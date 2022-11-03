Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Qualcomm doğruladı: iPhone 15, Apple'ın kendi modemini kullanmayacak

    Apple, 2023 iPhone 15 modellerinde de kendi modemini kullanmayacak. Qualcomm, Apple’a modem yongaları tedarik etmeye devam edecek.                               
    Oy Ver
    Apple iPhone 15 Qualcomm modem Tam Boyutta Gör
    Apple, 2023 iPhone 15 serisi için Qualcomm’dan modem çipleri almaya devam edecek. Şirket, Apple cihazları için modem yongalarının büyük çoğunluğunu sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

    Qualcomm, Apple'ın modem tedarikçisi olmaya devam edecek

    Apple, kendi modem teknolojisini geliştirerek Qualcomm’a olan bağımlılığını azaltmak için çalışıyor ancak Apple çipleri 2023 etkinliğine yetişmeyecek gibi görünüyor. Apple’ın kendi modem çipini iPhone’lar ve diğer cihazlarda kullanıma hazır hale getirmesi fazla zaman alacak. Apple analisti Kuo da Haziran 2022’de Apple’ın 5G modem çipi üzerindeki çalışmasının başarısız olduğunu ve Qualcomm’un 2023 iPhone serisi için Apple’ın modem tedarikçisi olarak kalacağını söylemişti.

    Apple, 2019’da 1 milyar dolara Intel’in akıllı telefon modem bölümünü satın aldı. Apple, satın alma ile 17.000’den fazla patent, 2200’den fazla Intel çalışanından oluşan bir portföy kazandı. Ancak Qualcomm ve Apple, patent telif ücretlerine ilişkin mahkemelik oldu, sonunda da 2025’te sona erecek 6 yıllık bir anlaşmaya vardılar.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 2 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız