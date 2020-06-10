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    2020’de e-ticaret sitelerinde en çok aratılan kelimeler neler?

    Türkiye'de en fazla trafik alan e-ticaret sitelerinin 2020 birinci çeyreğinde en çok aratılan kelimeleri belli oldu.
    3 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,2b
    28
    9
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    2020’de e-ticaret sitelerinde en çok aratılan kelimeler neler?
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    Zeo Agency araştırma şirketi, Türkiye’deki e-ticaret sitelerinin arama trafik, arama sorguları ve mobil uygulama indirilme sayılarını inceledi. 2020 yılının birinci çeyreği ile 2019 yılının birinci çeyreği karşılaştırıldı. Araştırma, “pazar yerleri” olarak geçen siteleri kapsıyor. Yani tek bir markanı satış yaptığı siteler dahil değil.

    2020 Nisan’da en çok ziyaretçi alan 5 site

    Site Ziyaret (Milyon)
    Trendyol 112,3
    Hepsiburada 91,1
    n11 66
    Gittigidiyor 41,5
    epttavm 31,1

    Arama hacmindeki değişim

    2020’nin birinci çeyreğinde ortalama aylık arama sayısı yaklaşık 39 milyon olarak gerçekleşti. 2019’un birinci çeyreğinde bu sayı yaklaşık 30 milyondu.

    Günlük indirilme ve aktif kullanıcı sayısına göre yapılan değerlendirmeye göre Android platformundaki popüler uygulamalar sırasıyla Sahibinden, Trendyol, Letgo; iOS platformundaki popüler uygulamalar sırasıyla Hepsiburada, N11, Trendyol olarak belirlendi.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3090 ayak sesleri: Nvidia GDDR6X’e geçebilir – Titan ailesi son bulabilir"

    2020 birinci çeyreğine en çok aranan kelimeler

    Kelime Aylık ortalama aranma hacmi
    Xiaomi redmi note 8 1.000.000
    iphone 11 1.000.000
    akıllı saat 823.000
    redmi note 8 823.000
    xiaomi redmi note 8 pro 550.000
    samsun a70 368.000
    samsung a50 301.000
    kahve makinası 246.000
    bebek arabası 201.000
    samsung a10 201.000
    avize 165.000
    huawei mate 20lite 165.000
    bebek beşik 135.000
    cep telefonları 135.000
    mi band 4 135.000
    oppo a9 135.000
    redmi note 7 135.000
    xiaomi note 8 135.000
    yoyou 135.000
    buhar makinası 110.000


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    orientem (Orientus Prime) 10 dk.
    En çok aratılan Çin'li website, en çok aratılan Çin'li telefon.
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    tekin-71 (Fatih Tekin) 1 sa.
    Hemen akilli saate zam yapmislar namussuzlar
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    symbiat (symbiat karalama) 2 sa.
    o degilde n11 kupon falan yirtiyor kendini, millet yinede trendyola yigilmis, keske cinsiyet bilgiside olsa kullanicilarin profili bilebilsek. bu yukaridaki sitelerden pttyi dahil etmeden konusmak gerekirse ozellikle urun aciklamalari kisminda trendyol kotununde kotusu, adamlar hala mini etek satma kafasiyla islemci satmaya kalkiyorlar. hicmi bakmazsin rakiplere, baska sistelerden bakip trendyolda ucuzsa siparis veriyorum ki son 12 ayda tum alisverislerimi n11den nadiren gg den yapmisim.
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    Proprietor (Akif Altun) 2 sa. symbiat
    rakipleri ona bakmıyor mu insanlar ayrıntı istemiyor benim öğrendiğim o
    letgonun sahibinden den daha fazla kullanılma sebebi de o hiçbir ayrıntı yok

    insanımız garip bilgi almak istemiyor internet olmasa herhalde mağazaya gidip yarım kilo işlemci sar diyecek herkesi kendiniz gibi düşünmeyin istatistikler ortada
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    fitamino (Olgun Portakal) 2 sa. symbiat
    Trendyol genelde kadinlarin tercihi. Giyimde yuruyolar.
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    subaortik 2 sa.
    çorap değiştirir gibi telefon değiştiriyoruz listelerin yarısından fazlası telefon Türkiye'de akıllı telefon fizyolojik ihtiyaç olmuş memleketin bu telefon hastalığı ne zaman bitecek?
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    aniceman (an ice man a nice man) 3 sa.
    Bir kaç yıla kadar daha xiaomi yi bilmeyen insanımız artık xiaomiyi geçtim direkt markanın uygun fiyatlı modelini arıyor... Marka bilinirliğini sağlayan Xiaomi yi ve telefonlarda bu fiyatlara vesile olanları tebrik etmek lazım, başarılarından dolayı...
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