Apple, iPhone 15 serisini satmakta zorlanıyor: Önceki modeller revaçta

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın iPhone 16 serisin tanıtmasına birkaç ay kala ortaya çıkan bir veri, şirketin iPhone 15 serisini satmakta zorlandığını gösteriyor. Dolayısıyla Apple, elindeki iPhone 15 stoğunu eritmekte zorlanabilir.

Yeni modellerin payı %79'dan %67'e geriledi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz seneyle kıyaslandığında iPhone 15 serisinin toplam iPhone satışlarındaki payının düşüş gösterdiği görülüyor. Geçtiğimiz sene Haziran ayında iPhone 14 serisi, toplam iPhone satışlarının %79'unu oluştururken, bu sene aynı dönemde iPhone 15 serisi toplam satışların %67'sini oluşturabilidi. Özellikle Pro olmayan modellerdeki düşüş dikkat çekici. Apple'ın bu düşüşü iPhone 14 ve iPhone 13 ile telafi ettiği görülüyor. Bu noktada tek istisnanın iPhone 15 Pro Max olduğu görülüyor. 15 Pro Max ile gelen tetraprizma periskop kameranın, bu modele olan ilgiyi artırdığı tahmin ediliyor.

M5 MacBook Pro, yeni kompakt kamera modülüyle gelecek 18 sa. önce eklendi

Normal iPhone 15 modellerinin önceki modellere göre çok fazla yenilik ortaya koyamaması bu düşüşün en büyük sebeplerinden beri. Müşterilerin, iPhone 16 ile gelecek üretken yapay zeka özellikleri nedeniyle iPhone 15'e olan ilgisinin düşmesi de önemli bir etken olarak görünüyor.

Analistler iPhone 16 serisinden yüksek satış performansı beklemese de, Apple'ın tedarikçilerine 2024 için 90 milyon adet üretim yapmalarını söylediği ve dört modele yönelik yüksek talep öngördüğü bildiriliyor. iPhone 16 Pro'nun, iPhone 16 Pro Max ile aynı tetraprizma periskop kamerayla gelecek olmasının, 16 Pro'ya olan talebi bir miktar arttırabileceği belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple, iPhone 15 serisini satmakta zorlanıyor