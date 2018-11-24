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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

3 arka kameralı gizemli bir Lenovo cihazı TENAA’da ortaya çıktı

İsmi ve teknik özellikleri bilinmeyen 3 arka kameralı, çentikli bir Lenovo cihazının görselleri Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde ortaya çıktı. Detaylar haberimizde.
5 ay
5,2b
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Çinli bilgisayar ve akıllı telefon üreticisi Lenovo, henüz birkaç hafta önce kızaklı tasarıma sahip amiral gemisi cihazı Lenovo Z5 Pro’yu piyasaya sürmüştü. Şirketin 2018 yılını Z5 Pro ile noktaladığı düşünülüyordu ancak görünüşe bakılırsa Lenovo’nun bu yıl için planları bitmiş değil. İsmi ve teknik özellikleri bilinmeyen gizemli bir Lenovo cihazının görselleri Çinli sertifikasyon kurumu TENAA’nın web sitesinde ortaya çıktı ve eğer söylentiler doğru ise cihaz bu yıl sona ermeden resmi olarak tanıtılmış olacak.
Sızdırılan görsellere bakarak cihazın son günlerde piyasaya sürülen cihazlarda görmeye oldukça alışkın olduğumuz tarzda bir su damlası çentiğine sahip olduğunu görüyoruz. Cihaz bir adet ön kamera sensörüne, cihazın sol tarafında dikey olarak konumlandırılmış 2 adet arka kamera sensörüne ve cihazın arkasında yer alan bir parmak izi sensörüne sahip. Cihazın arka tasarımı Huawei P20 Pro ve Honor Magic 2’yu hayli andırıyor.
Ne yazık ki cihazın teknik özellikleri hakkında şu an için ortaya çıkan hiçbir şey yok ve cihazla ilgili elimizde olan tek şey görselleri ancak çok büyük ihtimalle gelecek günlerde cihaz hakkında daha çok detay ortaya çıkacaktır.
https://www.gsmarena.com/mysterious_triple_cam_lenovo_tenaa-news-34369.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
volga tuygun 5 ay
Su damlası çentiği nerede gördünüz acaba?
1 Yanıt Yanıtla
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esmerbuyucu 5 ay volga tuygun
Kaynaktaki linkinde var.
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