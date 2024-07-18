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    Apple, iPhone 15 serisini satmakta zorlanıyor: Önceki modeller revaçta

    Apple'ın iPhone 16 serisin tanıtmasına birkaç ay kala ortaya çıkan bir veri, şirketin iPhone 15 serisini satmakta zorlandığını gösteriyor. iPhone 15 serisinin toplam satışlardaki payı düştü.
    Apple, iPhone 15 serisini satmakta zorlanıyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın iPhone 16 serisin tanıtmasına birkaç ay kala ortaya çıkan bir veri, şirketin iPhone 15 serisini satmakta zorlandığını gösteriyor. Dolayısıyla Apple, elindeki iPhone 15 stoğunu eritmekte zorlanabilir.

    Yeni modellerin payı %79'dan %67'e geriledi

    Apple, iPhone 15 serisini satmakta zorlanıyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz seneyle kıyaslandığında iPhone 15 serisinin toplam iPhone satışlarındaki payının düşüş gösterdiği görülüyor. Geçtiğimiz sene Haziran ayında iPhone 14 serisi, toplam iPhone satışlarının %79'unu oluştururken, bu sene aynı dönemde iPhone 15 serisi toplam satışların %67'sini oluşturabilidi. Özellikle Pro olmayan modellerdeki düşüş dikkat çekici. Apple'ın bu düşüşü iPhone 14 ve iPhone 13 ile telafi ettiği görülüyor. Bu noktada tek istisnanın iPhone 15 Pro Max olduğu görülüyor. 15 Pro Max ile gelen tetraprizma periskop kameranın, bu modele olan ilgiyi artırdığı tahmin ediliyor.

    Normal iPhone 15 modellerinin önceki modellere göre çok fazla yenilik ortaya koyamaması bu düşüşün en büyük sebeplerinden beri. Müşterilerin, iPhone 16 ile gelecek üretken yapay zeka özellikleri nedeniyle iPhone 15'e olan ilgisinin düşmesi de önemli bir etken olarak görünüyor.

    Analistler iPhone 16 serisinden yüksek satış performansı beklemese de, Apple'ın tedarikçilerine 2024 için 90 milyon adet üretim yapmalarını söylediği ve dört modele yönelik yüksek talep öngördüğü bildiriliyor. iPhone 16 Pro'nun, iPhone 16 Pro Max ile aynı tetraprizma periskop kamerayla gelecek olmasının, 16 Pro'ya olan talebi bir miktar arttırabileceği belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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