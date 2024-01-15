Tam Boyutta Gör Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılının bütçe gerçekleşmeleri raporunu yayınladı. Bütçe, 2023 yılı bütçe kanununda hedeflenen 660 milyar TL'lik bütçe açığının iki katından fazla açık verdi. Bütçe açığı 1 trilyon 375 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre ise bütçe açığı yüzde 864 arttı. Bununla birlikte vergi gelirlerinin yüzde 53'ü KDV ve ÖTV’den oluştu. Tahsil edilen ÖTV gelirinin neredeyse yarısı ise motorlu taşıtlardan elde edildi.

ÖTV’nin yüzde 47’si otomotiv sektöründen

Tam Boyutta Gör 2023 yılında tahsil edilen toplam Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) yüzde 47,5’i veya 441.2 milyar TL’si motorlu taşıtlardan elde edildi. 2022 yılında ise bu 167,1 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Dolayısıyla yıldan yıla motorlu taşıtlardan elde edilen ÖTV gelirinde yüzde 164’lük bir artış yaşanmış durumda. Aynı dönemde otomotiv pazarı ise yüzde 55 oranında büyüyerek satışlarını 827 bin adette 1.283 milyona çıkardı.

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Merkezi yönetim bütçe gelirleri 2023 yılında 5 trilyon 210 milyar 488 milyon TL olarak gerçekleşirken bunun 4 trilyon 500 milyar 866 milyon TL vergi gelirlinden oluştu. Toplam vergi gelirinin kabaca yüzde 10’u ise motorlu taşıtlardan elde edildi. Bununla birlikte MTV geliri 2023 yılında 40.1 milyar TL olurken Ek MTV geliri ise 30 milyar TL oldu.

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2023 yılında otomotivden 441 milyar TL tutarında ÖTV toplandı