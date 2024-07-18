Apple, iPhone 15 serisini satmakta zorlanıyor: Önceki modeller revaçta

Normal iPhone 15 modellerinin önceki modellere göre çok fazla yenilik ortaya koyamaması bu düşüşün en büyük sebeplerinden beri. Müşterilerin, iPhone 16 ile gelecek üretken yapay zeka özellikleri nedeniyle iPhone 15'e olan ilgisinin düşmesi de önemli bir etken olarak görünüyor.
Analistler iPhone 16 serisinden yüksek satış performansı beklemese de, Apple'ın tedarikçilerine 2024 için 90 milyon adet üretim yapmalarını söylediği ve dört modele yönelik yüksek talep öngördüğü bildiriliyor. iPhone 16 Pro'nun, iPhone 16 Pro Max ile aynı tetraprizma periskop kamerayla gelecek olmasının, 16 Pro'ya olan talebi bir miktar arttırabileceği belirtiliyor.
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.