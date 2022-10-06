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    İddia: Call of Duty Advanced Warfare 2 geliştiriliyor

    Activision’ın sevilen oyun serisi Call of Duty, Modern Warfare 2’nin çıkışın hazırlanırken serinin geleceği hakkında yeni bilgiler geldi. İddialara göre 2025 yılında Advanced Warfare 2 çıkış yapacak.
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    2025 yılında Call of Duty Advanced Warfare 2 görebiliriz Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en popüler oyun serilerinden olan Call of Duty, yaklaşık 20 yıllık tarihinde birçok farklı oyun ile hayranları ile buluştu. Dünya Savaşları, Vietnam Savaşı ve modern dünyada geçen oyunlar dışında seri, birçok gelecekte geçen projeleri de bizlerle buluşturdu. Her oyunun kitlesi ayrı olmasına rağmen uzak gelecekte geçen oyunlar, genel anlamda topluluk tarafından sevilmedi. Activision, 2017 yılında geri adım atarak bir süre gelecekte geçen oyunların geliştirilmesini istemedi ancak iddialara göre Sledgehammer Games’ın yeni Call of Duty projesi, Advanced Warfare’ın devamı olacak.

     Advanced Warfare 2025 yılında çıkış yapabilir

    Call of Duty topluluğunda güvenilir sızıntıları ile bilinen RalphsValve ve GhostofHope, Sledgehammer Games’in yeni projesinin Advanced Warfare’ın devamı olacağını belirtti. Son iki oyununda İkinci Dünya Savaşı’nı konu alan stüdyo, görünüşe göre bir sonraki oyununda tekrar uzak geleceği ziyaret etmek istiyor. Advanced Warfare, Black Ops 3 ve Infinite Warfare oyunları çıkışında, gelişmiş hareket mekanikleri ile CoD topluluğunu ciddi anlamda kızdırmışıtı, bu doğrultuda Sledgehammer Games muhtemelen Advanced Warfare’in hareket mekanikleri ciddi anlamda değiştirecektir.

    Sosyal medyada gündem olan iddiaların ardından başka bir güvenilir kaynak olan CharlieIntel, Advanced Warfare 2’nin geliştirilmediğini belirtti ancak bunun üzerine GhostofHope, iddialarının doğru olduğunu tekrar belirtti ve 2025 yılında gelecek Call of Duty’nin Advanced Warfare’ın devamı olacağını söyledi. Pek çok güvenilir kaynağa göre gelecek haftalarda çıkış yapacak olan Modern Warfare 2, 2 yıl boyunca destek görecek ve 2023 yılında yeni bir Call of Duty oyunu görmeyeceğiz. Bunun ardından 2024 yılında Treyarch ve 2025 yılında Sledgehammer Games yeni CoD oyunlarını yayınlayacak. Bu süreçte çıkacak tüm oyunların MW2’de kullanılan IW9 oyun motoru ile geliştirilmesi bekleniyor.

    Kaynakça https://twitter.com/RalphsValve/status/1577619547426897921?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet https://twitter.com/TheGhostOfHope
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    E
    Emirhan1978 2 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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