WhatsApp'a 2023'te gelecek yeni özellikler

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a gelmesi en çok beklenen özellikler belli oldu. İşte 2023 yılında uygulamada görmeyi umduğumuz ve zaten sızdırılmış olan dört yeni özellik.

WhatsApp, 2023 yılında artık bu telefon modellerinde çalışmayacak 2 gün önce eklendi

Aşağıda sıralanan yeniliklerin tamamı WhatsApp'ın beta sürümlerinde de görülmüştü. Bu özelliklerin sadece belli test kullanıcılarına değil, tüm kullanıcılara açık olacak şekilde ana sürümde yer alması an meselesi.

1. Mesaj düzenleme

WhatsApp'ta mesajların düzenlenebilmesi bir süredir tartışma konusuydu. Çok talep edilen bu özelliğin nihayet 2023'te gelmesi bekleniyor. Yeni özellikle birlikte artık mesajlar gönderildikten sonra 15 dakika içinde düzenlenebilecek.

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2. Görüntülü aramalarda Resim içinde resim (PIP)

Görüntülü aramalar sırasında Resim içinde resim (PIP) özelliği, çoklu görevler için çok kullanışlı bir işlev. Bu, bir arkadaşınızla sohbet ederken cihazınızda başka bir şey yapmak için WhatsApp uygulamasından ayrılabileceğiniz anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Halihazırda beta test kullanıcıları tarafından deneniyor ve 2023'ün başlarında herkes için kullanıma sunulması bekleniyor.

3. Sesli durum güncellemesi

Pek çok kişi WhatsApp'ta durum güncelleme özelliğini kullanıyor. Ancak önümüzdeki yıl sesli güncellemeler şeklinde hoş bir ekleme olabilir. Sızan bilgilere göre, durum güncellemelerinize 30 saniyeye kadar sesli not gönderebileceksiniz.

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4. Mesajları tarihe göre arama

Son yıllarda WhatsApp'ta arama çok gelişti, ancak binlerce konuşmayı elemek hala zor olabilir. Neyse ki geliştiriciler sonuçları daraltmak için başka bir yol üzerinde çalışıyorlar. Sızıntılar mesaj aramalarında tarih aralığı belirlemek için bir araç geliştirildiğini gösteriyor ve bu işlevin de 2023 yılında kullanıcılara açılması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Ne yazık ki, yeni özelliklerin sunulacağı kesin tarih bilinmiyor. Geçtiğimiz gün, WhatsApp'ın 2023 yılında artık hangi cihazlarda çalışmayacağı ortaya çıkmıştı. Liste büyük ve Apple, Samsung ve Huawei dahil olmak üzere birçok popüler markanın akıllı telefonlarını içeriyor. Cihazınızın "elveda" listesinde olup olmadığını makalemizde linkini paylaştığımız ilgili haberimizden kontrol edebilirsiniz.

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