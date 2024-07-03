ŞOK marketler kondisyon aletleri ve akıllı telefonlar satacak

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Tam Boyutta Gör Bu hafta ŞOK marketler aktüel teknoloji ürünleri arasında uygulama destekli kondisyon aletlerinden akıllı telefonlara, duvar tipi klimalardan espresso makinelerine kadar farklı cihazlar bulmak mümkün olacak.

3 Temmuz ŞOK aktüel ürünleri

3 Temmuz ŞOK aktüel ürünleri arasında Kochler markasına ait farklı kondisyon aletleri yer alıyor. LCD ekran ve 120Kg taşıma kapasitesi olan kondisyon bisikleti 3990TL iken LCD ekranlı ve uygulama destekli koşu bandı 5490TL. Uygulama destekli Spin Bike kondisyon bisikleti ise 5990TL.

5 Temmuz BİM aktüel kataloğunda neler var? 4 gün önce eklendi

Diğer taraftan 6.5 inçlik ekran, Exynos 850 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 50MP ana kamera, 5MP ön kamera, 5000mAh batarya, 15W hızlı şarj gibi özellikleri olan Samsung Galaxy A04 akıllı telefon modeli de 5899TL. Son olarak 5 inçlik ekran, 1GB RAM, 16GB bellek gibi artık elde kalmış teknolojilere sahip Alcatel 1 Go akıllı telefon modeli de 1799TL.

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