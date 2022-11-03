Qualcomm doğruladı: iPhone 15, Apple'ın kendi modemini kullanmayacak

Tam Boyutta Gör Apple, 2023 iPhone 15 serisi için Qualcomm’dan modem çipleri almaya devam edecek. Şirket, Apple cihazları için modem yongalarının büyük çoğunluğunu sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Qualcomm, Apple'ın modem tedarikçisi olmaya devam edecek

Apple, kendi modem teknolojisini geliştirerek Qualcomm’a olan bağımlılığını azaltmak için çalışıyor ancak Apple çipleri 2023 etkinliğine yetişmeyecek gibi görünüyor. Apple’ın kendi modem çipini iPhone’lar ve diğer cihazlarda kullanıma hazır hale getirmesi fazla zaman alacak. Apple analisti Kuo da Haziran 2022’de Apple’ın 5G modem çipi üzerindeki çalışmasının başarısız olduğunu ve Qualcomm’un 2023 iPhone serisi için Apple’ın modem tedarikçisi olarak kalacağını söylemişti.

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Apple, 2019’da 1 milyar dolara Intel’in akıllı telefon modem bölümünü satın aldı. Apple, satın alma ile 17.000’den fazla patent, 2200’den fazla Intel çalışanından oluşan bir portföy kazandı. Ancak Qualcomm ve Apple, patent telif ücretlerine ilişkin mahkemelik oldu, sonunda da 2025’te sona erecek 6 yıllık bir anlaşmaya vardılar.

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2023 iPhone 15, Qualcomm 5G modem kullanacak