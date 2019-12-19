3 milyon dolar ödüllü Apex Legends turnuvası başlıyor

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Bir çevrim içi oyunun popülerliğini devam ettirmesi için kendi eSpor ligini kurması kaçınılmaz hale geldi. Respawn Entertainment’ın çiçeği burnunda çok oyunculu oyunu Apex Legends yakın zamanda büyük bir turnuvaya başlıyor.

Büyük ödül

EA yaptığı duyuruda gelecek yıl 3 milyon dolar ödül havuzu olan büyük bir turnuvaya başlayacağını açıkladı. Turnuva döngüsü içerisinde 12 global canlı etkinlik olacak. 8 etkinlik bölgesel, 4 etkinlik ise global çapta. Dördüncü etkinliğin Apex Legends Global Series Championship olarak 1 milyon dolar ödüllü düzenleneceği ve 60 takımı bir araya getireceği ifade ediliyor. EA turnuvanın büyük kısmına ev sahipliği yapacakken PGL ve GLL espor organizasyonları da kalan etkinlikleri alacak.

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Dünya çapında 60 ülkeden katılım alınacak olan turnuva sadece PC oyuncuları için olacak. Takımların üçer kişiden oluşacağı belirtiliyor. Takımlar önce çevrim içi elemeden geçecek. Sonrasında Challenger ve Premier adındaki bölgesel elemelere katılacak. Elde ettiği puanlara göre global etkinliklere ve son olarak da finallere katılabilecek.

70 milyon civarında oyuncusu olan Apex Legends’in 200 milyon oyuncusu olan Fortnite gibi yapımlara ulaşması biraz zor ancak turnuvalar süreklilik kazandıkça ilgiyi arttıracaktır. Turnuvanın ilk ayağı 25 Ocak tarihinde başlayacak. Kayıtlar ise bu ay içerisinde açılıyor. İlk global etkinlik ise 13 Mart tarihinde.

https://www.engadget.com/2019/12/17/ea-respawn-apex-legends-global-series/