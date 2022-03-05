MWC22'ye damga vuran teknolojiler: Dövme yapan yazıcı, 18GB RAM'li telefon, 240W şarj ve dahası

- 240W gücünde Oppo SuperVOOC hızlı şarj: 9 dakikada %0'dan %100'e şarj
- Hem içe hem dışa katlanabilen telefon: TCL Ultra Flex
- Vücuda dövme yapan yazıcı: Prinker
- 18GB RAM'e sahip telefon: Lenovo Legion Y90
- ARM işlemcili ilk ThinkPad: Lenovo ThinkPad X13s
- Dünyanın ilk ticari Wi-Fi 7 çipi: Qualcomm FastConnect 7800
- Xiaomi'nin robot köpeği CyberDog
- Yorumlar
COVID-19 pandemisi sebebiyle iki yıldır düzenlenemeyen dünyanın en büyük mobil endüstri fuarı Mobil Dünya Kongresi, iki yıllık aranın ardından bu sene tekrardan kapılarını açtı. Pandeminin gölgesinde geçen fuar, beklenilenin aksine çok fazla heyecan uyandırmasa da dikkat çekici duyurulara da ev sahipliği yapmadı değil. İşte mobil teknoloji dünyasının geleceğinin şekillendiği fuara damga vuranlar:
240W gücünde Oppo SuperVOOC hızlı şarj: 9 dakikada %0'dan %100'e şarj
Oppo, Mobil Dünya Kongresi'nde dünyanın en hızlı akıllı telefon şarj teknolojisini duyurdu. 240W gücündeki SuperVOOC hızlı şarj teknolojisiyle 4500 mAh büyüklüğündeki pil, 9 dakikada %0'dan %100'e şarj olabiliyor. Oppo, yüksek hızlı şarjın pil sağlığına verdiği zararı ekarte etmek için de pil sağlığı motoru adını verdiği bir sistem geliştirmiş durumda. Özel bir çip ve yazılım tarafından kontrol edilen bu sistem sayesinde 1600 şarj döngüsünden sonra bile bataryanın orijinal kapasitesinin %80'ini korunuyor.
Hem içe hem dışa katlanabilen telefon: TCL Ultra Flex
Katlanabilir telefon konseptleriyle dikkatleri üzerine çeken TCL, MWC22'de 360 derece hem içe hem de dışa katlanabilen ekranlı telefonu TCL Ultra Flex'i duyurdu.
Vücuda dövme yapan yazıcı: Prinker
MWC22'nin el ilginç ürünlerinden biri de Prinker oldu. Mürekkep kartuşu şeklindeki el tipi bir mürekkep püskürtmeli yazıcı olan Prinker, vücudunuzun hemen hemen her yerine geçici dövmeler yapmanızı sağlıyor.
18GB RAM'e sahip telefon: Lenovo Legion Y90
Fuarın ses getiren ürünlerinden biri de oyun odaklı geliştirilen Lenovo Legion Y90 oldu. 18GB'a kadar RAM opsiyonu sunmasıyla dikkat çeken telefon, günümüz şartlarında bir akıllı telefonda olabilecek en üst donanımlara ev sahipliği yapıyor.
ARM işlemcili ilk ThinkPad: Lenovo ThinkPad X13s
MWC 2022 fuarında pek çok dizüstü bilgisayar sahneye çıkaran Lenovo’nun ilk kez ARM işlemciye yer verdiği bir ThinkPad modeli de vardı. ThinkPad X13s dizüstü modeli 29 saate varan rekor kullanım sürelerine ulaşıyor.
Dünyanın ilk ticari Wi-Fi 7 çipi: Qualcomm FastConnect 7800
MediaTek’in WiFi 7 teknolojisini ilk sergileyen şirket unvanını almasının ardından Qualcomm da ilk ticari Wi-Fi 7 çözümünü Mobil Dünya Kongresi'nde duyurdu. Qualcomm FastConnect 7800 çipi, 5.8 Gbps hız ve 2 ms'nin altında gecikme süresi vadediyor. İlk Wi-Fi 7 cihazlarının 2025 yılına kadar kullanıma sunulmasını beklemiyor.
Xiaomi'nin robot köpeği CyberDog
Geçtiğimiz yıl ağustos ayında duyurulan robot köpek CyberDog, MWC22'de sahneye çıkan en ilginç ürünlerden biri oldu. CyberDog, NVIDIA Jetson Xavier NX çipini temel alıyor ve çevresini algılamasını sağlayan ultrasonik, kamera ve GPS alıcıları dahil 11 sensöre sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..