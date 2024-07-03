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    ŞOK marketler kondisyon aletleri ve akıllı telefonlar satacak

    3 Temmuz Çarşamba ŞOK aktüel ürünleri arasında Kochler markasına uygulama destekli kondisyon bisikletleri, Samsung Galaxy A04 ve Alcatel 1 Go akıllı telefon modelleri yer alacak.
    3 Temmuz ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    Bu hafta ŞOK marketler aktüel teknoloji ürünleri arasında uygulama destekli kondisyon aletlerinden akıllı telefonlara, duvar tipi klimalardan espresso makinelerine kadar farklı cihazlar bulmak mümkün olacak.

    3 Temmuz ŞOK aktüel ürünleri

    3 Temmuz ŞOK aktüel ürünleri arasında Kochler markasına ait farklı kondisyon aletleri yer alıyor. LCD ekran ve 120Kg taşıma kapasitesi olan kondisyon bisikleti 3990TL iken LCD ekranlı ve uygulama destekli koşu bandı 5490TL. Uygulama destekli Spin Bike kondisyon bisikleti ise 5990TL.

    Diğer taraftan 6.5 inçlik ekran, Exynos 850 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 50MP ana kamera, 5MP ön kamera, 5000mAh batarya, 15W hızlı şarj gibi özellikleri olan Samsung Galaxy A04 akıllı telefon modeli de 5899TL. Son olarak 5 inçlik ekran, 1GB RAM, 16GB bellek gibi artık elde kalmış teknolojilere sahip Alcatel 1 Go akıllı telefon modeli de 1799TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 gün önce

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    H
    Halilcv 3 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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