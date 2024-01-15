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    Anlık Bildirim

    2023 yılında otomotivden 441 milyar TL tutarında ÖTV toplandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılına ilişkin bütçe verilerini açıkladı. Paylaşılan verilere göre 2023 yılında otomotivden 441 milyar TL tutarında ÖTV geliri elde edildi.
    2023 yılında otomotivden 441 milyar TL tutarında ÖTV toplandı Tam Boyutta Gör
    Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılının bütçe gerçekleşmeleri raporunu yayınladı. Bütçe, 2023 yılı bütçe kanununda hedeflenen 660 milyar TL'lik bütçe açığının iki katından fazla açık verdi. Bütçe açığı 1 trilyon 375 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre ise bütçe açığı yüzde 864 arttı. Bununla birlikte vergi gelirlerinin yüzde 53'ü KDV ve ÖTV’den oluştu. Tahsil edilen ÖTV gelirinin neredeyse yarısı ise motorlu taşıtlardan elde edildi.

    ÖTV’nin yüzde 47’si otomotiv sektöründen

    2023 yılında otomotivden 441 milyar TL tutarında ÖTV toplandı Tam Boyutta Gör
    2023 yılında tahsil edilen toplam Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) yüzde 47,5’i veya 441.2 milyar TL’si motorlu taşıtlardan elde edildi. 2022 yılında ise bu 167,1 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Dolayısıyla yıldan yıla motorlu taşıtlardan elde edilen ÖTV gelirinde yüzde 164’lük bir artış yaşanmış durumda. Aynı dönemde otomotiv pazarı ise yüzde 55 oranında büyüyerek satışlarını 827 bin adette 1.283 milyona çıkardı.

    Merkezi yönetim bütçe gelirleri 2023 yılında 5 trilyon 210 milyar 488 milyon TL olarak gerçekleşirken bunun 4 trilyon 500 milyar 866 milyon TL vergi gelirlinden oluştu. Toplam vergi gelirinin kabaca yüzde 10’u ise motorlu taşıtlardan elde edildi. Bununla birlikte MTV geliri 2023 yılında 40.1 milyar TL olurken Ek MTV geliri ise 30 milyar TL oldu.

    Kaynakça https://t24.com.tr/yazarlar/murat-bati/2023-yili-vergi-karnesi,43124 https://www.hmb.gov.tr/2023-aralik-ayi-butce-gerceklesme-sonuclari
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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