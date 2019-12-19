Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    3 milyon dolar ödüllü Apex Legends turnuvası başlıyor

    Oyuncu sayısını ve etkileşimi arttırmak isteyen battle royale oyunu Apex Legends gelecek yıl 3 milyon dolar ödül havuzu olan büyük bir eSpor turnuvası düzenliyor.
    3 sa.
    394
    10
    4
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    3 milyon dolar ödüllü Apex Legends turnuvası başlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Bir çevrim içi oyunun popülerliğini devam ettirmesi için kendi eSpor ligini kurması kaçınılmaz hale geldi. Respawn Entertainment’ın çiçeği burnunda çok oyunculu oyunu Apex Legends yakın zamanda büyük bir turnuvaya başlıyor.

    Büyük ödül

    EA yaptığı duyuruda gelecek yıl 3 milyon dolar ödül havuzu olan büyük bir turnuvaya başlayacağını açıkladı. Turnuva döngüsü içerisinde 12 global canlı etkinlik olacak. 8 etkinlik bölgesel, 4 etkinlik ise global çapta. Dördüncü etkinliğin Apex Legends Global Series Championship olarak 1 milyon dolar ödüllü düzenleneceği ve 60 takımı bir araya getireceği ifade ediliyor. EA turnuvanın büyük kısmına ev sahipliği yapacakken PGL ve GLL espor organizasyonları da kalan etkinlikleri alacak.

    Ayrıca Bkz. "Scuf kontrolcü markası Corsair tarafından satın alındı"

    Dünya çapında 60 ülkeden katılım alınacak olan turnuva sadece PC oyuncuları için olacak. Takımların üçer kişiden oluşacağı belirtiliyor. Takımlar önce çevrim içi elemeden geçecek. Sonrasında Challenger ve Premier adındaki bölgesel elemelere katılacak. Elde ettiği puanlara göre global etkinliklere ve son olarak da finallere katılabilecek.

    70 milyon civarında oyuncusu olan Apex Legends’in 200 milyon oyuncusu olan Fortnite gibi yapımlara ulaşması biraz zor ancak turnuvalar süreklilik kazandıkça ilgiyi arttıracaktır. Turnuvanın ilk ayağı 25 Ocak tarihinde başlayacak. Kayıtlar ise bu ay içerisinde açılıyor. İlk global etkinlik ise 13 Mart tarihinde.



    https://www.engadget.com/2019/12/17/ea-respawn-apex-legends-global-series/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    a_y_k_u_t 14 dk.
    Çıktığı zaman bir gazla oynadım, hatalarına, buglarına, ping-lag sorununa rağmen. Uzun süre geçmesine rağmen hala düzelmeyen onca şey var. 6siege'in oyuncu sayısı daha az olmasına rağmen adamlar ilmek ilmek her hatayı düzeltmeye çalışıyorlar. Ama EA sal çayıra oynasınlar kafasında ne yazık ki.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TheNewAtilla 31 dk.
    Hile var, espor var. Uzak dursun benden
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    gs09gs09 2 sa.
    Trde sunucusu bile yok sirf ping farkina oynanmiyo oyun bundan sonra boyle :) ping +50 ustu olan hic bir online oyuna girmicem bosa eziyet oluyor
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    empire1530 2 sa. gs09gs09
    47 ms oluyor genelde
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 16 dk. AnTuTu'ya göre en güçlü orta sınıf telefon: Redmi Note 8 Pro 36 dk. Baidu yapay zekâ yongalarını Samsung üretiyor 36 dk. MacBook Pro 16" kutusundan çıkıyor | Bize ne sunuyor? 1 sa. Samsung, Galaxy Home Mini'yi CES 2020'de sahneye çıkaracak 1 sa. Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition ön siparişe başladı 2 sa. Google’dan kesinti açıklaması 2 sa. Spotify’dan sosyalliği artıracak ‘Tastebuds’ özelliği geliyor 2 sa. Bu da 600TL’lik oyuncu çorabı 2 sa. HMD Global, 28 dolarlık tuşlu telefonunu piyasaya sürdü: Nokia 150 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN 3 milyon dolar ödüllü Apex Legends turnuvası başlıyor Sonraki HTC akıllı telefon pazarından çekilmeyecek 3 sa. Ninja artık spor ayakkabılarınızda 4 sa. Apple'ın iş ortağı Foxconn dolandırıldı ve piyasaya milyonlarca hatalı iPhone sürüldü 4 sa. Huawei P40 serisi CAD tasarımlarında hayat buldu 5 sa. Robert Downey Jr. sunuculuğunda YouTube orijinal dizisi The Age of A.I. yayınlandı 5 sa. Facebook, İspanya merkezli bulut tabanlı oyun servisi PlayGiga’yı satın aldı 5 sa. Yeni Kia logosu şimdi de bir araç üzerinde görüntülendi 6 sa. LG yeni 4K UltraFine Ergo ve UltraGear Gaming monitörlerini tanıttı 6 sa. Nvidia Ray Tracing’le gelecek 6 yeni oyun duyurdu 7 sa. Apple yılan hikayesine dönen kablosuz şarj standından vazgeçmiş değil 7 sa. Intel’in ekran kartı projesinden kötü haberler var 8 sa. Google servisleri çöktü! Bakan Yardımcısından açıklama geldi 9 sa. General Electric'in dev rüzgâr türbini enerji üretmeye başladı 9 sa. Yeni Ripple söylentileri sonrasında XRP zararını devam ettirebilir 9 sa. SilverStone ET700 PSU’sunu duyurdu 10 sa. Samsung'un Motorola Razr benzeri katlanabilir telefonu sızdırıldı: Galaxy Fold 2 böyle gelebilir 12 sa. Huawei P Smart Pro tanıtıldı: 48 MP üçlü kamera, tam ekran tasarımı ve 4000 mAh pil 19 sa. The Witcher dizisi hangi saatte yayınlanacak? 19 sa. Samsung, 108 MP çözünürlüklü kamera sensörünün özelliklerini detaylandırdı 20 sa. Samsung, S Pen kalemli yeni bir tablet üzerinde çalışıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    2020 Volkswagen Golf'ün de dahil olduğu yeni çarpışma testi so...
    DonanımHaber
    Google servisleri çöktü! Bakan Yardımcısından açıklama geldi
    DonanımHaber
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Emine Erdoğan ve kızları da katıldı: 50 kişilik programa 1 mil...
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim