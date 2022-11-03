Qualcomm doğruladı: iPhone 15, Apple'ın kendi modemini kullanmayacak

Qualcomm, Apple'ın modem tedarikçisi olmaya devam edecek
Apple, kendi modem teknolojisini geliştirerek Qualcomm’a olan bağımlılığını azaltmak için çalışıyor ancak Apple çipleri 2023 etkinliğine yetişmeyecek gibi görünüyor. Apple’ın kendi modem çipini iPhone’lar ve diğer cihazlarda kullanıma hazır hale getirmesi fazla zaman alacak. Apple analisti Kuo da Haziran 2022’de Apple’ın 5G modem çipi üzerindeki çalışmasının başarısız olduğunu ve Qualcomm’un 2023 iPhone serisi için Apple’ın modem tedarikçisi olarak kalacağını söylemişti.
Apple, 2019’da 1 milyar dolara Intel’in akıllı telefon modem bölümünü satın aldı. Apple, satın alma ile 17.000’den fazla patent, 2200’den fazla Intel çalışanından oluşan bir portföy kazandı. Ancak Qualcomm ve Apple, patent telif ücretlerine ilişkin mahkemelik oldu, sonunda da 2025’te sona erecek 6 yıllık bir anlaşmaya vardılar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence