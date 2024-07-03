ŞOK marketler kondisyon aletleri ve akıllı telefonlar satacak

3 Temmuz ŞOK aktüel ürünleri
3 Temmuz ŞOK aktüel ürünleri arasında Kochler markasına ait farklı kondisyon aletleri yer alıyor. LCD ekran ve 120Kg taşıma kapasitesi olan kondisyon bisikleti 3990TL iken LCD ekranlı ve uygulama destekli koşu bandı 5490TL. Uygulama destekli Spin Bike kondisyon bisikleti ise 5990TL.
Diğer taraftan 6.5 inçlik ekran, Exynos 850 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 50MP ana kamera, 5MP ön kamera, 5000mAh batarya, 15W hızlı şarj gibi özellikleri olan Samsung Galaxy A04 akıllı telefon modeli de 5899TL. Son olarak 5 inçlik ekran, 1GB RAM, 16GB bellek gibi artık elde kalmış teknolojilere sahip Alcatel 1 Go akıllı telefon modeli de 1799TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.