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    Lenovo Legion Y90 tanıtıldı: Yok yok

    Lenovo Legion Y90 oyuncu odaklı telefonda 6 adet tetik tuşu, RGB aydınlatma, çift titreşim motoru, SSD+UFS kullanımı, 144Hz tazeleme hızı, büyük stereo hoparlörler gibi detaylar yer alıyor.
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    Lenovo Legion Y90
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    Oyuncu odaklı akıllı telefonlarda çıtanın her geçen yıl daha da yükseldiğini görüyoruz. Üreticiler bir konsol kontrolcüsü hissiyatı yaşatabilmek için farklı çözümlerle telefonlarını destekliyor. Lenovo Legion Y90 buna en iyi örnek.

    Lenovo Legion Y90 özellikleri

    • 6.9 inçlik 2460x1080 piksel E4 AMOLED ekran
    • Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti
    • 8GB/12GB/16GB/18GB RAM
    • 256GB/640GB depolama
    • 64MP+13MP arka kamera
    • 16MP ön kamera
    • 5600mAh batarya
    • 68W hızlı şarj
    • RGB arka aydınlatma

    Lenovo Legion Y90 akıllı telefon modeli adeta yok yok diyeceğimiz donanımlar yer alıyor. İlk olerak AMOLED ekran 1300 nit tepe parlaklık değerine sahip ve 144Hz seviyesine kadar kademeli olarak batarya durumuna göre tazeleme hızını değiştirebiliyor. Dokunmatik tarama hızı 720Hz iken tepki süresi de 3.4ms.

    Sağ kısımda 4 adet tetik tuşu, sol kısımda da iki adet dokunmatik tetik yüzeyi yer alıyor. Çift Z eksenli titreşim motoru yoğunluğu arttırırken 1.48cc çift stereo hoparlör önceki modele göre yüzde 40 daha yüksek ses çıkarıyor.

    Lenovo Legion Y90
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    Telefonda bir adet USB 3.1 Gen 2 Tip-C ve bir adet USB 2.0 Tip-C girişi yer alıyor. Bu hızlı şarj için gerekli. Diğer bir dikkat çekici özellik ise UFS 3.1 ve SSD belleklerin RAID 0 olarak tek bellek gibi işlem görmesi. Bu özellik sadece en tepe versiyonda yer alıyor ve toplamda 640GB depolama elde ediliyor. Gelişmiş kablosuz bağlantılar sunan Lenovo Legion Y90 akıllı telefon modeli Çin’de ön siparişe başladı.

    Lenovo Legion Y90 fiyatı

    Lenovo Legion Y90 12GB/256GB

    680$

    Lenovo Legion Y90 16GB/256GB

    715$

    Lenovo Legion Y90 18GB/640GB

    820$
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    sedatistan 1 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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