DRAM bellek fiyatları yüzde 40 düşüş yaşadı

Tam Boyutta Gör 2022 yılı teknoloji sektörü için pek de iyi geçmedi. Teknoloji firmalarının hisseleri 400 milyar dolar değer kaybederken elektronik cihaz ve yongalara olan talep de azalma yaşadı. Bunun sonucunda ortalama fiyatlar da düştü.

DRAM pazarında kan kaybı

Yapılan araştırmalara göre DRAM spot pazar fiyatları 2022 yılında yüzde 40 civarında düşüş yaşadı. Ocak ayından sonbahar sonlarına kadar pek çok kategoride fiyatlar en düşük seviyelere geriledi. Özellikle DDR4 ve DDR3 bellek devrelerinin büyük kayıplar yaşadığı belirtiliyor.

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Diğer bir ilginç gelişme ise 8GB DDR5 RAM modüllerin yüzde 43 oranında değer kaybetmesi oldu. Yılın başlarında DDR5 RAM bellekler oldukça pahalıydı ve premium seviyelerde geziniyordu. Yaklaşık 9 ay dişini sıkan bir kullanıcı neredeyse yarı yarıya fiyat indiriminin tadını çıkardı. Örneğin 2x 8GB DDR5 kitler 63$ seviyesine kadar geriledi.

Kaynaklar 2023 yılının da pek ümit verici olmadığını düşünüyor. Düşük seyreden talep nedeniyle DRAM üreticileri üretimi kısmak zorunda kalıyor. Stoklar biriktiği için de fiyat artığı pek mümkün görünmüyor.

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2022 yılı DRAM sektörüne kâbus oldu