerleri” olarak geçen siteleri kapsıyor. Yani tek bir markanı satış yaptığı siteler dahil değil.
2020 Nisan’da en çok ziyaretçi alan 5 site
|Site
|Ziyaret (Milyon)
|Trendyol
|112,3
|Hepsiburada
|91,1
|n11
|66
|Gittigidiyor
|41,5
|epttavm
|31,1
Arama hacmindeki değişim
2020’nin birinci çeyreğinde ortalama aylık arama sayısı yaklaşık 39 milyon olarak gerçekleşti. 2019’un birinci çeyreğinde bu sayı yaklaşık 30 milyondu.
Günlük indirilme ve aktif kullanıcı sayısına göre yapılan değerlendirmeye göre Android platformundaki popüler uygulamalar sırasıyla Sahibinden, Trendyol, Letgo; iOS platformundaki popüler uygulamalar sırasıyla Hepsiburada, N11, Trendyol olarak belirlendi.
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2020 birinci çeyreğine en çok aranan kelimeler
|Kelime
|Aylık ortalama aranma hacmi
|Xiaomi redmi note 8
|1.000.000
|iphone 11
|1.000.000
|akıllı saat
|823.000
|redmi note 8
|823.000
|xiaomi redmi note 8 pro
|550.000
|samsun a70
|368.000
|samsung a50
|301.000
|kahve makinası
|246.000
|bebek arabası
|201.000
|samsung a10
|201.000
|avize
|165.000
|huawei mate 20lite
|165.000
|bebek beşik
|135.000
|cep telefonları
|135.000
|mi band 4
|135.000
|oppo a9
|135.000
|redmi note 7
|135.000
|xiaomi note 8
|135.000
|yoyou
|135.000
|buhar makinası
|110.000
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letgonun sahibinden den daha fazla kullanılma sebebi de o hiçbir ayrıntı yok
insanımız garip bilgi almak istemiyor internet olmasa herhalde mağazaya gidip yarım kilo işlemci sar diyecek herkesi kendiniz gibi düşünmeyin istatistikler ortada