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    A101 marketler iPhone 16 Pro Max ve Xbox Series X konsolu satıyor

    28 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 16 Pro Max 256GB telefon modeli ve Xbox Series X 1TB oyun konsolu ile kablosuz kontrolcü yer alıyor.     
    28 Kasım A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketlerin Ekstra ürün kataloğunda akıllı telefonlardan oyun konsollarına, kablosuz kontrolcülerden kablosuz kulaklıklara ve yönlendiricilere kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak. 

    28 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    28 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 16 Pro Max 256GB telefon modeli dikkat çekiyor. 6.9 inçlik ekran, Apple A18 Pro yonga seti, 48MP+12MP+48MP arka kamera, 12MP ön kamera gibi özelliklerle 98999TL fiyat etiketine sahip. 

    Diğer taraftan Xbox Series X 1TB oyun konsolu 1000TL indirimle 28999TL seviyesine gerilemiş. Xbox kablosuz oyun kumandası 2599TL iken Xiaomi TWS 2 Pro kablosuz kulaklık 1099TL, Xiaomi AX3000T yönlendirici ise 1899TL olarak satılacak. 

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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