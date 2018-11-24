3 arka kameralı gizemli bir Lenovo cihazı TENAA’da ortaya çıktı

Çinli bilgisayar ve akıllı telefon üreticisi Lenovo, henüz birkaç hafta önce kızaklı tasarıma sahip amiral gemisi cihazı Lenovo Z5 Pro’yu piyasaya sürmüştü. Şirketin 2018 yılını Z5 Pro ile noktaladığı düşünülüyordu ancak görünüşe bakılırsa Lenovo’nun bu yıl için planları bitmiş değil. İsmi ve teknik özellikleri bilinmeyen gizemli bir Lenovo cihazının görselleri Çinli sertifikasyon kurumu TENAA’nın web sitesinde ortaya çıktı ve eğer söylentiler doğru ise cihaz bu yıl sona ermeden resmi olarak tanıtılmış olacak.

Sızdırılan görsellere bakarak cihazın son günlerde piyasaya sürülen cihazlarda görmeye oldukça alışkın olduğumuz tarzda bir su damlası çentiğine sahip olduğunu görüyoruz. Cihaz bir adet ön kamera sensörüne, cihazın sol tarafında dikey olarak konumlandırılmış 2 adet arka kamera sensörüne ve cihazın arkasında yer alan bir parmak izi sensörüne sahip. Cihazın arka tasarımı Huawei P20 Pro ve Honor Magic 2’yu hayli andırıyor.

https://www.gsmarena.com/mysterious_triple_cam_lenovo_tenaa-news-34369.php

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Ne yazık ki cihazın teknik özellikleri hakkında şu an için ortaya çıkan hiçbir şey yok ve cihazla ilgili elimizde olan tek şey görselleri ancak çok büyük ihtimalle gelecek günlerde cihaz hakkında daha çok detay ortaya çıkacaktır.