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    WhatsApp'a 2023'te gelecek yeni özellikler

    2023 yılı WhatsApp için hızlı başlayacak. Popüler sohbet uygulaması önümüzdeki yıl için kullanıcı deneyimini ileri seviyeye taşıyan pek çok yeni özellik hazırlıyor.
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    whatsapp yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a gelmesi en çok beklenen özellikler belli oldu. İşte 2023 yılında uygulamada görmeyi umduğumuz ve zaten sızdırılmış olan dört yeni özellik.

    Aşağıda sıralanan yeniliklerin tamamı WhatsApp'ın beta sürümlerinde de görülmüştü. Bu özelliklerin sadece belli test kullanıcılarına değil, tüm kullanıcılara açık olacak şekilde ana sürümde yer alması an meselesi.

    1. Mesaj düzenleme

    WhatsApp'ta mesajların düzenlenebilmesi bir süredir tartışma konusuydu. Çok talep edilen bu özelliğin nihayet 2023'te gelmesi bekleniyor. Yeni özellikle birlikte artık mesajlar gönderildikten sonra 15 dakika içinde düzenlenebilecek.

    whatsapp mesaj düzenleme özelliği Tam Boyutta Gör

    2. Görüntülü aramalarda Resim içinde resim (PIP)

    Görüntülü aramalar sırasında Resim içinde resim (PIP) özelliği, çoklu görevler için çok kullanışlı bir işlev. Bu, bir arkadaşınızla sohbet ederken cihazınızda başka bir şey yapmak için WhatsApp uygulamasından ayrılabileceğiniz anlamına geliyor.

    whatsapp pencere içinde pencere özelliği Tam Boyutta Gör
    Halihazırda beta test kullanıcıları tarafından deneniyor ve 2023'ün başlarında herkes için kullanıma sunulması bekleniyor.

    3. Sesli durum güncellemesi

    Pek çok kişi WhatsApp'ta durum güncelleme özelliğini kullanıyor. Ancak önümüzdeki yıl sesli güncellemeler şeklinde hoş bir ekleme olabilir. Sızan bilgilere göre, durum güncellemelerinize 30 saniyeye kadar sesli not gönderebileceksiniz.

    whatsapp sesli durum güncellemesi Tam Boyutta Gör

    4. Mesajları tarihe göre arama

    Son yıllarda WhatsApp'ta arama çok gelişti, ancak binlerce konuşmayı elemek hala zor olabilir. Neyse ki geliştiriciler sonuçları daraltmak için başka bir yol üzerinde çalışıyorlar. Sızıntılar mesaj aramalarında tarih aralığı belirlemek için bir araç geliştirildiğini gösteriyor ve bu işlevin de 2023 yılında kullanıcılara açılması bekleniyor.

    whatsapp mesajları tarihe göre filtreleme Tam Boyutta Gör
    Ne yazık ki, yeni özelliklerin sunulacağı kesin tarih bilinmiyor. Geçtiğimiz gün, WhatsApp'ın 2023 yılında artık hangi cihazlarda çalışmayacağı ortaya çıkmıştı. Liste büyük ve Apple, Samsung ve Huawei dahil olmak üzere birçok popüler markanın akıllı telefonlarını içeriyor. Cihazınızın "elveda" listesinde olup olmadığını makalemizde linkini paylaştığımız ilgili haberimizden kontrol edebilirsiniz.
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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 2 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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    1406 kez okundu.
    6 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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