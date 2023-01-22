Haftaya BİM ve A101 marketlerde hangi teknolojik ürünler var?

Tam Boyutta Gör Haftaya BİM ve A101 perakende gıda marketlerinde akıllı televizyondan akıllı tartıya akıllı telefona, tablete, robot süpürgeye, airfryer modeline kadar farklı teknolojik ürünler satışa çıkacak.

26 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri

26 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait akıllı televizyon modeli yer alıyor. 65 inçlik Ultra HD ekrana sahip olan televizyonda Android TV işletim sistemi, 2 adet USB girişi, 3 adet HDMI girişi şeklinde özellikler mevcut. Fiyatı 11999TL olarak belirlenmiş.

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Diğer taraftan Vestel markasına ait 10.1 inçlik ekran, 4 çekirdekli MediaTek işlemci, 4GB RAM, 64GB depolama, 5MP arka kamera, 2MP ön kamera, 5000mAh batarya şeklinde özellikler sunan V TAB Z1 tablet modeli 1899TL.

Realme markasına ait 6.5 inçlik ekran, 8 çekirdekli Unisoc işlemci, 4GB RAM, 128GB depolama, 50MP arka kamera, 8MP ön kamera, 5000mAh batarya, 18W hızlı şarja sahip C25Y akıllı telefon modeli 4499TL.

6.5 inçlik ekran, Helio P22 işlemci, 4GB RAM, 128GB depolama, 20MP arka kamera, 5MP ön kamera, 3950mAH batarya barındıran Reeder S19 Max modeli 3199TL iken Xiaomi’nin Mi TV Stick 4K modeli 1099TL olarak satılacak.

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27 Ocak BİM aktüel teknoloji ürünleri

27 Ocak BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Xiaomi markasına ait Mi S10T robot süpürge yer alıyor. Yeni nesil LDS lazer akıllı navigasyon, 3 farklı motor gücü, 3 farklı su salınım modu, HEPA filtre, 150 dakika çalışma süresi gibi özelliklere sahip robot süpürge 13499TL fiyat etiketine sahip. Kumtel Airfryer 1799TL iken Polosmart akıllı tartı da 169TL olarak satılacak.

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