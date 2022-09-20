İddia: 2024 yılında yeni bir Playstation 5 göreceğiz

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2020’nin sonlarında Playstation 5 sistemini satışa çıkaran Sony, sistemin başarısı ile hızlıca satış rekorları kırmıştı. PS5, özel oyunları ve gücü ile oldukça beğenilse de sistem, devasa boyutu ve ağırlığı nedeniyle göze batmıştı. Geçtiğimiz aylarda Avusturalya’da daha hafif bir PS5 modeli tanıtan Sony, 2024 yılında tamamen farklı bir Playstation 5 sistemi tanıtacak.

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Yeni Playstation 5, harici disk sürücüsüne sahip olacak

Birçok oyuncu, Playstation 5 ve Xbox Series X’in Pro versiyonlarını beklese de bahsi geçen yeni PS5, Pro bir model olmayacak. Insider Gaming’in iddialarına göre Eylül 2024’te çıkacak yeni PS5, standart model ile aynı donanım özelliklerine sahip olacak ancak cihaz, harici bir disk sürücüsü ile gelecek. USB-C kablosu ile cihaza bağlanacağı düşünülen harici sürücü, yeni bir PS5 paketi dahilinde satılacak. Ancak Sony, bu sürücüyü paket dışında da satmayı düşünüyor.

Playsation 5’in son fiyat artışı ile Xbox konsollarına göre pahalı gözükmeye başlaması, Sony’i rahatsız etmişe benziyor. Bahsi geçen yeni PS5 gerçek olursa Sony, muhtemelen disk girişli PS5 modelini satmayı bırakacaktır ve daha ucuz olan dijital PS5 daha çok tercih edilecektir.

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2024 yılında yeni bir Playstation 5 tanıtılabilir