28 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri
28 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 16 Pro Max 256GB telefon modeli dikkat çekiyor. 6.9 inçlik ekran, Apple A18 Pro yonga seti, 48MP+12MP+48MP arka kamera, 12MP ön kamera gibi özelliklerle 98999TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan Xbox Series X 1TB oyun konsolu 1000TL indirimle 28999TL seviyesine gerilemiş. Xbox kablosuz oyun kumandası 2599TL iken Xiaomi TWS 2 Pro kablosuz kulaklık 1099TL, Xiaomi AX3000T yönlendirici ise 1899TL olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.