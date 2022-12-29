WhatsApp'a 2023'te gelecek yeni özellikler

- 1. Mesaj düzenleme
- 2. Görüntülü aramalarda Resim içinde resim (PIP)
- 3. Sesli durum güncellemesi
- 4. Mesajları tarihe göre arama
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Aşağıda sıralanan yeniliklerin tamamı WhatsApp'ın beta sürümlerinde de görülmüştü. Bu özelliklerin sadece belli test kullanıcılarına değil, tüm kullanıcılara açık olacak şekilde ana sürümde yer alması an meselesi.
1. Mesaj düzenleme
WhatsApp'ta mesajların düzenlenebilmesi bir süredir tartışma konusuydu. Çok talep edilen bu özelliğin nihayet 2023'te gelmesi bekleniyor. Yeni özellikle birlikte artık mesajlar gönderildikten sonra 15 dakika içinde düzenlenebilecek.
2. Görüntülü aramalarda Resim içinde resim (PIP)
Görüntülü aramalar sırasında Resim içinde resim (PIP) özelliği, çoklu görevler için çok kullanışlı bir işlev. Bu, bir arkadaşınızla sohbet ederken cihazınızda başka bir şey yapmak için WhatsApp uygulamasından ayrılabileceğiniz anlamına geliyor.
3. Sesli durum güncellemesi
Pek çok kişi WhatsApp'ta durum güncelleme özelliğini kullanıyor. Ancak önümüzdeki yıl sesli güncellemeler şeklinde hoş bir ekleme olabilir. Sızan bilgilere göre, durum güncellemelerinize 30 saniyeye kadar sesli not gönderebileceksiniz.
4. Mesajları tarihe göre arama
Son yıllarda WhatsApp'ta arama çok gelişti, ancak binlerce konuşmayı elemek hala zor olabilir. Neyse ki geliştiriciler sonuçları daraltmak için başka bir yol üzerinde çalışıyorlar. Sızıntılar mesaj aramalarında tarih aralığı belirlemek için bir araç geliştirildiğini gösteriyor ve bu işlevin de 2023 yılında kullanıcılara açılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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