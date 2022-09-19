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    GTA 6 görüntüleri nasıl sızdırıldı? Rockstar'dan açıklama geldi

    GTA 6 sızıntısı hala çok konuşuluyor. Rockstar Games, GTA görüntüleri, videoları nasıl sızdırıldı? merak edenler için açıklamayı yaptı.                          
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    GTA 6 sızıntı açıklama

    Rockstar Games, geçtiğimiz günlerde sızdırılan GTA 6 video ve görsellerine ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. GTA 6 görüntüleri nasıl sızdırıldı? sorusu yanıt bulmuş oldu.

    Ağa izinsiz girildi

    Rockstar Games, oyun dünyasını sarsan Grand Theft Auto 6 sızıntılarının gerçek olduğunu doğruladı. Şirket, GTA 6 sızıntısına ilişkin “Yakın zamanda yetkisiz birinin yeni GTA oyununun erken geliştirme görüntüleri dahil, gizli bilgilere yasadışı bir şekilde eriştiği ve sistemlerimizden gizli bilgileri indirdiği bir ağ saldırısına maruz kaldık.” açıklamasında bulundu.

    GTA 6 görüntüleri bir hacker tarafından “Yakında daha fazla veri sızdırabilirim, GTA 5 ve 6’nın kaynak kodu ve GTA 6 test sürümü elimde.” sözleriyle GTAForums üzerinden paylaşıldı. Sonrasında sızdırılan görsel ve videoların gerçek olduğu doğrulandı ve erken, henüz bitmemiş görüntüler olduğu da ortaya çıktı.

    Rockstar, “Bir sonraki oyunumuzun herhangi bir detayını sizinle bu şekilde paylaştığımız için büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yeni Grand Theft Auto oyunu üzerindeki çalışmalarımız planlandığı gibi devam edecek ve siz oyuncularımıza beklentilerinizi gerçekten aşan bir deneyim sunmaya her zamanki gibi kararlıyız.” sözleriyle devam etti.

    Sızdırılan GTA 6 görüntüleri kaldırıldı

    GTA 6 sızıntısı ile birlikte oyunun Vice City’de geçtiği ve Bonnie & Clyde’dan ilham alan bir soygun hikayesi olacağı anlaşıldı. Rockstar sahibi Take-Two, sızdırılan GTA VI görüntülerinin internetten kaldırılması için DMCA talebinde bulundu. GTAForums, şirketin talebi üzerine görüntüleri siteden kaldırdı.

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