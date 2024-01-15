2023 yılında otomotivden 441 milyar TL tutarında ÖTV toplandı

ÖTV’nin yüzde 47’si otomotiv sektöründen
Merkezi yönetim bütçe gelirleri 2023 yılında 5 trilyon 210 milyar 488 milyon TL olarak gerçekleşirken bunun 4 trilyon 500 milyar 866 milyon TL vergi gelirlinden oluştu. Toplam vergi gelirinin kabaca yüzde 10’u ise motorlu taşıtlardan elde edildi. Bununla birlikte MTV geliri 2023 yılında 40.1 milyar TL olurken Ek MTV geliri ise 30 milyar TL oldu.Kaynakça https://t24.com.tr/yazarlar/murat-bati/2023-yili-vergi-karnesi,43124 https://www.hmb.gov.tr/2023-aralik-ayi-butce-gerceklesme-sonuclari Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.